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https://sarabic.ae/20250227/رجل-أعمال-يثير-ضجة-باقتراح-إزالة-العربية-من-اسم-جمهورية-مصر-1098247336.html
رجل أعمال يثير ضجة باقتراح إزالة "العربية" من اسم جمهورية مصر
رجل أعمال يثير ضجة باقتراح إزالة "العربية" من اسم جمهورية مصر
سبوتنيك عربي
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلا واسعا حول بعدما دعا الملياردير المصري نجيب ساويرس إلى تغيير اسم البلاد. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
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واعتبر ساويرس أنه يمكن الاستغناء عن كلمة "العربية" عندما يتم كتابة "جمهورية مصر العربية"، وقال في تدوينة على موقع "إكس"، اليوم الخميس: "أنا مصري أولا وعربي ثانيا.. لا خلاف على عروبتنا وبالتالي لا داعي للإضافة لأنها لغتنا وتجمعنا جميعا".وتسببت تلك التغريدة في جدل واسع جعلت البعض ينتقده بصورة كبيرة مستغربا حديثه عن مصر بهذه الطريقة الغريبة. يذكر أن ساويرس له العديد من التصريحات التي نتج عنها جدلا واسعا في مصر كان أبرزها انتقاده للخيالة بمنطقة أهرامات الجيزة ووصفه لهم بأنهم يعيقون السياحة، وهو ما جعل البعض يتهمه بالحديث بأساليب تخالف الدستور المصري.يذكر أن الدستور المصري المعمول به منذ 2014، ينص على الهوية العربية لمصر، مشيرا في ديباجته إلى أن "مصر العربية بعبقرية موقعها وتاريخها قلب العالم كله فهي ملتقى حضاراته وثقافاته".وشملت التعليقات جدلا واسعا شمل مهاجمي ساويرس وآخرون ركزوا على جذور العروبة في الهوية المصرية.
https://sarabic.ae/20240715/الملياردير-المصري-ساويرس-يرد-على-تكهنات-بشأن-صورته-مع-رئيس-وزراء-إثيوبيا-وعلاقته-بـسد-النهضة-1090803831.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

رجل أعمال يثير ضجة باقتراح إزالة "العربية" من اسم جمهورية مصر

20:54 GMT 27.02.2025
© AP Photo / Hassan Ammarنجيب ساويرس
نجيب ساويرس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلا واسعا حول بعدما دعا الملياردير المصري نجيب ساويرس إلى تغيير اسم البلاد.
واعتبر ساويرس أنه يمكن الاستغناء عن كلمة "العربية" عندما يتم كتابة "جمهورية مصر العربية"، وقال في تدوينة على موقع "إكس"، اليوم الخميس: "أنا مصري أولا وعربي ثانيا.. لا خلاف على عروبتنا وبالتالي لا داعي للإضافة لأنها لغتنا وتجمعنا جميعا".
وتسببت تلك التغريدة في جدل واسع جعلت البعض ينتقده بصورة كبيرة مستغربا حديثه عن مصر بهذه الطريقة الغريبة.
يذكر أن ساويرس له العديد من التصريحات التي نتج عنها جدلا واسعا في مصر كان أبرزها انتقاده للخيالة بمنطقة أهرامات الجيزة ووصفه لهم بأنهم يعيقون السياحة، وهو ما جعل البعض يتهمه بالحديث بأساليب تخالف الدستور المصري.
رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
الملياردير المصري ساويرس يرد على تكهنات بشأن صورته مع رئيس وزراء إثيوبيا وعلاقته بسد النهضة
15 يوليو 2024, 08:38 GMT
يذكر أن الدستور المصري المعمول به منذ 2014، ينص على الهوية العربية لمصر، مشيرا في ديباجته إلى أن "مصر العربية بعبقرية موقعها وتاريخها قلب العالم كله فهي ملتقى حضاراته وثقافاته".
وشملت التعليقات جدلا واسعا شمل مهاجمي ساويرس وآخرون ركزوا على جذور العروبة في الهوية المصرية.
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