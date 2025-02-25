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أول إحصاء منذ 40 عاما.. العراق يعلن النتائج النهائية للتعداد السكاني في البلاد
أول إحصاء منذ 40 عاما.. العراق يعلن النتائج النهائية للتعداد السكاني في البلاد
سبوتنيك عربي
كشف تعداد رسمي لسكان العراق، عن العدد النهائي لسكان البلاد وتوزعهم الجغرافي وشرائحهم العمرية، وأظهر أن نحو 60 في المئة من العراقيين في سن العمل. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T08:19+0000
2025-02-25T08:19+0000
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جاء ذلك حسبما ذكرت شبكة "السومرية" الإخبارية، أمس الاثنين، مشيرة إلى أن التعداد أجرته وزارة التخطيط العراقية، وأظهر أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليونا و118 ألف نسمة.وأشارت إلى أن نحو 70 في المئة من سكان البلاد يقيمون في مناطق حضرية، بينما يقيم نحو 30 في المئة منهم في القرى، بالنسبة لعموم العراق.أما فيما يخص إقليم كردستان فقط، فإن نحو 85 في المئة من سكان الإقليم يقيمون في المدن، بينما يقيم نحو 15 في المئة في القرى.ويوجد نحو 60 في المئة من العراقيين في سن العمل بين 15 و64 عاما، بينا لا تتجاوز نسبة كبار السن 4 في المئة من سكان البلاد.وتمثل هذه النتائج تصحيحا لنتائج سابقة أعلن عنها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ذكر خلالها أن تعداد السكان هو 45.4 مليون نسمة، وكانت أول تعداد سكاني تم إجراؤه عام 1987.
https://sarabic.ae/20240328/مصر-تسجل-أقل-معدل-نمو-زيادة-سكانية-خلال-نصف-قرن-1087470726.html
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أول إحصاء منذ 40 عاما.. العراق يعلن النتائج النهائية للتعداد السكاني في البلاد

08:19 GMT 25.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorسكان العراق
سكان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
كشف تعداد رسمي لسكان العراق، عن العدد النهائي لسكان البلاد وتوزعهم الجغرافي وشرائحهم العمرية، وأظهر أن نحو 60 في المئة من العراقيين في سن العمل.
جاء ذلك حسبما ذكرت شبكة "السومرية" الإخبارية، أمس الاثنين، مشيرة إلى أن التعداد أجرته وزارة التخطيط العراقية، وأظهر أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليونا و118 ألف نسمة.
وأشارت إلى أن نحو 70 في المئة من سكان البلاد يقيمون في مناطق حضرية، بينما يقيم نحو 30 في المئة منهم في القرى، بالنسبة لعموم العراق.
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أما فيما يخص إقليم كردستان فقط، فإن نحو 85 في المئة من سكان الإقليم يقيمون في المدن، بينما يقيم نحو 15 في المئة في القرى.

ويمثل الأطفال دون سن 5 سنوات نحو 11 في المئة من سكان الدولة، بينما يقدّر عدد من تتراوح أعمارهم بين 5 والـ14 عاما بنحو 25 في المئة من عدد السكان.

ويوجد نحو 60 في المئة من العراقيين في سن العمل بين 15 و64 عاما، بينا لا تتجاوز نسبة كبار السن 4 في المئة من سكان البلاد.
وتمثل هذه النتائج تصحيحا لنتائج سابقة أعلن عنها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ذكر خلالها أن تعداد السكان هو 45.4 مليون نسمة، وكانت أول تعداد سكاني تم إجراؤه عام 1987.
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