رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد عدم رغبة باريس في التصعيد مع الجزائر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
09:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:46 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:33 GMT
24 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: دمشق مهددة بالاحتلال
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250226/رئيس-الوزراء-الفرنسي-يؤكد-عدم-رغبة-باريس-في-التصعيد-مع-الجزائر-1098208499.html
رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد عدم رغبة باريس في التصعيد مع الجزائر
رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد عدم رغبة باريس في التصعيد مع الجزائر
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، اليوم الأربعاء، أن باريس لا تسعى إلى التصعيد الدبلوماسي مع الجزائر، داعيًا إلى احترام الاتفاقات الموقعة بين البلدين. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T17:50+0000
2025-02-26T17:50+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
الجزائر
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096985727_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_f718ee6155d90a9f92183a52ea3037ea.jpg
وطلب بايرو مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات الثنائية، معتبرًا أن رفض الجزائر استرداد مواطنيها غير النظاميين يمسّ بهذه الاتفاقيات، حسبما ذكرت قناة "العربية".وأعرب بايرو عن أسفه لما وصفه بعدم احترام الجزائر لاتفاقية 1968، مشيرًا إلى أن التوترات بين البلدين تتصاعد منذ أسابيع، خاصة بعد حادثة هجوم مولوز.في السبت الماضي، وجهت تهم قتل بسكين وإصابة سبعة أشخاص بجروح خطيرة إلى جزائري يبلغ من العمر 37 عامًا في وضع غير نظامي، في مدينة مولوز شرق فرنسا. وكانت باريس قد طلبت مرارًا من الجزائر استعادة المواطن، لكن الطلب قوبل بالرفض في كل مرة.واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي هذا الرفض "غير مقبول"، وتوعد باتخاذ إجراءات انتقامية تشمل تقييد منح التأشيرات.وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد توعدت بالرد على أي إجراءات تضر بمصالحها، وذلك بعد الإجراءات التقييدية التي اتخذتها فرنسا ضد الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تُعفيهم من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية.ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن الخارجية بيانا، أكدت فيه أن هذه الإجراءات تم الإعلان عنها دون إبلاغ الجزائر، مما يخالف أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة.وأضاف البيان أن السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل، باستثناء حالتين تم تسجيلهما مؤخرًا. وأشار إلى أن السلطات الفرنسية قد اعتذرت عن الحالة الأولى، ووصفتها بأنها "حادث عارض" ناتج عن خلل وظيفي في التسلسل القيادي، بينما لا تزال الحالة الثانية قيد التحقيق، وقد طلبت الجزائر تفسيرات إضافية من الجانب الفرنسي.وصف البيان الإجراءات الفرنسية بأنها "حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر". وأكد أن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على الجزائر، التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل ستُرد عليها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية.أشار البيان إلى أن الجزائر أصبحت محط مشاحنات سياسية داخلية فرنسية، حيث يتم استغلالها في منافسات سياسوية قذرة، خاصة من قبل اليمين المتطرف. وحذر من أن هذه الإجراءات، التي تشمل حتى أعضاء الحكومة الفرنسية، ستكون لها عواقب غير محسوبة على جميع جوانب العلاقات الجزائرية الفرنسية.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس الثلاثاء، أن بلاده فرضت قيودًا على دخول وحركة بعض الشخصيات الجزائرية، وذلك على خلفية قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، ورفض الجزائر استقبال بعض المواطنين الذين رحّلتهم باريس.
https://sarabic.ae/20250223/مسؤول-جزائري-فرنسا-ملزمة-بالاعتراف-بجرائمها-النووية-في-صحراء-الجزائر-1098102798.html
https://sarabic.ae/20250226/فرنسا-تفرض-قيودا-على-دخول-وحركة-بعض-الشخصيات-الجزائرية-1098179642.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096985727_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4be63e80628cf923788a93b91779f309.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, أخبار فرنسا
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, أخبار فرنسا

رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد عدم رغبة باريس في التصعيد مع الجزائر

17:50 GMT 26.02.2025
© AP Photoرئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو
رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، اليوم الأربعاء، أن باريس لا تسعى إلى التصعيد الدبلوماسي مع الجزائر، داعيًا إلى احترام الاتفاقات الموقعة بين البلدين.
وطلب بايرو مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات الثنائية، معتبرًا أن رفض الجزائر استرداد مواطنيها غير النظاميين يمسّ بهذه الاتفاقيات، حسبما ذكرت قناة "العربية".
وأعرب بايرو عن أسفه لما وصفه بعدم احترام الجزائر لاتفاقية 1968، مشيرًا إلى أن التوترات بين البلدين تتصاعد منذ أسابيع، خاصة بعد حادثة هجوم مولوز.
في السبت الماضي، وجهت تهم قتل بسكين وإصابة سبعة أشخاص بجروح خطيرة إلى جزائري يبلغ من العمر 37 عامًا في وضع غير نظامي، في مدينة مولوز شرق فرنسا. وكانت باريس قد طلبت مرارًا من الجزائر استعادة المواطن، لكن الطلب قوبل بالرفض في كل مرة.
واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي هذا الرفض "غير مقبول"، وتوعد باتخاذ إجراءات انتقامية تشمل تقييد منح التأشيرات.
تفجير قنبلة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
مسؤول جزائري: فرنسا ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر
23 فبراير, 20:50 GMT
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد توعدت بالرد على أي إجراءات تضر بمصالحها، وذلك بعد الإجراءات التقييدية التي اتخذتها فرنسا ضد الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تُعفيهم من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن الخارجية بيانا، أكدت فيه أن هذه الإجراءات تم الإعلان عنها دون إبلاغ الجزائر، مما يخالف أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة.
وأضاف البيان أن السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل، باستثناء حالتين تم تسجيلهما مؤخرًا. وأشار إلى أن السلطات الفرنسية قد اعتذرت عن الحالة الأولى، ووصفتها بأنها "حادث عارض" ناتج عن خلل وظيفي في التسلسل القيادي، بينما لا تزال الحالة الثانية قيد التحقيق، وقد طلبت الجزائر تفسيرات إضافية من الجانب الفرنسي.
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
فرنسا تفرض قيودا على دخول وحركة بعض الشخصيات الجزائرية
02:18 GMT
وصف البيان الإجراءات الفرنسية بأنها "حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر". وأكد أن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على الجزائر، التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل ستُرد عليها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية.
أشار البيان إلى أن الجزائر أصبحت محط مشاحنات سياسية داخلية فرنسية، حيث يتم استغلالها في منافسات سياسوية قذرة، خاصة من قبل اليمين المتطرف. وحذر من أن هذه الإجراءات، التي تشمل حتى أعضاء الحكومة الفرنسية، ستكون لها عواقب غير محسوبة على جميع جوانب العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس الثلاثاء، أن بلاده فرضت قيودًا على دخول وحركة بعض الشخصيات الجزائرية، وذلك على خلفية قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، ورفض الجزائر استقبال بعض المواطنين الذين رحّلتهم باريس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала