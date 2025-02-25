الثلوج تغطي إسطنبول في مشهد ساحر

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البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
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https://sarabic.ae/20250225/الثلوج-تغطي-إسطنبول-في-مشهد-ساحر-1098168278.html
الثلوج تغطي إسطنبول في مشهد ساحر
الثلوج تغطي إسطنبول في مشهد ساحر
سبوتنيك عربي
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صورة ساحرة تظهر فيها معالم مدينة إسطنبول التركية مكتسية اللون الأبيض، بعد تساقط الثلوج على مدار أيام متتالية. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, إسطنبول, العالم
фото, صور, إسطنبول, العالم

الثلوج تغطي إسطنبول في مشهد ساحر

16:08 GMT 25.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صورة ساحرة تظهر فيها معالم مدينة إسطنبول التركية مكتسية اللون الأبيض، بعد تساقط الثلوج على مدار أيام متتالية.
© Getty Images / Anadolu/Hakan Akgun

منظر جوي لمسجد السليمانية والمناطق المحيطة به بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.

منظر جوي لمسجد السليمانية والمناطق المحيطة به بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Hakan Akgun

منظر جوي لمسجد السليمانية والمناطق المحيطة به بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.

© AP Photo / Emrah Gurel

خلف المسجد الجديد، امرأة تسير على جسر غالاتا بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.

خلف المسجد الجديد، امرأة تسير على جسر غالاتا بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Emrah Gurel

خلف المسجد الجديد، امرأة تسير على جسر غالاتا بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.

© Getty Images / Anadolu/Enes Yildirim

منظر جوي يظهر مناطق سكنية مغطاة بالثلوج ومضيق البوسفور بعد تساقط الثلوج المتقطع في إسطنبول، تركيا.

منظر جوي يظهر مناطق سكنية مغطاة بالثلوج ومضيق البوسفور بعد تساقط الثلوج المتقطع في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
3/9
© Getty Images / Anadolu/Enes Yildirim

منظر جوي يظهر مناطق سكنية مغطاة بالثلوج ومضيق البوسفور بعد تساقط الثلوج المتقطع في إسطنبول، تركيا.

© Getty Images / Anadolu/Cem Tekkesinoglu

منظر جوي لمنطقة باشاك شهير المغطاة بالثلوج ومحيطها بعد تساقط الثلوج بشكل متقطع في إسطنبول، تركيا.

منظر جوي لمنطقة باشاك شهير المغطاة بالثلوج ومحيطها بعد تساقط الثلوج بشكل متقطع في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
4/9
© Getty Images / Anadolu/Cem Tekkesinoglu

منظر جوي لمنطقة باشاك شهير المغطاة بالثلوج ومحيطها بعد تساقط الثلوج بشكل متقطع في إسطنبول، تركيا.

© AP Photo / Emrah Gurel

خلف مسجد السليمانية التاريخي، زوجان يمشيان بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.

خلف مسجد السليمانية التاريخي، زوجان يمشيان بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
5/9
© AP Photo / Emrah Gurel

خلف مسجد السليمانية التاريخي، زوجان يمشيان بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.

© Getty Images / Anadolu/Yunus Emre Gunaydin

منظر جوي لمنطقة عمرانية ومحيطها مغطاة باللون الأبيض بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.

منظر جوي لمنطقة عمرانية ومحيطها مغطاة باللون الأبيض بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Yunus Emre Gunaydin

منظر جوي لمنطقة عمرانية ومحيطها مغطاة باللون الأبيض بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.

© Getty Images / Anadolu/Bunyamin Celik

منظر جوي لمضيق البوسفور والمناطق المحيطة بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.

منظر جوي لمضيق البوسفور والمناطق المحيطة بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
7/9
© Getty Images / Anadolu/Bunyamin Celik

منظر جوي لمضيق البوسفور والمناطق المحيطة بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.

© Getty Images / Anadolu/Bunyamin Celik

منظر جوي لزوارق بحرية بعد تساقط الثلوج في منطقة ساريير في إسطنبول، تركيا.

منظر جوي لزوارق بحرية بعد تساقط الثلوج في منطقة ساريير في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
8/9
© Getty Images / Anadolu/Bunyamin Celik

منظر جوي لزوارق بحرية بعد تساقط الثلوج في منطقة ساريير في إسطنبول، تركيا.

© AP Photo / Emrah Gurel

أشخاص يسيرون على طول القرن الذهبي بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.

أشخاص يسيرون على طول القرن الذهبي بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
9/9
© AP Photo / Emrah Gurel

أشخاص يسيرون على طول القرن الذهبي بعد تساقط الثلوج في إسطنبول، تركيا.

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