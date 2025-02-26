أشخاص ناموا في الزمان والمكان الخطأ

© AP Photo / Ramon Espinosaسائح ينام على الواجهة البحرية في هافانا في كوبا
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© AP Photo / Ramon Espinosa
سائح ينام على الواجهة البحرية في هافانا في كوبا
© Getty Images / Europa Press/Eduardo Parraأشخاص نائمون خلال سحب اليانصيب الخاص في عيد الميلاد في مدريد بإسبانيا
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© Getty Images / Europa Press/Eduardo Parra
أشخاص نائمون خلال سحب اليانصيب الخاص في عيد الميلاد في مدريد بإسبانيا
© AP Photo / Apichart Weerawongرهبان بوذيون يصطفون للحصول على الصدقات الصباحية أمام متظاهر نائم في الشارع بعد ليلة من المظاهرات خارج مقر الحكومة في بانكوك في تايلاند
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© AP Photo / Apichart Weerawong
رهبان بوذيون يصطفون للحصول على الصدقات الصباحية أمام متظاهر نائم في الشارع بعد ليلة من المظاهرات خارج مقر الحكومة في بانكوك في تايلاند
© AP Photo / Lee Jin-manنواب ينامون في الجمعية الوطنية في سيول بكوريا الجنوبية
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© AP Photo / Lee Jin-man
نواب ينامون في الجمعية الوطنية في سيول بكوريا الجنوبية
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورطفل نائم على مقعد في حديقة غوركي المركزية للثقافة والترفيه في موسكو
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© Sputnik . Kirill Kallinikov/
طفل نائم على مقعد في حديقة غوركي المركزية للثقافة والترفيه في موسكو
© AP Photo / Alberto Di Lolliعمال يأخذون قيلولة على سطح أحد المباني في مدريد بإسبانيا
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© AP Photo / Alberto Di Lolli
عمال يأخذون قيلولة على سطح أحد المباني في مدريد بإسبانيا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورراكب ينام داخل عربة قطار في محطة "ديلوفوي تسينتر" في الخط الدائري المركزي في موسكو
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© Sputnik . Alexey Kudenko/
راكب ينام داخل عربة قطار في محطة "ديلوفوي تسينتر" في الخط الدائري المركزي في موسكو
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورطفل ينام في حزام الرنة خلال العيد الوطني لشعوب أقصى الشمال، يوم رعاة الرنة، في اليوم الأول من الاحتفال في سالخارد في روسيا
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© Sputnik . Alexey Maishev/
طفل ينام في حزام الرنة خلال العيد الوطني لشعوب أقصى الشمال، يوم رعاة الرنة، في اليوم الأول من الاحتفال في سالخارد في روسيا
© Getty Images / Universal Images Group/Dukasركاب نائمون في عربة قطار في مترو أنفاق طوكيو، اليابان
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© Getty Images / Universal Images Group/Dukas
ركاب نائمون في عربة قطار في مترو أنفاق طوكيو، اليابان
© Getty Images / NurPhoto/Algi Febri Sugitaمشاركون يرتدون أزياء الكرنفال يأخذون قيلولة خلال كرنفال في باندونغ بإندونيسيا
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© Getty Images / NurPhoto/Algi Febri Sugita
مشاركون يرتدون أزياء الكرنفال يأخذون قيلولة خلال كرنفال في باندونغ بإندونيسيا
© AP Photo / Seth Wenigطفلة تتظاهر بالنوم بعد أن غطاها والدها بالرمل على الشاطئ في أمريكا
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© AP Photo / Seth Wenig
طفلة تتظاهر بالنوم بعد أن غطاها والدها بالرمل على الشاطئ في أمريكا