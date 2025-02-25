الثلوج تغطي إسطنبول في مشهد ساحر

منظر جوي لمسجد السليمانية والمناطق المحيطة به بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.
منظر جوي لمسجد السليمانية والمناطق المحيطة به بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.
خلف المسجد الجديد، امرأة تسير على جسر غالاتا بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.
خلف المسجد الجديد، امرأة تسير على جسر غالاتا بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.
منظر جوي يظهر مناطق سكنية مغطاة بالثلوج ومضيق البوسفور بعد تساقط الثلوج المتقطع في إسطنبول، تركيا.
منظر جوي يظهر مناطق سكنية مغطاة بالثلوج ومضيق البوسفور بعد تساقط الثلوج المتقطع في إسطنبول، تركيا.
منظر جوي لمنطقة باشاك شهير المغطاة بالثلوج ومحيطها بعد تساقط الثلوج بشكل متقطع في إسطنبول، تركيا.
منظر جوي لمنطقة باشاك شهير المغطاة بالثلوج ومحيطها بعد تساقط الثلوج بشكل متقطع في إسطنبول، تركيا.
خلف مسجد السليمانية التاريخي، زوجان يمشيان بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.
خلف مسجد السليمانية التاريخي، زوجان يمشيان بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.
منظر جوي لمنطقة عمرانية ومحيطها مغطاة باللون الأبيض بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.
منظر جوي لمنطقة عمرانية ومحيطها مغطاة باللون الأبيض بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.
منظر جوي لمضيق البوسفور والمناطق المحيطة بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.
منظر جوي لمضيق البوسفور والمناطق المحيطة بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.
منظر جوي لزوارق بحرية بعد تساقط الثلوج في منطقة ساريير في إسطنبول، تركيا.
منظر جوي لزوارق بحرية بعد تساقط الثلوج في منطقة ساريير في إسطنبول، تركيا.
أشخاص يسيرون على طول القرن الذهبي بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.
أشخاص يسيرون على طول القرن الذهبي بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.