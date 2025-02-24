لدغة سامة من وحش.. السر وراء إنقاذ ملايين المصابين بالسكري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
19:03 GMT
117 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
21:00 GMT
63 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250224/لدغة-سامة-من-وحش-السر-وراء-إنقاذ-ملايين-المصابين-بالسكري-1098116717.html
لدغة سامة من وحش.. السر وراء إنقاذ ملايين المصابين بالسكري
لدغة سامة من وحش.. السر وراء إنقاذ ملايين المصابين بالسكري
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد أن سم أحد الوحوش، على الرغم من سميته القاتلة، أسهم في اكتشاف غير متوقع ما أحدث ثورة في عالم الطب. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T09:54+0000
2025-02-24T09:54+0000
مجتمع
أمراض القلب والسكري والضغط
الصحة
علوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098116561_0:15:1068:616_1920x0_80_0_0_fdebbac112d74645b103dae85254af5c.jpg
وأشار التقرير إلى أن سم وحش "جيلا"، وهو أحد أنواع السحالي، هو المكون الأساسي الذي أدى إلى تطوير أدوية "GLP-1" الحديثة الخاصة بعلاج السكري "أوزمبيك" و"ويجوفي" لعلاج السمنة.وفي أواخر القرن العشرين، كان الباحث دانييل دراكر، يسعى لاكتشاف هرمون يحاكي تأثيرات "GLP-1" البشرية في الأمعاء، فقادته أبحاثه إلى اكتشاف "Exendin-4" في سم وحش "جيلا"، وهو بروتين يشبه "GLP-1"، لكنه يظل نشطا في الجسم لفترة أطول، وأدى ذلك إلى تطوير علاج معتمد لمرض السكري من النوع 2 في 2005، ومن ثم استخدامه في علاج السمنة، وفقا لموقع "ساينس أليرت".ولم يكن وحش "جيلا" وحده مصدرا للأدوية الحديثة، فقد أسهم سم الأفعى البرازيلية في تطوير دواء "ليزينوبريل"، الذي يعالج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.كذلك، ألهمت الإسفنجات البحرية تطوير "سيتارابين"، وهو دواء كيميائي يستخدم في علاج السرطان. وفي عام 2004، أدى اكتشاف سم العقرب إلى تطوير صبغة طبية تسلط الضوء على الخلايا السرطانية أثناء العمليات الجراحية.وتؤكد هذه الاكتشافات أن السموم القاتلة في الطبيعة قد تحمل مفتاح علاجات طبية مهمة، ومع ذلك، يظل الحفاظ على التنوع البيولوجي أمرا حيويا لحماية هذه الموارد الطبيعية.
https://sarabic.ae/20250126/4-عوامل-قادرة-على-التنبؤ-بإصابتك-بمرض-السكري-خلال-10-سنوات-1097167034.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098116561_66:0:1015:712_1920x0_80_0_0_7613094f2691cccda68caf9939abb5ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أمراض القلب والسكري والضغط, الصحة, علوم, الأخبار
أمراض القلب والسكري والضغط, الصحة, علوم, الأخبار

لدغة سامة من وحش.. السر وراء إنقاذ ملايين المصابين بالسكري

09:54 GMT 24.02.2025
© Photo / Unsplash/ David Clodeحراشف وحش جيلا
حراشف وحش جيلا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
حراشف وحش جيلا
© Photo / Unsplash/ David Clode
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد أن سم أحد الوحوش، على الرغم من سميته القاتلة، أسهم في اكتشاف غير متوقع ما أحدث ثورة في عالم الطب.
وأشار التقرير إلى أن سم وحش "جيلا"، وهو أحد أنواع السحالي، هو المكون الأساسي الذي أدى إلى تطوير أدوية "GLP-1" الحديثة الخاصة بعلاج السكري "أوزمبيك" و"ويجوفي" لعلاج السمنة.
وفي أواخر القرن العشرين، كان الباحث دانييل دراكر، يسعى لاكتشاف هرمون يحاكي تأثيرات "GLP-1" البشرية في الأمعاء، فقادته أبحاثه إلى اكتشاف "Exendin-4" في سم وحش "جيلا"، وهو بروتين يشبه "GLP-1"، لكنه يظل نشطا في الجسم لفترة أطول، وأدى ذلك إلى تطوير علاج معتمد لمرض السكري من النوع 2 في 2005، ومن ثم استخدامه في علاج السمنة، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
ولم يكن وحش "جيلا" وحده مصدرا للأدوية الحديثة، فقد أسهم سم الأفعى البرازيلية في تطوير دواء "ليزينوبريل"، الذي يعالج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.
أدوات قياس السكري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
مجتمع
4 عوامل قادرة على التنبؤ بإصابتك بمرض السكري خلال 10 سنوات
26 يناير, 10:53 GMT
كذلك، ألهمت الإسفنجات البحرية تطوير "سيتارابين"، وهو دواء كيميائي يستخدم في علاج السرطان. وفي عام 2004، أدى اكتشاف سم العقرب إلى تطوير صبغة طبية تسلط الضوء على الخلايا السرطانية أثناء العمليات الجراحية.
وتؤكد هذه الاكتشافات أن السموم القاتلة في الطبيعة قد تحمل مفتاح علاجات طبية مهمة، ومع ذلك، يظل الحفاظ على التنوع البيولوجي أمرا حيويا لحماية هذه الموارد الطبيعية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала