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إسرائيل تعلن تفكيك شبكة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية
إسرائيل تعلن تفكيك شبكة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن السلطات الإسرائيلية تمكنت من كشف شبكة تهريب أسلحة كبيرة من الحدود الأردنية إلى مناطق الضفة الغربية. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتابعت، اليوم الأحد، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" وقوات الشرطة تم الكشف عن شبكة تضم 9 إسرائيليين وفلسطينيا من الضفة الغربية.وأوضحت أن المتهمين قاموا بتهريب كمية هائلة من الأسلحة عبر الحدود الإسرائيلية الأردنية بأسلوب متطور وبجرأة كبيرة، حيث اخترقوا السياج الحدودي وتركوه مفتوحا للعبور السلس.يذكر أن إسرائيل تعلن من حين إلى آخر، عن إحباط محاولات تهريب أسلحة انطلاقا من مناطق عدة أبرزها الأردن، كان آخرها في يوليو/ تموز الماضي، مشيرة إلى أنه تلك الشحنة شملت 75 مسدسا وعشرات الأسلحة الأخرى، التي كانت في طريقها إلى الضفة الغربية.
https://sarabic.ae/20240325/الجيش-الإسرائيلي-والشاباك-يقولان-إنهما-أحبطا-تهريب-أسلحة-إيرانية-إلى-الضفة-الغربية-1087374985.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, أخبار الضفة الغربية

إسرائيل تعلن تفكيك شبكة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية

15:13 GMT 23.02.2025
© AP Photo / PIER PAOLO CITO قوات إسرائيلية في محور نتساريم
قوات إسرائيلية في محور نتساريم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / PIER PAOLO CITO
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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن السلطات الإسرائيلية تمكنت من كشف شبكة تهريب أسلحة كبيرة من الحدود الأردنية إلى مناطق الضفة الغربية.
وتابعت، اليوم الأحد، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" وقوات الشرطة تم الكشف عن شبكة تضم 9 إسرائيليين وفلسطينيا من الضفة الغربية.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
الجيش الإسرائيلي والشاباك يقولان إنهما أحبطا تهريب أسلحة إيرانية إلى الضفة الغربية
25 مارس 2024, 15:38 GMT
وأوضحت أن المتهمين قاموا بتهريب كمية هائلة من الأسلحة عبر الحدود الإسرائيلية الأردنية بأسلوب متطور وبجرأة كبيرة، حيث اخترقوا السياج الحدودي وتركوه مفتوحا للعبور السلس.
يذكر أن إسرائيل تعلن من حين إلى آخر، عن إحباط محاولات تهريب أسلحة انطلاقا من مناطق عدة أبرزها الأردن، كان آخرها في يوليو/ تموز الماضي، مشيرة إلى أنه تلك الشحنة شملت 75 مسدسا وعشرات الأسلحة الأخرى، التي كانت في طريقها إلى الضفة الغربية.
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