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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
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بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
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المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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شؤون عسكرية
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
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شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
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لقاء سبوتنيك
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250225/شاهد-لحظة-نقل-الصاروخ-الروسي-سويوز-إلى-منصة-الإطلاق-الفضائية-فيديو-1098170980.html
شاهد لحظة نقل الصاروخ الروسي "سويوز" إلى منصة الإطلاق الفضائية... فيديو
شاهد لحظة نقل الصاروخ الروسي "سويوز" إلى منصة الإطلاق الفضائية... فيديو
سبوتنيك عربي
نُقل، صباح اليوم الثلاثاء، الصاروخ الروسي "سويوز"، إلى منصة الإطلاق الفضائية، حيث ظهر الصاروخ أثناء نقله على سكة حديدية، وتم فتح أبواب مجمع التركيب والاختبار... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتظهر مشاهد نشرتها وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عملية نقل صاروخ "سويوز" مع مركبة "بروغريس إم إس-30" إلى منصة الإطلاق استعدادًا لإطلاقه.وأجرت روسيا 19 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2023، فيما نفذت 22 عملية إطلاق في عام 2022، و25 عملية إطلاق في عام 2021، و17 فقط في عام 2020.وبحسب البيانات المنشورة على موقع "روسكوسموس"، فإن آخر مرة نفذت روسيا فيها أكثر من 40 عملية إطلاق كانت في عام 1994، حيث بلغ عددها 49 عملية إطلاق، في ذلك الوقت.
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شاهد لحظة نقل الصاروخ الروسي "سويوز" إلى منصة الإطلاق الفضائية... فيديو

16:33 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 16:34 GMT 25.02.2025)
© Photo / Roscosmosإطلاق صاروخ النقل "سويوز-2.1 أي" إلى الفضاء، وعلى متنه مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-28".
إطلاق صاروخ النقل سويوز-2.1 أي إلى الفضاء، وعلى متنه مركبة الشحن الفضائية بروغريس إم إس-28. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© Photo / Roscosmos
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نُقل، صباح اليوم الثلاثاء، الصاروخ الروسي "سويوز"، إلى منصة الإطلاق الفضائية، حيث ظهر الصاروخ أثناء نقله على سكة حديدية، وتم فتح أبواب مجمع التركيب والاختبار في قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازخستان.
وتظهر مشاهد نشرتها وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عملية نقل صاروخ "سويوز" مع مركبة "بروغريس إم إس-30" إلى منصة الإطلاق استعدادًا لإطلاقه.

وأجرت روسيا 19 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2023، فيما نفذت 22 عملية إطلاق في عام 2022، و25 عملية إطلاق في عام 2021، و17 فقط في عام 2020.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع "روسكوسموس"، فإن آخر مرة نفذت روسيا فيها أكثر من 40 عملية إطلاق كانت في عام 1994، حيث بلغ عددها 49 عملية إطلاق، في ذلك الوقت.
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