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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
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29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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30 د
عرب بوينت بودكاست
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خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
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مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20250224/1098109159.html
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينيتسا" في مهرجان شعبي ساحر
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينيتسا" في مهرجان شعبي ساحر
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لعيد "ماسلينيتسا" الشعبي الساحر الذي يقام كل عام في روسيا، احتفالا بانتهاء فصل الشتاء وقرب حلول فصل الربيع. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

روسيا تحتفل بعيد "ماسلينيتسا" في مهرجان شعبي ساحر

12:38 GMT 24.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لعيد "ماسلينيتسا" الشعبي الساحر الذي يقام كل عام في روسيا، احتفالا بانتهاء فصل الشتاء وقرب حلول فصل الربيع.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأجواء الاحتفال بعيد "ماسلينيتسا"، خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو"، في ساحة "مانيجنايا" بالعاصمة موسكو

صورة لأجواء الاحتفال بعيد &quot;ماسلينيتسا&quot;، خلال فعاليات مهرجان &quot;الشتاء في موسكو&quot;، في ساحة &quot;مانيجنايا&quot; بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأجواء الاحتفال بعيد "ماسلينيتسا"، خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو"، في ساحة "مانيجنايا" بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

فطائر "بليني" الشهية، التي يتم تحضيرها في مهرجان "ماسلينيتسا"

فطائر &quot;بليني&quot; الشهية، التي يتم تحضيرها في مهرجان &quot;ماسلينيتسا&quot; - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

فطائر "بليني" الشهية، التي يتم تحضيرها في مهرجان "ماسلينيتسا"

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

سيدات يتزين استعدادا للاحتفال بعيد "ماسلينيتسا"

سيدات يتزين استعدادا للاحتفال بعيد &quot;ماسلينيتسا&quot; - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

سيدات يتزين استعدادا للاحتفال بعيد "ماسلينيتسا"

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

حداد روسي يمارس مهنته، وسط جمع من زوار مهرجان "الشتاء في موسكو" في ساحة "مانيجنايا"، بالعاصمة موسكو

حداد روسي يمارس مهنته، وسط جمع من زوار مهرجان &quot;الشتاء في موسكو&quot; في ساحة &quot;مانيجنايا&quot;، بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

حداد روسي يمارس مهنته، وسط جمع من زوار مهرجان "الشتاء في موسكو" في ساحة "مانيجنايا"، بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

سيدة تستعرض الأزياء الروسية الشعبية في عيد "ماسلينيتسا"

سيدة تستعرض الأزياء الروسية الشعبية في عيد &quot;ماسلينيتسا&quot; - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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سيدة تستعرض الأزياء الروسية الشعبية في عيد "ماسلينيتسا"

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

بائعون يطهون فطائر "بليني" الشهية في عيد "ماسلينيتسا"، خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو" في ساحة "مانيجنايا"، بالعاصمة موسكو

بائعون يطهون فطائر &quot;بليني&quot; الشهية في عيد &quot;ماسلينيتسا&quot;، خلال فعاليات مهرجان &quot;الشتاء في موسكو&quot; في ساحة &quot;مانيجنايا&quot;، بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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بائعون يطهون فطائر "بليني" الشهية في عيد "ماسلينيتسا"، خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو" في ساحة "مانيجنايا"، بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

الزهور والدمى تزين ساحة "مانيجنايا" في العاصمة موسكو، احتفالا بعيد "ماسلينيتسا" خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو"

الزهور والدمى تزين ساحة &quot;مانيجنايا&quot; في العاصمة موسكو، احتفالا بعيد &quot;ماسلينيتسا&quot; خلال فعاليات مهرجان &quot;الشتاء في موسكو&quot; - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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الزهور والدمى تزين ساحة "مانيجنايا" في العاصمة موسكو، احتفالا بعيد "ماسلينيتسا" خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو"

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لطيفة لقطة تتناول فطائر "بليني" الشهية بعيد "ماسلينيتسا"، خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو"

صورة لطيفة لقطة تتناول فطائر &quot;بليني&quot; الشهية بعيد &quot;ماسلينيتسا&quot;، خلال فعاليات مهرجان &quot;الشتاء في موسكو&quot; - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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صورة لطيفة لقطة تتناول فطائر "بليني" الشهية بعيد "ماسلينيتسا"، خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو"

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأجواء الاحتفال بعيد "ماسلينيتسا"، خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو"، في ساحة "مانيجنايا"، بالعاصمة موسكو

صورة لأجواء الاحتفال بعيد &quot;ماسلينيتسا&quot;، خلال فعاليات مهرجان &quot;الشتاء في موسكو&quot;، في ساحة &quot;مانيجنايا&quot;، بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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صورة لأجواء الاحتفال بعيد "ماسلينيتسا"، خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو"، في ساحة "مانيجنايا"، بالعاصمة موسكو

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