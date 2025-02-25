شاهد لحظة نقل الصاروخ الروسي "سويوز" إلى منصة الإطلاق الفضائية... فيديو
16:33 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 16:34 GMT 25.02.2025)
© Photo / Roscosmosإطلاق صاروخ النقل "سويوز-2.1 أي" إلى الفضاء، وعلى متنه مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-28".
© Photo / Roscosmos
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نُقل، صباح اليوم الثلاثاء، الصاروخ الروسي "سويوز"، إلى منصة الإطلاق الفضائية، حيث ظهر الصاروخ أثناء نقله على سكة حديدية، وتم فتح أبواب مجمع التركيب والاختبار في قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازخستان.
وتظهر مشاهد نشرتها وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عملية نقل صاروخ "سويوز" مع مركبة "بروغريس إم إس-30" إلى منصة الإطلاق استعدادًا لإطلاقه.
🟧نقل صاروخ "سويوز" إلى منصة الإطلاق في بايكونور— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 25, 2025
في صباح اليوم، تم فتح أبواب مجمع التركيب والاختبار في قاعدة بايكونور الفضائية في كازخستان، حيث ظهر الصاروخ أثناء نقله على سكة حديدية.
📹 وتظهر مشاهد نشرتها وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عملية… pic.twitter.com/vkGkITuWEG
وأجرت روسيا 19 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2023، فيما نفذت 22 عملية إطلاق في عام 2022، و25 عملية إطلاق في عام 2021، و17 فقط في عام 2020.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع "روسكوسموس"، فإن آخر مرة نفذت روسيا فيها أكثر من 40 عملية إطلاق كانت في عام 1994، حيث بلغ عددها 49 عملية إطلاق، في ذلك الوقت.