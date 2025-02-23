مسابقات وجوائز وهمية.. تحذير في دولة عربية من "عمليات احتيال" عبر منصات التواصل الاجتماعي

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بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
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https://sarabic.ae/20250223/مسابقات-وجوائز-وهمية-تحذير-في-دولة-عربية-من-عمليات-احتيال-عبر-منصات-التواصل-الاجتماعي-1098079597.html
مسابقات وجوائز وهمية.. تحذير في دولة عربية من "عمليات احتيال" عبر منصات التواصل الاجتماعي
مسابقات وجوائز وهمية.. تحذير في دولة عربية من "عمليات احتيال" عبر منصات التواصل الاجتماعي
سبوتنيك عربي
أصدرت إحدى الدول العربية تحذيرا لمواطنيها بشأن عمليات "تصيد احتيالي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهدد بياناتهم الشخصية والبنكية. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-23T08:14+0000
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وأوضحت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية في تونس، أمس السبت، أن هناك محاولات انتحال لأسامي مؤسسات مالية ومزودي خدمات اتصال، عبر مسابقات وجوائز وهمية وعروض مغرية، والمصحوبة بتفاعلات وشهادات مغلوطة بغرض إضفاء المصداقية عليها.ودعت الوكالة إلى عدم التفاعل مع رسائل صادرة من حسابات مشبوهة أو مجهولة، والتحقق من الصفحات الرسمية عبر علامة التوثيق الزرقاء، وفقا لقناة "نسمة" التونسية.كما شددت الوكالة على ضرورة تجنب الروابط غير المعروفة أو المختصرة التي تصل عبر الرسائل الخاصة أو التعليقات، مؤكدة ضرورة تمرير المؤشر فوق الرابط للتحقق من العنوان الفعلي قبل فتحه، والتأكد من مصداقية المسابقات عبر المواقع الرسمية.وطالبت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية في تونس، بتحديث برامج مكافحة الفيروسات، وتجنب إدخال البيانات الشخصية على الإنترنت.
https://sarabic.ae/20230926/الهاكر-الذي-اخترق-وزارة-المالية-الكويتية-يعرض-بياناتها-للبيع-بـ-400-ألف-دولار--1081403196.html
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مسابقات وجوائز وهمية.. تحذير في دولة عربية من "عمليات احتيال" عبر منصات التواصل الاجتماعي

08:14 GMT 23.02.2025
© Photo / Unsplash/ Kevin Kuهاكر
هاكر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
هاكر
© Photo / Unsplash/ Kevin Ku
تابعنا عبر
أصدرت إحدى الدول العربية تحذيرا لمواطنيها بشأن عمليات "تصيد احتيالي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهدد بياناتهم الشخصية والبنكية.
وأوضحت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية في تونس، أمس السبت، أن هناك محاولات انتحال لأسامي مؤسسات مالية ومزودي خدمات اتصال، عبر مسابقات وجوائز وهمية وعروض مغرية، والمصحوبة بتفاعلات وشهادات مغلوطة بغرض إضفاء المصداقية عليها.
ودعت الوكالة إلى عدم التفاعل مع رسائل صادرة من حسابات مشبوهة أو مجهولة، والتحقق من الصفحات الرسمية عبر علامة التوثيق الزرقاء، وفقا لقناة "نسمة" التونسية.
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
"الهاكر" الذي اخترق وزارة المالية الكويتية يعرض بياناتها للبيع بـ 400 ألف دولار
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كما شددت الوكالة على ضرورة تجنب الروابط غير المعروفة أو المختصرة التي تصل عبر الرسائل الخاصة أو التعليقات، مؤكدة ضرورة تمرير المؤشر فوق الرابط للتحقق من العنوان الفعلي قبل فتحه، والتأكد من مصداقية المسابقات عبر المواقع الرسمية.
كذلك حذرت الوكالة مستخدمي وسائل التواصل من إدخال بياناتهم الشخصية، مثل كلمات المرور أو معلومات البطاقة البنكية أو العنوان.
وطالبت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية في تونس، بتحديث برامج مكافحة الفيروسات، وتجنب إدخال البيانات الشخصية على الإنترنت.
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