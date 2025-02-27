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الشرطة الإسرائيلية: سقوط عدد من الجرحى في حادث دهس يشتبه بأنه "هجوم إرهابي"
الشرطة الإسرائيلية: سقوط عدد من الجرحى في حادث دهس يشتبه بأنه "هجوم إرهابي"
سبوتنيك عربي
أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، من بينهم 2 جروحهم حرجة جراء عملية دهس، يشتبه بأن لها "دوافع إرهابية" جنوبي مدينة حيفا. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T15:01+0000
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وقالت الإسعاف الإسرائيلية، في بيان لها: "إصابة 10 أشخاص بينهم 2 جروحهم حرجة جراء عملية الدهس قرب الخضيرة جنوبي حيفا".وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أن التفاصيل الأولية تشير إلى أن "الشخص الذي اعتقلته الشرطة هو من نفذ الهجوم الإرهابي الذي دهس عدة أشخاص في محطة للحافلات، ثم طعن الناس في وقت لاحق واصطدم بسيارة الشرطة".ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الشرطة تأكيدها اعتقال المشتبه بتنفيذه عملية الدهس عند مفترق كركور قرب حيفا. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن منفذ العملية في جنوب حيفا دهس مجموعة أشخاص، وصدم مركبة شرطة، ثم ترجّل وطعن رجلي شرطة.وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه تم "تحييد" المشتبه به، لكنه أشار إلى أنه على قيد الحياة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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الشرطة الإسرائيلية: سقوط عدد من الجرحى في حادث دهس يشتبه بأنه "هجوم إرهابي"

15:01 GMT 27.02.2025 (تم التحديث: 15:16 GMT 27.02.2025)
© AP Photo / Mahmoud Illeanالشرطة الإسرائيلية تحرس بالقرب من موقع هجوم إطلاق نار مميت، حيث يقول المسؤولون الإسرائيليون إن 3 أشخاص قُتلوا بالرصاص عند معبر جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، 8 سبتمبر/ أيلول 2024
الشرطة الإسرائيلية تحرس بالقرب من موقع هجوم إطلاق نار مميت، حيث يقول المسؤولون الإسرائيليون إن 3 أشخاص قُتلوا بالرصاص عند معبر جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، 8 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
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أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، من بينهم 2 جروحهم حرجة جراء عملية دهس، يشتبه بأن لها "دوافع إرهابية" جنوبي مدينة حيفا.
وقالت الإسعاف الإسرائيلية، في بيان لها: "إصابة 10 أشخاص بينهم 2 جروحهم حرجة جراء عملية الدهس قرب الخضيرة جنوبي حيفا".
وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أن التفاصيل الأولية تشير إلى أن "الشخص الذي اعتقلته الشرطة هو من نفذ الهجوم الإرهابي الذي دهس عدة أشخاص في محطة للحافلات، ثم طعن الناس في وقت لاحق واصطدم بسيارة الشرطة".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الشرطة تأكيدها اعتقال المشتبه بتنفيذه عملية الدهس عند مفترق كركور قرب حيفا.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن منفذ العملية في جنوب حيفا دهس مجموعة أشخاص، وصدم مركبة شرطة، ثم ترجّل وطعن رجلي شرطة.
وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه تم "تحييد" المشتبه به، لكنه أشار إلى أنه على قيد الحياة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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