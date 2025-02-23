https://sarabic.ae/20250223/مسابقات-وجوائز-وهمية-تحذير-في-دولة-عربية-من-عمليات-احتيال-عبر-منصات-التواصل-الاجتماعي-1098079597.html

مسابقات وجوائز وهمية.. تحذير في دولة عربية من "عمليات احتيال" عبر منصات التواصل الاجتماعي

مسابقات وجوائز وهمية.. تحذير في دولة عربية من "عمليات احتيال" عبر منصات التواصل الاجتماعي

سبوتنيك عربي

أصدرت إحدى الدول العربية تحذيرا لمواطنيها بشأن عمليات "تصيد احتيالي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهدد بياناتهم الشخصية والبنكية. 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T08:14+0000

2025-02-23T08:14+0000

2025-02-23T08:14+0000

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وأوضحت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية في تونس، أمس السبت، أن هناك محاولات انتحال لأسامي مؤسسات مالية ومزودي خدمات اتصال، عبر مسابقات وجوائز وهمية وعروض مغرية، والمصحوبة بتفاعلات وشهادات مغلوطة بغرض إضفاء المصداقية عليها.ودعت الوكالة إلى عدم التفاعل مع رسائل صادرة من حسابات مشبوهة أو مجهولة، والتحقق من الصفحات الرسمية عبر علامة التوثيق الزرقاء، وفقا لقناة "نسمة" التونسية.كما شددت الوكالة على ضرورة تجنب الروابط غير المعروفة أو المختصرة التي تصل عبر الرسائل الخاصة أو التعليقات، مؤكدة ضرورة تمرير المؤشر فوق الرابط للتحقق من العنوان الفعلي قبل فتحه، والتأكد من مصداقية المسابقات عبر المواقع الرسمية.وطالبت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية في تونس، بتحديث برامج مكافحة الفيروسات، وتجنب إدخال البيانات الشخصية على الإنترنت.

https://sarabic.ae/20230926/الهاكر-الذي-اخترق-وزارة-المالية-الكويتية-يعرض-بياناتها-للبيع-بـ-400-ألف-دولار--1081403196.html

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