https://sarabic.ae/20250223/الكرملين-الأقاليم-التي-قرر-سكانها-الانضمام-إلى-روسيا-لن-تباع-1098085275.html

الكرملين: الأقاليم التي قرر سكانها الانضمام إلى روسيا لن تباع

الكرملين: الأقاليم التي قرر سكانها الانضمام إلى روسيا لن تباع

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الأقاليم التي قرر سكانها الانضمام إلى روسيا الاتحادية، لن يتم التفريط فيها. 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T11:25+0000

2025-02-23T11:25+0000

2025-02-23T11:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بيسكوف، ردًا على سؤال خلال مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين، بشأن إمكانية بيع أراض أوكرانية للولايات المتحدة الأمريكية: "بالنسبة لنا، الأهم هو أن المواطنين المقيمين في الأقاليم الأربعة المنضمة لروسيا، قد اتخذوا قرارهم منذ وقت طويل بالانضمام إلى روسيا. هذه الأراضي لن يتم بيعها لأي أحد على الإطلاق. هذا هو الأهم بالنسبة لنا".وأضاف بيسكوف: "بالنسبة للأمم المتحدة، ليس لدينا ما نستبدل الأمم المتحدة به، وفي ظل المشهد الدولي الحالي، من الواضح أننا لا نملك فرصة الاتفاق على إنشاء أمم متحدة جديدة. من المستحيل الآن أن نتخيل أن الروس والأمريكيين والفرنسيين والألمانيين والبريطانيين سيوافقون على إنشاء أمم متحدة جديدة. لا توجد مثل هذه الإمكانية".وتابع بيسكوف: "دعونا ننتظر ونرى مدى جدية كل هذا"، مضيفًا أن هناك تباين في مواقف الحزب الجمهوري وخلافات وما إلى ذلك.ويقترح مشروع القانون، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لأحد معدي المشروع، السيناتور الجمهوري مايك لي، على أن "يقوم الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب)، بـ"إلغاء عضوية الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل من الأمم المتحدة، وفي أي أجهزة ووكالات متخصصة أو لجان أو هيئات أخرى مرتبطة رسميًا بالأمم المتحدة".

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