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الحكومة المصرية تزف أخبارا سارة ينتظرها الملايين
الحكومة المصرية تزف أخبارا سارة ينتظرها الملايين
سبوتنيك عربي
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أنباء سارة ينتظرها ملايين المصريين، حيث كشف عن تفاصيل حزم الحماية الاجتماعية التي تشمل زيادة مخصصات العلاج على نفقة... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع "اليوم السابع" عن كجوك قوله بأن تكلفة هذه الحزم تتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه لهذا العام، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليار جنيه العام المقبل.وأشار كجوك إلى أن حزم الحماية الاجتماعية تشمل جزأين: الأول ساري حتى نهاية العام المالي الحالي، والثاني سيبدأ تطبيقه في يوليو المقبل.وتستهدف هذه الحزم مختلف الفئات المجتمعية، حيث سيتم منح 10 ملايين أسرة مسجلة على بطاقات التموين دعمًا نقديًا، بواقع 125 جنيهًا للفرد الواحد و250 جنيهًا للأسرة المكونة من فردين.كما أعلن عن زيادة معاشات برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءًا من أبريل بشكل دائم، بالإضافة إلى منح مساندة مالية قدرها 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة من البرنامج خلال شهر رمضان.أكد الوزير أن حزم الحماية الاجتماعية ستشمل أيضًا منحة بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بهدف دعم هذه الفئة التي تعاني من عدم استقرار الدخل.وكشف كجوك عن إنشاء صندوق لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال يبلغ 10 مليارات جنيه، بهدف دعم هذه المشروعات ومساعدتها على النمو، مشيرا إلى أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا كبيرًا، مما يعكس تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية.جاءت هذه الإعلانات في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تحسين مستويات المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
https://sarabic.ae/20250226/عملية-احتيال-إلكتروني-تهز-مصر-والضحايا-بالآلاف-1098204828.html
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العالم العربي, مصر, أخبار الفنانين في مصر, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار الفنانين في مصر, الأخبار

الحكومة المصرية تزف أخبارا سارة ينتظرها الملايين

20:02 GMT 26.02.2025
© HAYAM ADELسوق العتبة الشعبي في مصر
سوق العتبة الشعبي في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© HAYAM ADEL
تابعنا عبر
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أنباء سارة ينتظرها ملايين المصريين، حيث كشف عن تفاصيل حزم الحماية الاجتماعية التي تشمل زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدءًا من يوليو/ تموز المقبل.
ونقل موقع "اليوم السابع" عن كجوك قوله بأن تكلفة هذه الحزم تتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه لهذا العام، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليار جنيه العام المقبل.
وأشار كجوك إلى أن حزم الحماية الاجتماعية تشمل جزأين: الأول ساري حتى نهاية العام المالي الحالي، والثاني سيبدأ تطبيقه في يوليو المقبل.
وتستهدف هذه الحزم مختلف الفئات المجتمعية، حيث سيتم منح 10 ملايين أسرة مسجلة على بطاقات التموين دعمًا نقديًا، بواقع 125 جنيهًا للفرد الواحد و250 جنيهًا للأسرة المكونة من فردين.
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
عملية احتيال إلكتروني تهز مصر والضحايا بالآلاف
16:43 GMT
كما أعلن عن زيادة معاشات برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءًا من أبريل بشكل دائم، بالإضافة إلى منح مساندة مالية قدرها 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة من البرنامج خلال شهر رمضان.
أكد الوزير أن حزم الحماية الاجتماعية ستشمل أيضًا منحة بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بهدف دعم هذه الفئة التي تعاني من عدم استقرار الدخل.
وكشف كجوك عن إنشاء صندوق لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال يبلغ 10 مليارات جنيه، بهدف دعم هذه المشروعات ومساعدتها على النمو، مشيرا إلى أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا كبيرًا، مما يعكس تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية.
جاءت هذه الإعلانات في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تحسين مستويات المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
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