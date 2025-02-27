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https://sarabic.ae/20250227/العثور-على-ممثل-شهير-حائز-على-الأوسكار-ميتا-في-منزله-وسط-ظروف-غامضة-1098239515.html
العثور على ممثل شهير حائز على الأوسكار ميتا في منزله وسط ظروف غامضة
العثور على ممثل شهير حائز على الأوسكار ميتا في منزله وسط ظروف غامضة
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، عن وفاة ممثل أمريكي شهير داخل منزله، في منطقة سانتا في بولاية نيو مكسيكو. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-27T16:50+0000
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وتم العثور على جثة، جين هاكمان (95 عاما) الحائزة جائزة "الأوسكار" مرتين وجائزة "بافتا" البريطانية، وكذلك جثمان زوجته، بيتسي أراكاوا، ميتين، إلى جانب كلبهما، وذلك في وقت متأخر من أمس الأربعاء. ولا يُشتبه في وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، لكن السلطات لم تكشف عن كيفية وفاة هاكمان وزوجته وكلبهما، وقالت إن التحقيق جار.ولم يعثر التحقيق في وفاة جين هاكمان وزوجته وكلبه على أي علامات تشير إلى وجود شبهة جنائية أو طلق ناري أو جروح أخرى، فيما تساعد شركة الغاز في التحقيق، في إشارة إلى أن السلطات قد تشك في أن التسمم بأول أكسيد الكربون هو السبب المباشر في الوفاة.واشتهر الممثل الأمريكي، جين هاكمان، بأدائه في أفلام مثل "ذا فرينش كونيكشن" (1971)، و"سكيركرو" (1973)، و"إيه بريدج تو فار" (1977)، و"سوبر مان (1978)، و"ميسيسيبي بيرنينغ" (1988)، و"أنفورجيفن" (1992)، و"كريمسون تايد" (1995)، و"بيهايند إنيمي لاينز" (2001)، و"هارت بريكرز" (2001)، و"ذا رويال تينينباومز" (2001).وفي عام 2004، أعلن الممثل الأمريكي اعتزاله السينما، وكان آخر مشروع له هو الفيلم الكوميدي "مرحبا بك في مووسبورت".
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العثور على ممثل شهير حائز على الأوسكار ميتا في منزله وسط ظروف غامضة

16:50 GMT 27.02.2025
© Photo / Unsplash/ Nathan DeFiesta علامة هوليوود الشهيرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
علامة هوليوود الشهيرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
علامة هوليوود الشهيرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
© Photo / Unsplash/ Nathan DeFiesta
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، عن وفاة ممثل أمريكي شهير داخل منزله، في منطقة سانتا في بولاية نيو مكسيكو.
وتم العثور على جثة، جين هاكمان (95 عاما) الحائزة جائزة "الأوسكار" مرتين وجائزة "بافتا" البريطانية، وكذلك جثمان زوجته، بيتسي أراكاوا، ميتين، إلى جانب كلبهما، وذلك في وقت متأخر من أمس الأربعاء.
ولا يُشتبه في وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، لكن السلطات لم تكشف عن كيفية وفاة هاكمان وزوجته وكلبهما، وقالت إن التحقيق جار.
ولم يعثر التحقيق في وفاة جين هاكمان وزوجته وكلبه على أي علامات تشير إلى وجود شبهة جنائية أو طلق ناري أو جروح أخرى، فيما تساعد شركة الغاز في التحقيق، في إشارة إلى أن السلطات قد تشك في أن التسمم بأول أكسيد الكربون هو السبب المباشر في الوفاة.
واشتهر الممثل الأمريكي، جين هاكمان، بأدائه في أفلام مثل "ذا فرينش كونيكشن" (1971)، و"سكيركرو" (1973)، و"إيه بريدج تو فار" (1977)، و"سوبر مان (1978)، و"ميسيسيبي بيرنينغ" (1988)، و"أنفورجيفن" (1992)، و"كريمسون تايد" (1995)، و"بيهايند إنيمي لاينز" (2001)، و"هارت بريكرز" (2001)، و"ذا رويال تينينباومز" (2001).
وفي عام 2004، أعلن الممثل الأمريكي اعتزاله السينما، وكان آخر مشروع له هو الفيلم الكوميدي "مرحبا بك في مووسبورت".
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