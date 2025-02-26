أشخاص ناموا في الزمان والمكان الخطأ

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
09:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:46 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:33 GMT
24 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
13:03 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20250226/أشخاص-ناموا-في-الزمان-والمكان-الخطأ---1098194593.html
أشخاص ناموا في الزمان والمكان الخطأ
أشخاص ناموا في الزمان والمكان الخطأ
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد مجموعة صور لأشخاص ناموا في الزمان والمكان الخطأ وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, نوم, نوم, نوم الأطفال
фото, صور, نوم, نوم, نوم الأطفال

أشخاص ناموا في الزمان والمكان الخطأ

13:15 GMT 26.02.2025
تابعنا عبر
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد مجموعة صور لأشخاص ناموا في الزمان والمكان الخطأ وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Ramon Espinosaسائح ينام على الواجهة البحرية في هافانا في كوبا
سائح ينام على الواجهة البحرية في هافانا في كوبا - سبوتنيك عربي
1/11
© AP Photo / Ramon Espinosa
سائح ينام على الواجهة البحرية في هافانا في كوبا
© Getty Images / Europa Press/Eduardo Parraأشخاص نائمون خلال سحب اليانصيب الخاص في عيد الميلاد في مدريد بإسبانيا
أشخاص نائمون خلال سحب اليانصيب الخاص في عيد الميلاد في مدريد بإسبانيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Europa Press/Eduardo Parra
أشخاص نائمون خلال سحب اليانصيب الخاص في عيد الميلاد في مدريد بإسبانيا
© AP Photo / Apichart Weerawongرهبان بوذيون يصطفون للحصول على الصدقات الصباحية أمام متظاهر نائم في الشارع بعد ليلة من المظاهرات خارج مقر الحكومة في بانكوك في تايلاند
رهبان بوذيون يصطفون للحصول على الصدقات الصباحية أمام متظاهر نائم في الشارع بعد ليلة من المظاهرات خارج مقر الحكومة في بانكوك في تايلاند - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Apichart Weerawong
رهبان بوذيون يصطفون للحصول على الصدقات الصباحية أمام متظاهر نائم في الشارع بعد ليلة من المظاهرات خارج مقر الحكومة في بانكوك في تايلاند
© AP Photo / Lee Jin-manنواب ينامون في الجمعية الوطنية في سيول بكوريا الجنوبية
نواب ينامون في الجمعية الوطنية في سيول بكوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Lee Jin-man
نواب ينامون في الجمعية الوطنية في سيول بكوريا الجنوبية
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورطفل نائم على مقعد في حديقة غوركي المركزية للثقافة والترفيه في موسكو
طفل نائم على مقعد في حديقة غوركي المركزية للثقافة والترفيه في موسكو - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
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طفل نائم على مقعد في حديقة غوركي المركزية للثقافة والترفيه في موسكو
© AP Photo / Alberto Di Lolliعمال يأخذون قيلولة على سطح أحد المباني في مدريد بإسبانيا
عمال يأخذون قيلولة على سطح أحد المباني في مدريد بإسبانيا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alberto Di Lolli
عمال يأخذون قيلولة على سطح أحد المباني في مدريد بإسبانيا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورراكب ينام داخل عربة قطار في محطة "ديلوفوي تسينتر" في الخط الدائري المركزي في موسكو
راكب ينام داخل عربة قطار في محطة ديلوفوي تسينتر في الخط الدائري المركزي في موسكو - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Kudenko
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راكب ينام داخل عربة قطار في محطة "ديلوفوي تسينتر" في الخط الدائري المركزي في موسكو
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورطفل ينام في حزام الرنة خلال العيد الوطني لشعوب أقصى الشمال، يوم رعاة الرنة، في اليوم الأول من الاحتفال في سالخارد في روسيا
طفل ينام في حزام الرنة خلال العيد الوطني لشعوب أقصى الشمال، يوم رعاة الرنة، في اليوم الأول من الاحتفال في سالخارد في روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Maishev
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طفل ينام في حزام الرنة خلال العيد الوطني لشعوب أقصى الشمال، يوم رعاة الرنة، في اليوم الأول من الاحتفال في سالخارد في روسيا
© Getty Images / Universal Images Group/Dukasركاب نائمون في عربة قطار في مترو أنفاق طوكيو، اليابان
ركاب نائمون في عربة قطار في مترو أنفاق طوكيو، اليابان - سبوتنيك عربي
9/11
© Getty Images / Universal Images Group/Dukas
ركاب نائمون في عربة قطار في مترو أنفاق طوكيو، اليابان
© Getty Images / NurPhoto/Algi Febri Sugitaمشاركون يرتدون أزياء الكرنفال يأخذون قيلولة خلال كرنفال في باندونغ بإندونيسيا
مشاركون يرتدون أزياء الكرنفال يأخذون قيلولة خلال كرنفال في باندونغ بإندونيسيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Algi Febri Sugita
مشاركون يرتدون أزياء الكرنفال يأخذون قيلولة خلال كرنفال في باندونغ بإندونيسيا
© AP Photo / Seth Wenigطفلة تتظاهر بالنوم بعد أن غطاها والدها بالرمل على الشاطئ في أمريكا
طفلة تتظاهر بالنوم بعد أن غطاها والدها بالرمل على الشاطئ في أمريكا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Seth Wenig
طفلة تتظاهر بالنوم بعد أن غطاها والدها بالرمل على الشاطئ في أمريكا
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