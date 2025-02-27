العثور على ممثل شهير حائز على الأوسكار ميتا في منزله وسط ظروف غامضة
© Photo / Unsplash/ Nathan DeFiesta علامة هوليوود الشهيرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
علامة هوليوود الشهيرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
© Photo / Unsplash/ Nathan DeFiesta
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، عن وفاة ممثل أمريكي شهير داخل منزله، في منطقة سانتا في بولاية نيو مكسيكو.
وتم العثور على جثة، جين هاكمان (95 عاما) الحائزة جائزة "الأوسكار" مرتين وجائزة "بافتا" البريطانية، وكذلك جثمان زوجته، بيتسي أراكاوا، ميتين، إلى جانب كلبهما، وذلك في وقت متأخر من أمس الأربعاء.
ولا يُشتبه في وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، لكن السلطات لم تكشف عن كيفية وفاة هاكمان وزوجته وكلبهما، وقالت إن التحقيق جار.
Legendary Actor Gene Hackman (95) Passed Away— Black Town (@townblack71) February 27, 2025
He and His Pianist Wife Betsy Arakawa (63) Both Found Dead in There New Mexico Home
Their Pet Dog Was Found Dead With Them
• Police Didn't Suspect Any Foul Play
Gene is 2 #Oscar and 4 Golden Globes Awards Winner
REST IN PEACE pic.twitter.com/wGWxFk0eSg
ولم يعثر التحقيق في وفاة جين هاكمان وزوجته وكلبه على أي علامات تشير إلى وجود شبهة جنائية أو طلق ناري أو جروح أخرى، فيما تساعد شركة الغاز في التحقيق، في إشارة إلى أن السلطات قد تشك في أن التسمم بأول أكسيد الكربون هو السبب المباشر في الوفاة.
Legendary Gene Hackman, his wife Betsy Arakawa & dog all found dead in their Santa Fe home.— Mother Trumper (@lynnhowlett) February 27, 2025
The County Sheriff reports no immediate sign of foul play.
Such a brilliant actor. RIP. pic.twitter.com/t1e5znxPn6
واشتهر الممثل الأمريكي، جين هاكمان، بأدائه في أفلام مثل "ذا فرينش كونيكشن" (1971)، و"سكيركرو" (1973)، و"إيه بريدج تو فار" (1977)، و"سوبر مان (1978)، و"ميسيسيبي بيرنينغ" (1988)، و"أنفورجيفن" (1992)، و"كريمسون تايد" (1995)، و"بيهايند إنيمي لاينز" (2001)، و"هارت بريكرز" (2001)، و"ذا رويال تينينباومز" (2001).
وفي عام 2004، أعلن الممثل الأمريكي اعتزاله السينما، وكان آخر مشروع له هو الفيلم الكوميدي "مرحبا بك في مووسبورت".