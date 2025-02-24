https://sarabic.ae/20250224/خبير-استراتيجي-مصري-يشيد-بالدور-الروسي-في-مساندة-القاهرة-قبل-حرب-أكتوبر-1098135789.html

خبير استراتيجي مصري يشيد بالدور الروسي في مساندة القاهرة قبل حرب أكتوبر

خبير استراتيجي مصري يشيد بالدور الروسي في مساندة القاهرة قبل حرب أكتوبر

سبوتنيك عربي

قال الخبير الاستراتيجي المصري اللواء أركان حرب، حمدي لبيب، إن السياحة تعد أهم القطاعات الاقتصادية، نظرا لما توفره من فرص عمل وتعريف بتاريخ وثقافة وحضارة الشعوب... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T17:41+0000

2025-02-24T17:41+0000

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جاء ذلك في كلمته في ندوة عقدها مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "بريكس.. السياحة قاطرة التنمية" مصر وروسيا نموذجا، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وتابع: "التعاون بين مصر وروسيا يعد تأكيدا على أهمية السياحة في تعزيز العلاقات بين الدول، نظرا لما توفره من قيمة في الدخل ونسبة العمالة".ولفت لبيب إلى أن أعداد السياح الروس ارتفع إلى نسبة 32 في المئة من إجمالي عدد السياح الذين وفدوا إلى مصر.وأشاد لبيب بالدور الروسي الكبير تجاه الجيش المصري قبل حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، بعد تدمير معدات الجيش المصري في حرب 1967، لافتا إلى أهمية الدور الكبير للرئيس الجزائري هواري بومدين، والرئيس الليبي معمر القذافي، بشأن دعمهما المالي لتسليح الجيش المصري.وكان اللواء حمدي لبيب، رئيس مؤسسة الحوار للدراسات والبحوث الإنسانية، من أبرز المشاركين في الندوة، إضافة إلى أياسوفا ميخائيلوفنا، نائبة رئيس جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية، وخولينا فيرونيكا نيكولاييفنا، رئيسة قسم الاقتصاد الإقليمي والجغرافيا، في جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا، وشادي الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، ومحمد عبد المنعم، رئيس المنتدى العالمي لخبراء السياحة، والمستشار مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية بمصر.

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