روسيا تحتفل بعيد "ماسلينيتسا" في مهرجان شعبي ساحر

صورة لأجواء الاحتفال بعيد "ماسلينيتسا"، خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو"، في ساحة "مانيجنايا" بالعاصمة موسكو
صورة لأجواء الاحتفال بعيد "ماسلينيتسا"، خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو"، في ساحة "مانيجنايا" بالعاصمة موسكو
فطائر "بليني" الشهية، التي يتم تحضيرها في مهرجان "ماسلينيتسا"
فطائر "بليني" الشهية، التي يتم تحضيرها في مهرجان "ماسلينيتسا"
سيدات يتزين استعدادا للاحتفال بعيد "ماسلينيتسا"
سيدات يتزين استعدادا للاحتفال بعيد "ماسلينيتسا"
حداد روسي يمارس مهنته، وسط جمع من زوار مهرجان "الشتاء في موسكو" في ساحة "مانيجنايا"، بالعاصمة موسكو
حداد روسي يمارس مهنته، وسط جمع من زوار مهرجان "الشتاء في موسكو" في ساحة "مانيجنايا"، بالعاصمة موسكو
سيدة تستعرض الأزياء الروسية الشعبية في عيد "ماسلينيتسا"
سيدة تستعرض الأزياء الروسية الشعبية في عيد "ماسلينيتسا"
بائعون يطهون فطائر "بليني" الشهية في عيد "ماسلينيتسا"، خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو" في ساحة "مانيجنايا"، بالعاصمة موسكو
بائعون يطهون فطائر "بليني" الشهية في عيد "ماسلينيتسا"، خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو" في ساحة "مانيجنايا"، بالعاصمة موسكو
الزهور والدمى تزين ساحة "مانيجنايا" في العاصمة موسكو، احتفالا بعيد "ماسلينيتسا" خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو"
الزهور والدمى تزين ساحة "مانيجنايا" في العاصمة موسكو، احتفالا بعيد "ماسلينيتسا" خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو"
صورة لطيفة لقطة تتناول فطائر "بليني" الشهية بعيد "ماسلينيتسا"، خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو"
صورة لطيفة لقطة تتناول فطائر "بليني" الشهية بعيد "ماسلينيتسا"، خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو"
صورة لأجواء الاحتفال بعيد "ماسلينيتسا"، خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو"، في ساحة "مانيجنايا"، بالعاصمة موسكو
صورة لأجواء الاحتفال بعيد "ماسلينيتسا"، خلال فعاليات مهرجان "الشتاء في موسكو"، في ساحة "مانيجنايا"، بالعاصمة موسكو