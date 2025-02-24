روسيا تحتفل بعيد "ماسلينيتسا" في مهرجان شعبي ساحر

جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لعيد "ماسلينيتسا" الشعبي الساحر الذي يقام كل عام في روسيا، احتفالا بانتهاء فصل الشتاء وقرب حلول فصل الربيع.