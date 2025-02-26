https://sarabic.ae/20250226/الأمن-الفيدرالي-الروسي-أحبطنا-سلسلة-هجمات-إرهابية-في-ستافروبول-خططت-لها-كييف-1098201448.html
الأمن الفيدرالي الروسي: أحبطنا سلسلة هجمات إرهابية في ستافروبول خططت لها كييف
الأمن الفيدرالي الروسي: أحبطنا سلسلة هجمات إرهابية في ستافروبول خططت لها كييف
سبوتنيك عربي
أعلن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية في ستافروبول، خطط لها مواطن دولة من آسيا... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T14:07+0000
2025-02-26T14:07+0000
2025-02-26T14:07+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في البيان: "لقد أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في ستافروبول سلسلة من الأعمال الإرهابية التي خطط لها مواطن من إحدى دول منطقة آسيا الوسطى، وهو مناصر لجمعية شبه عسكرية أوكرانية، المعترف بها في روسيا كمنظمة إرهابية".وأشار البيان إلى أنه نتيجة للإجراءات المتخذة تم كشف الشخص المذكور واعتقاله على وجه السرعة، وفي مكان إقامته، تم العثور على زجاجات جاهزة للاستخدام تحتوي على خليط حارق وتمت مصادرتها، بالإضافة إلى وسائل الاتصال التي كان يستخدمها المجرم مع تعليمات من المشرف الأوكراني.وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه أحبط مخططًا لثمانية مواطنين روس، كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية على مواقع انتشار القوات الروسية نيابة عن نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250221/الأمن-الفيدرالي-يجهض-مخططا-إرهابيا-لتنفيذ-هجمات-ضد-القوات-الروسية-بأمر-من-نظام-كييف-1098020445.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الأمن الفيدرالي الروسي: أحبطنا سلسلة هجمات إرهابية في ستافروبول خططت لها كييف
أعلن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية في ستافروبول، خطط لها مواطن دولة من آسيا الوسطى بناء على تعليمات من مشرف من أوكرانيا، وتم اعتقال المشتبه به.
وجاء في البيان: "لقد أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في ستافروبول سلسلة من الأعمال الإرهابية التي خطط لها مواطن من إحدى دول منطقة آسيا الوسطى، وهو مناصر لجمعية شبه عسكرية أوكرانية، المعترف بها في روسيا كمنظمة إرهابية".
وأوضح البيان، أن المهاجم، بناء على تعليمات وتنسيق من مشرف موجود في أوكرانيا، كان يعد لشن هجمات في ستافروبول، باستخدام زجاجات المولوتوف، على الإدارات الرئيسية لوزارة الداخلية، ووزارة الطوارئ، والمفوضية العسكرية، والمستشفى العسكري، وإدارة المنطقة الصناعية في ستافروبول. وأجرى عمليات استطلاع للأراضي، وحصل على المكونات والمواد الكيميائية اللازمة لتصنيع الأجهزة الحارقة. بعد تنفيذه للهجمات الإرهابية، خطط للذهاب إلى أوكرانيا والانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار البيان إلى أنه نتيجة للإجراءات المتخذة تم كشف الشخص المذكور واعتقاله على وجه السرعة، وفي مكان إقامته، تم العثور على زجاجات جاهزة للاستخدام تحتوي على خليط حارق وتمت مصادرتها، بالإضافة إلى وسائل الاتصال التي كان يستخدمها المجرم مع تعليمات من المشرف الأوكراني.
وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه أحبط مخططًا لثمانية مواطنين روس،
كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية على مواقع انتشار القوات الروسية نيابة عن نظام كييف.