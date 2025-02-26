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https://sarabic.ae/20250226/أول-حالة-وفاة-أمريكية-بـ-الحصبة-1098209763.html
أول حالة وفاة أمريكية بـ "الحصبة"
أول حالة وفاة أمريكية بـ "الحصبة"
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن وفاة شخص بالمستشفى في غرب ولاية تكساس متأثرا بإصابته بداء "الحصبة"، وهي أول حالة وفاة في انتشار للمرض الذي بدأ... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T18:27+0000
2025-02-26T18:27+0000
مجتمع
الحصبة
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
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ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن لورين آدامز، المتحدثة باسم مدينة لوباك الأمريكية، تأكيدها حدوث الوفاة، ولم يتضح عمر المريض الذي توفي خلال الليل.وأوضحت إدارة الصحة في ولاية تكساس الأمريكية أن انتشار حالات الإصابة بمرض "الحصبة" في المناطق الريفية بغرب الولاية قد ارتفع إلى 124 حالة عبر 9 مقاطعات، فيما تم تسجيل 9 حالات أخرى في شرقي نيو مكسيكو. وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن ما يصل إلى 9 من كل 10 أشخاص غير محصنين معرضون للإصابة بالفيروس.ويشار إلى أن مرض "الحصبة" هي فيروس شديد العدوى يمكن أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى ساعتين.ويأتي هذا في وقت تسمح قوانين ولاية تكساس الأمريكية للأطفال بالحصول على إعفاء من تطعيمات المدارس لأسباب تتعلق بالضمير، بما في ذلك المعتقدات الدينية.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شهدت ارتفاعا في حالات الحصبة خلال العام 2024، بما في ذلك تفش في مدينة شيكاغو أصاب أكثر من 60 شخصا.
https://sarabic.ae/20220305/مسؤول-بمنظمة-الصحة-العالمية-الحصبة-تهدد-دول-البلقان-1059496941.html
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الحصبة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
الحصبة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

أول حالة وفاة أمريكية بـ "الحصبة"

18:27 GMT 26.02.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالتطعيم ضد الحصبة
التطعيم ضد الحصبة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن وفاة شخص بالمستشفى في غرب ولاية تكساس متأثرا بإصابته بداء "الحصبة"، وهي أول حالة وفاة في انتشار للمرض الذي بدأ أواخر الشهر الماضي.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن لورين آدامز، المتحدثة باسم مدينة لوباك الأمريكية، تأكيدها حدوث الوفاة، ولم يتضح عمر المريض الذي توفي خلال الليل.
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: الحصبة تهدد دول البلقان
5 مارس 2022, 15:03 GMT
وأوضحت إدارة الصحة في ولاية تكساس الأمريكية أن انتشار حالات الإصابة بمرض "الحصبة" في المناطق الريفية بغرب الولاية قد ارتفع إلى 124 حالة عبر 9 مقاطعات، فيما تم تسجيل 9 حالات أخرى في شرقي نيو مكسيكو.
وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن ما يصل إلى 9 من كل 10 أشخاص غير محصنين معرضون للإصابة بالفيروس.
ويشار إلى أن مرض "الحصبة" هي فيروس شديد العدوى يمكن أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى ساعتين.
ويأتي هذا في وقت تسمح قوانين ولاية تكساس الأمريكية للأطفال بالحصول على إعفاء من تطعيمات المدارس لأسباب تتعلق بالضمير، بما في ذلك المعتقدات الدينية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شهدت ارتفاعا في حالات الحصبة خلال العام 2024، بما في ذلك تفش في مدينة شيكاغو أصاب أكثر من 60 شخصا.
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