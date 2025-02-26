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الخارجية الأمريكية: روبيو والسوداني يتفقان على إعادة فتح خط الأنابيب العراقي التركي
الخارجية الأمريكية: روبيو والسوداني يتفقان على إعادة فتح خط الأنابيب العراقي التركي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتفق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على إعادة فتح خط أنابيب... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T04:31+0000
2025-02-26T05:35+0000
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وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن الجانبين "اتفقا على ضرورة تحقيق استقلال العراق في مجال الطاقة، وتسريع إعادة فتح خط أنابيب العراق - تركيا، واحترام الشروط التعاقدية للشركات الأمريكية العاملة في العراق لجذب استثمارات إضافية".وكانت وزارة النفط العراقية قد أكدت، السبت الماضي، ضرورة استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان، وفق الآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المحدد للعراق في منظمة "أوبك".وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزير النفط، حيان عبد الغني، قوله إن "أنبوب تصدير النفط إلى ميناء جيهان جاهز، وهناك بعض الأمور الفنية التي تحتاج إلى إعادة تنظيم لاستئناف التصدير".وأضاف أن "الكمية المتفق عليها للتصدير عبر إقليم كردستان، وفق قانون الموازنة، تتراوح بين 300 إلى 325 ألف برميل يوميًا، يُستخدم جزء منها للاستهلاك المحلي، بينما يتم تصدير الباقي".وكانت تركيا قد أوقفت، في 25 مارس/ آذار 2023، ضخ نحو 450 ألف برميل يوميًا من النفط العراقي، بما في ذلك نحو 370 ألف برميل من خام إقليم كردستان، عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان.وجاء ذلك بعد قرار غرفة التجارة الدولية الذي ألزم تركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار كتعويض لبغداد عن صادرات النفط غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.
https://sarabic.ae/20171126/وزارة-النفط-العراقي-كركوك-1027837569.html
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الخارجية الأمريكية: روبيو والسوداني يتفقان على إعادة فتح خط الأنابيب العراقي التركي

04:31 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 05:35 GMT 26.02.2025)
© AFP 2023وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© AFP 2023
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتفق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على إعادة فتح خط أنابيب العراق - تركيا في أقرب وقت ممكن.
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن الجانبين "اتفقا على ضرورة تحقيق استقلال العراق في مجال الطاقة، وتسريع إعادة فتح خط أنابيب العراق - تركيا، واحترام الشروط التعاقدية للشركات الأمريكية العاملة في العراق لجذب استثمارات إضافية".
نفط كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2017
وزارة النفط: العراق يمد خط أنابيب جديد لنقل خام كركوك إلى تركيا
26 نوفمبر 2017, 08:23 GMT
وكانت وزارة النفط العراقية قد أكدت، السبت الماضي، ضرورة استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان، وفق الآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المحدد للعراق في منظمة "أوبك".
وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزير النفط، حيان عبد الغني، قوله إن "أنبوب تصدير النفط إلى ميناء جيهان جاهز، وهناك بعض الأمور الفنية التي تحتاج إلى إعادة تنظيم لاستئناف التصدير".
وأضاف أن "الكمية المتفق عليها للتصدير عبر إقليم كردستان، وفق قانون الموازنة، تتراوح بين 300 إلى 325 ألف برميل يوميًا، يُستخدم جزء منها للاستهلاك المحلي، بينما يتم تصدير الباقي".
وكانت تركيا قد أوقفت، في 25 مارس/ آذار 2023، ضخ نحو 450 ألف برميل يوميًا من النفط العراقي، بما في ذلك نحو 370 ألف برميل من خام إقليم كردستان، عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان.
وجاء ذلك بعد قرار غرفة التجارة الدولية الذي ألزم تركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار كتعويض لبغداد عن صادرات النفط غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.
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