الكرملين: الأقاليم التي قرر سكانها الانضمام إلى روسيا لن تباع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250223/الكرملين-الأقاليم-التي-قرر-سكانها-الانضمام-إلى-روسيا-لن-تباع-1098085275.html
الكرملين: الأقاليم التي قرر سكانها الانضمام إلى روسيا لن تباع
الكرملين: الأقاليم التي قرر سكانها الانضمام إلى روسيا لن تباع
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الأقاليم التي قرر سكانها الانضمام إلى روسيا الاتحادية، لن يتم التفريط فيها. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T11:25+0000
2025-02-23T11:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال خلال مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين، بشأن إمكانية بيع أراض أوكرانية للولايات المتحدة الأمريكية: "بالنسبة لنا، الأهم هو أن المواطنين المقيمين في الأقاليم الأربعة المنضمة لروسيا، قد اتخذوا قرارهم منذ وقت طويل بالانضمام إلى روسيا. هذه الأراضي لن يتم بيعها لأي أحد على الإطلاق. هذا هو الأهم بالنسبة لنا".وأضاف بيسكوف: "بالنسبة للأمم المتحدة، ليس لدينا ما نستبدل الأمم المتحدة به، وفي ظل المشهد الدولي الحالي، من الواضح أننا لا نملك فرصة الاتفاق على إنشاء أمم متحدة جديدة. من المستحيل الآن أن نتخيل أن الروس والأمريكيين والفرنسيين والألمانيين والبريطانيين سيوافقون على إنشاء أمم متحدة جديدة. لا توجد مثل هذه الإمكانية".وتابع بيسكوف: "دعونا ننتظر ونرى مدى جدية كل هذا"، مضيفًا أن هناك تباين في مواقف الحزب الجمهوري وخلافات وما إلى ذلك.ويقترح مشروع القانون، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لأحد معدي المشروع، السيناتور الجمهوري مايك لي، على أن "يقوم الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب)، بـ"إلغاء عضوية الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل من الأمم المتحدة، وفي أي أجهزة ووكالات متخصصة أو لجان أو هيئات أخرى مرتبطة رسميًا بالأمم المتحدة".
https://sarabic.ae/20250223/الجيش-الروسي-يصد-4-هجمات-لنظام-كييف-على-محور-كورسك-ويكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-1098084532.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: الأقاليم التي قرر سكانها الانضمام إلى روسيا لن تباع

11:25 GMT 23.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الأقاليم التي قرر سكانها الانضمام إلى روسيا الاتحادية، لن يتم التفريط فيها.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال خلال مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين، بشأن إمكانية بيع أراض أوكرانية للولايات المتحدة الأمريكية: "بالنسبة لنا، الأهم هو أن المواطنين المقيمين في الأقاليم الأربعة المنضمة لروسيا، قد اتخذوا قرارهم منذ وقت طويل بالانضمام إلى روسيا. هذه الأراضي لن يتم بيعها لأي أحد على الإطلاق. هذا هو الأهم بالنسبة لنا".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أنه لا يمكن استبدال الأمم المتحدة في ظل المشهد الدولي الحالي، تعليقا على مشروع قانون قدمه الجمهوريون بمجلس الشيوخ بشأن الانسحاب الكامل لأمريكا من الأمم المتحدة، موضحًا أنه "يجب الانتظار ومعرفة مدى جدية نوايا الجمهوريين بشأن انسحاب واشنطن من المنظمة الأممية".

وأضاف بيسكوف: "بالنسبة للأمم المتحدة، ليس لدينا ما نستبدل الأمم المتحدة به، وفي ظل المشهد الدولي الحالي، من الواضح أننا لا نملك فرصة الاتفاق على إنشاء أمم متحدة جديدة. من المستحيل الآن أن نتخيل أن الروس والأمريكيين والفرنسيين والألمانيين والبريطانيين سيوافقون على إنشاء أمم متحدة جديدة. لا توجد مثل هذه الإمكانية".
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يصد 4 هجمات لنظام كييف على محور كورسك ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة
11:01 GMT
وتابع بيسكوف: "دعونا ننتظر ونرى مدى جدية كل هذا"، مضيفًا أن هناك تباين في مواقف الحزب الجمهوري وخلافات وما إلى ذلك.

ورفع أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، أول أمس الجمعة، مشروع قانون بشأن الانسحاب الكامل للولايات المتحدة الأمريكية من الأمم المتحدة.

ويقترح مشروع القانون، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لأحد معدي المشروع، السيناتور الجمهوري مايك لي، على أن "يقوم الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب)، بـ"إلغاء عضوية الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل من الأمم المتحدة، وفي أي أجهزة ووكالات متخصصة أو لجان أو هيئات أخرى مرتبطة رسميًا بالأمم المتحدة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала