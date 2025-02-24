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موسكو: روسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة
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الإنسان والثقافة
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خبير استراتيجي مصري يشيد بالدور الروسي في مساندة القاهرة قبل حرب أكتوبر
خبير استراتيجي مصري يشيد بالدور الروسي في مساندة القاهرة قبل حرب أكتوبر
سبوتنيك عربي
قال الخبير الاستراتيجي المصري اللواء أركان حرب، حمدي لبيب، إن السياحة تعد أهم القطاعات الاقتصادية، نظرا لما توفره من فرص عمل وتعريف بتاريخ وثقافة وحضارة الشعوب... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T17:41+0000
2025-02-24T17:41+0000
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جاء ذلك في كلمته في ندوة عقدها مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "بريكس.. السياحة قاطرة التنمية" مصر وروسيا نموذجا، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وتابع: "التعاون بين مصر وروسيا يعد تأكيدا على أهمية السياحة في تعزيز العلاقات بين الدول، نظرا لما توفره من قيمة في الدخل ونسبة العمالة".ولفت لبيب إلى أن أعداد السياح الروس ارتفع إلى نسبة 32 في المئة من إجمالي عدد السياح الذين وفدوا إلى مصر.وأشاد لبيب بالدور الروسي الكبير تجاه الجيش المصري قبل حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، بعد تدمير معدات الجيش المصري في حرب 1967، لافتا إلى أهمية الدور الكبير للرئيس الجزائري هواري بومدين، والرئيس الليبي معمر القذافي، بشأن دعمهما المالي لتسليح الجيش المصري.وكان اللواء حمدي لبيب، رئيس مؤسسة الحوار للدراسات والبحوث الإنسانية، من أبرز المشاركين في الندوة، إضافة إلى أياسوفا ميخائيلوفنا، نائبة رئيس جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية، وخولينا فيرونيكا نيكولاييفنا، رئيسة قسم الاقتصاد الإقليمي والجغرافيا، في جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا، وشادي الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، ومحمد عبد المنعم، رئيس المنتدى العالمي لخبراء السياحة، والمستشار مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية بمصر.
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم

خبير استراتيجي مصري يشيد بالدور الروسي في مساندة القاهرة قبل حرب أكتوبر

17:41 GMT 24.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAندوة بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالقاهرة تحت عنوان " بريكس.. السياحة قاطرة التنمية" مصر وروسيا نموذجا
ندوة بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالقاهرة تحت عنوان بريكس.. السياحة قاطرة التنمية مصر وروسيا نموذجا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
قال الخبير الاستراتيجي المصري اللواء أركان حرب، حمدي لبيب، إن السياحة تعد أهم القطاعات الاقتصادية، نظرا لما توفره من فرص عمل وتعريف بتاريخ وثقافة وحضارة الشعوب والدول.
جاء ذلك في كلمته في ندوة عقدها مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "بريكس.. السياحة قاطرة التنمية" مصر وروسيا نموذجا، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAندوة بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالقاهرة تحت عنوان " بريكس.. السياحة قاطرة التنمية" مصر وروسيا نموذجا
ندوة بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالقاهرة تحت عنوان بريكس.. السياحة قاطرة التنمية مصر وروسيا نموذجا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
ندوة بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالقاهرة تحت عنوان " بريكس.. السياحة قاطرة التنمية" مصر وروسيا نموذجا
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وتابع: "التعاون بين مصر وروسيا يعد تأكيدا على أهمية السياحة في تعزيز العلاقات بين الدول، نظرا لما توفره من قيمة في الدخل ونسبة العمالة".
ولفت لبيب إلى أن أعداد السياح الروس ارتفع إلى نسبة 32 في المئة من إجمالي عدد السياح الذين وفدوا إلى مصر.
وأشاد لبيب بالدور الروسي الكبير تجاه الجيش المصري قبل حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، بعد تدمير معدات الجيش المصري في حرب 1967، لافتا إلى أهمية الدور الكبير للرئيس الجزائري هواري بومدين، والرئيس الليبي معمر القذافي، بشأن دعمهما المالي لتسليح الجيش المصري.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAندوة بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالقاهرة تحت عنوان " بريكس.. السياحة قاطرة التنمية" مصر وروسيا نموذجا
ندوة بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالقاهرة تحت عنوان بريكس.. السياحة قاطرة التنمية مصر وروسيا نموذجا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
ندوة بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالقاهرة تحت عنوان " بريكس.. السياحة قاطرة التنمية" مصر وروسيا نموذجا
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وكان اللواء حمدي لبيب، رئيس مؤسسة الحوار للدراسات والبحوث الإنسانية، من أبرز المشاركين في الندوة، إضافة إلى أياسوفا ميخائيلوفنا، نائبة رئيس جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية، وخولينا فيرونيكا نيكولاييفنا، رئيسة قسم الاقتصاد الإقليمي والجغرافيا، في جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا، وشادي الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، ومحمد عبد المنعم، رئيس المنتدى العالمي لخبراء السياحة، والمستشار مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية بمصر.
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