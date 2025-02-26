https://sarabic.ae/20250226/العراق-ينفي-إصدار-مذكرة-اعتقال-بحق-الرئيس-السوري-أحمد-الشرع-1098186972.html
العراق ينفي إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري أحمد الشرع
العراق ينفي إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري أحمد الشرع
سبوتنيك عربي
نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، صحة وثيقة متداولة تفيد بصدور مذكرة قبض بحق الرئيس السوري أحمد الشرع. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T09:23+0000
2025-02-26T09:23+0000
2025-02-26T09:23+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_0:14:2749:1560_1920x0_80_0_0_fcf437b1bfc3f6c19633e40a58bca79c.jpg
وحسب وكالة الأنباء العراقية، أوضح المجلس في بيان رسمي، أن "المركز الإعلامي للمجلس رصد نشر مذكرات قبض مزعومة على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى محاكم تحقيق عراقية"، مشددا على أن "هذه الوثائق مزورة وغير صحيحة".وفي وقت سابق، زعمت تقارير بأن القضاء العراقي سبق أن أصدر مذكرة اعتقال بحق أحمد الشرع، استنادًا إلى اعترافات متهمين في قضايا إرهابية.وبحسب التقارير، فإن الشرع كان قد اعتُقل في العراق بين عامي 2007 و2008 أثناء وجوده ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي، على يد القوات الأمريكية، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا دون تدخل من السلطات العراقية.من جانبه، نفى الشرع في تصريحات سابقة لوسائل إعلام غربية أي تورط له في المعارك الطائفية داخل العراق، مؤكداً أنه قطع علاقته بتنظيم القاعدة الإرهابي منذ عام 2016، ويكرّس جهوده حاليا لخدمة "المصالح السورية العليا"، دون ارتباط بأي تنظيمات خارجية.
https://sarabic.ae/20241221/مفاجأة-أمر-قبض-عراقي-بحق-قائد-الإدارة-السورية-الجديدة-أحمد-الشرع-1096038461.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_155:0:2599:1833_1920x0_80_0_0_625d5e03a8f099ccd1b99a8c3d2d5216.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي, الأخبار
العراق ينفي إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري أحمد الشرع
نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، صحة وثيقة متداولة تفيد بصدور مذكرة قبض بحق الرئيس السوري أحمد الشرع.
وحسب وكالة
الأنباء العراقية، أوضح المجلس في بيان رسمي، أن "المركز الإعلامي للمجلس رصد نشر مذكرات قبض مزعومة على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى محاكم تحقيق عراقية"، مشددا على أن "هذه الوثائق مزورة وغير صحيحة".
وأضاف البيان أن "المحاكم المنسوب إليها إصدار تلك المذكرات أكدت عدم صدور أي قرار بهذا الشأن"، محذرا من أن الجهات المختصة ستلاحق من يقف وراء نشر هذه المعلومات المضللة.
وفي وقت سابق، زعمت تقارير بأن القضاء العراقي
سبق أن أصدر مذكرة اعتقال بحق أحمد الشرع، استنادًا إلى اعترافات متهمين في قضايا إرهابية.
21 ديسمبر 2024, 12:40 GMT
وبحسب التقارير، فإن الشرع كان قد اعتُقل في العراق بين عامي 2007 و2008 أثناء وجوده ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي، على يد القوات الأمريكية، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا دون تدخل من السلطات العراقية.
وأوضحت التقارير أن القضاء لم يصدر أي حكم بحقه آنذاك، لكن مذكرة القبض صدرت لاحقا بناءً على إفادات معتقلين مرتبطين بقضايا إرهابية، دون أن يتم تنفيذ أي حكم قضائي بحقه حتى الآن.
من جانبه، نفى الشرع
في تصريحات سابقة لوسائل إعلام غربية أي تورط له في المعارك الطائفية داخل العراق، مؤكداً أنه قطع علاقته بتنظيم القاعدة الإرهابي منذ عام 2016، ويكرّس جهوده حاليا لخدمة "المصالح السورية العليا"، دون ارتباط بأي تنظيمات خارجية.