https://sarabic.ae/20250223/إسرائيل-تعلن-تفكيك-شبكة-تهريب-أسلحة-إلى-الضفة-الغربية-1098092998.html
إسرائيل تعلن تفكيك شبكة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية
إسرائيل تعلن تفكيك شبكة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن السلطات الإسرائيلية تمكنت من كشف شبكة تهريب أسلحة كبيرة من الحدود الأردنية إلى مناطق الضفة الغربية. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T15:13+0000
2025-02-23T15:13+0000
2025-02-23T15:13+0000
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وتابعت، اليوم الأحد، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" وقوات الشرطة تم الكشف عن شبكة تضم 9 إسرائيليين وفلسطينيا من الضفة الغربية.وأوضحت أن المتهمين قاموا بتهريب كمية هائلة من الأسلحة عبر الحدود الإسرائيلية الأردنية بأسلوب متطور وبجرأة كبيرة، حيث اخترقوا السياج الحدودي وتركوه مفتوحا للعبور السلس.يذكر أن إسرائيل تعلن من حين إلى آخر، عن إحباط محاولات تهريب أسلحة انطلاقا من مناطق عدة أبرزها الأردن، كان آخرها في يوليو/ تموز الماضي، مشيرة إلى أنه تلك الشحنة شملت 75 مسدسا وعشرات الأسلحة الأخرى، التي كانت في طريقها إلى الضفة الغربية.
https://sarabic.ae/20240325/الجيش-الإسرائيلي-والشاباك-يقولان-إنهما-أحبطا-تهريب-أسلحة-إيرانية-إلى-الضفة-الغربية-1087374985.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, أخبار الضفة الغربية
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل تعلن تفكيك شبكة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن السلطات الإسرائيلية تمكنت من كشف شبكة تهريب أسلحة كبيرة من الحدود الأردنية إلى مناطق الضفة الغربية.
وتابعت، اليوم الأحد، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" وقوات الشرطة تم الكشف عن شبكة تضم 9 إسرائيليين وفلسطينيا من الضفة الغربية.
وأوضحت أن المتهمين قاموا بتهريب كمية هائلة من الأسلحة عبر الحدود الإسرائيلية
الأردنية بأسلوب متطور وبجرأة كبيرة، حيث اخترقوا السياج الحدودي وتركوه مفتوحا للعبور السلس.
يذكر أن إسرائيل تعلن من حين إلى آخر، عن إحباط محاولات تهريب أسلحة انطلاقا من مناطق
عدة أبرزها الأردن، كان آخرها في يوليو/ تموز الماضي، مشيرة إلى أنه تلك الشحنة شملت 75 مسدسا وعشرات الأسلحة الأخرى، التي كانت في طريقها إلى الضفة الغربية.