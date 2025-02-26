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طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف
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العراق ينفي إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري أحمد الشرع
العراق ينفي إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري أحمد الشرع
سبوتنيك عربي
نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، صحة وثيقة متداولة تفيد بصدور مذكرة قبض بحق الرئيس السوري أحمد الشرع. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T09:23+0000
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العراق
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، أوضح المجلس في بيان رسمي، أن "المركز الإعلامي للمجلس رصد نشر مذكرات قبض مزعومة على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى محاكم تحقيق عراقية"، مشددا على أن "هذه الوثائق مزورة وغير صحيحة".وفي وقت سابق، زعمت تقارير بأن القضاء العراقي سبق أن أصدر مذكرة اعتقال بحق أحمد الشرع، استنادًا إلى اعترافات متهمين في قضايا إرهابية.وبحسب التقارير، فإن الشرع كان قد اعتُقل في العراق بين عامي 2007 و2008 أثناء وجوده ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي، على يد القوات الأمريكية، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا دون تدخل من السلطات العراقية.من جانبه، نفى الشرع في تصريحات سابقة لوسائل إعلام غربية أي تورط له في المعارك الطائفية داخل العراق، مؤكداً أنه قطع علاقته بتنظيم القاعدة الإرهابي منذ عام 2016، ويكرّس جهوده حاليا لخدمة "المصالح السورية العليا"، دون ارتباط بأي تنظيمات خارجية.
https://sarabic.ae/20241221/مفاجأة-أمر-قبض-عراقي-بحق-قائد-الإدارة-السورية-الجديدة-أحمد-الشرع-1096038461.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي, الأخبار

العراق ينفي إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري أحمد الشرع

09:23 GMT 26.02.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، صحة وثيقة متداولة تفيد بصدور مذكرة قبض بحق الرئيس السوري أحمد الشرع.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، أوضح المجلس في بيان رسمي، أن "المركز الإعلامي للمجلس رصد نشر مذكرات قبض مزعومة على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى محاكم تحقيق عراقية"، مشددا على أن "هذه الوثائق مزورة وغير صحيحة".
وأضاف البيان أن "المحاكم المنسوب إليها إصدار تلك المذكرات أكدت عدم صدور أي قرار بهذا الشأن"، محذرا من أن الجهات المختصة ستلاحق من يقف وراء نشر هذه المعلومات المضللة.
وفي وقت سابق، زعمت تقارير بأن القضاء العراقي سبق أن أصدر مذكرة اعتقال بحق أحمد الشرع، استنادًا إلى اعترافات متهمين في قضايا إرهابية.
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
مفاجأة... أمر قبض عراقي بحق قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع
21 ديسمبر 2024, 12:40 GMT
وبحسب التقارير، فإن الشرع كان قد اعتُقل في العراق بين عامي 2007 و2008 أثناء وجوده ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي، على يد القوات الأمريكية، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا دون تدخل من السلطات العراقية.
وأوضحت التقارير أن القضاء لم يصدر أي حكم بحقه آنذاك، لكن مذكرة القبض صدرت لاحقا بناءً على إفادات معتقلين مرتبطين بقضايا إرهابية، دون أن يتم تنفيذ أي حكم قضائي بحقه حتى الآن.
من جانبه، نفى الشرع في تصريحات سابقة لوسائل إعلام غربية أي تورط له في المعارك الطائفية داخل العراق، مؤكداً أنه قطع علاقته بتنظيم القاعدة الإرهابي منذ عام 2016، ويكرّس جهوده حاليا لخدمة "المصالح السورية العليا"، دون ارتباط بأي تنظيمات خارجية.
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