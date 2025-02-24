https://sarabic.ae/20250224/أول-زيارة-لمسؤول-جزائري-بارز-إلى-إسبانيا-منذ-3-سنوات-1098117748.html
أول زيارة لمسؤول جزائري بارز إلى إسبانيا منذ 3 سنوات
أول زيارة لمسؤول جزائري بارز إلى إسبانيا منذ 3 سنوات
سبوتنيك عربي
أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، عن قيام أحد مسؤوليها البارزين بأول زيارة إلى إسبانيا، منذ 3 سنوات. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T10:42+0000
2025-02-24T10:42+0000
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وذكر بيان لوزارة الداخلية الجزائرية، أن وزيرها إبراهيم مراد، سيشرع في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك بدعوة من نظيره الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا غومار.وستجرى الزيارة يومي 24 و25 فبراير/ شباط الجاري.وسيرافق وزير الداخلية الجزائري، في هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول جزائري إلى مدريد، كل من المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، والمدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف.وكانت الجزائر قد قررت في عام 2022، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، التي أبرمتها في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002 مع مملكة إسبانيا، وذلك بعد قرار مدريد بدعم موقف الرباط حول الصحراء المغربية، وهو ما أثار غضب الجزائر ودفعها لاتخاذ إجراءات تصعيدية.
https://sarabic.ae/20220910/برلمانيون-جزائريون-إعادة-العلاقات-لطبيعتها-مع-إسبانيا-مرهون-باعتذارها-عن-موقفها-بشأن-الصحراء-1067555109.html
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الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أول زيارة لمسؤول جزائري بارز إلى إسبانيا منذ 3 سنوات
أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، عن قيام أحد مسؤوليها البارزين بأول زيارة إلى إسبانيا، منذ 3 سنوات.
وذكر بيان لوزارة الداخلية الجزائرية، أن وزيرها إبراهيم مراد، سيشرع في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك بدعوة من نظيره الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا غومار.
وستجرى الزيارة يومي 24 و25 فبراير/ شباط الجاري.
10 سبتمبر 2022, 14:05 GMT
وسيرافق وزير الداخلية الجزائري، في هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول جزائري إلى مدريد، كل من المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، والمدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف.
وتأتي الزيارة بعد أيام من لقاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في جنوب أفريقيا.
وكانت الجزائر قد قررت في عام 2022، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، التي أبرمتها في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002 مع مملكة إسبانيا، وذلك بعد قرار مدريد بدعم موقف الرباط حول الصحراء المغربية، وهو ما أثار غضب الجزائر ودفعها لاتخاذ إجراءات تصعيدية.