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https://sarabic.ae/20250227/علماء-روس-يطورون-بديلا-صحيا-لزيت-النخيل-1098247995.html
علماء روس يطورون بديلا صحيا لزيت النخيل
علماء روس يطورون بديلا صحيا لزيت النخيل
سبوتنيك عربي
نجح علماء روس في تطوير منتج جديد من عباد الشمس يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية، التي توفر إمكانية إنتاج نوع جديد من الزيوت بكميات ضخمة. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. أعلن ذلك معهد عموم روسيا العلمي لأبحاث المحاصيل الزيتية، يوم الخميس، مشيرا إلى أن هذا الزيت بديلًا صحيًا لزيت النخيل، ويستخدم بشكل خاص لإنتاج الحلويات ومستحضرات التجميل.وأشار المعهد في إعلانه العلمي إلى أن زيت عباد الشمس يتفوق من الناحية الصحية على زيت النخيل، إذ يساعد على خفض مستويات الكولسترول، وتحسين تغذية الأنسجة، والدورة الدموية، ومنع تصلب الشرايين.وتضمن الإعلان تأكيد القائم بمهام مدير اتحاد الزيوت والمواد الدهنية الروسي ميخائيل مالتسيف، بأن "إطلاق إنتاج عباد الشمس الغني بالستيارين سيوفر إمكانية الاستغناء عن واردات زيت النخيل. ويشكل ذلك خطوة هامة لتحقيق الاستقلال الصناعي".وأشار معهد الأبحاث إلى أن روسيا تحتل مكانة رائدة في زراعة عباد الشمس وإنتاج وتصدير زيوته.ويعتبر الخبراء أن الهجين الجديد سيساهم في زيادة المبيعات بشكل كبير وسيساعد في نقل روسيا الاتحادية إلى المركز الأول في العالم في مجال توريد زيوت عباد الشمس إلى الخارج.
https://sarabic.ae/20240916/الذكاء-الاصطناعي-يراقب-عباد-الشمس-في-روسيا----1092777528.html
https://sarabic.ae/20210303/لعشاق-فصفة-البزر-دراسة-تكشف-فوائد-صحية-مذهة-لبذور-عباد-الشمس-1048268018.html
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منوعات, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

علماء روس يطورون بديلا صحيا لزيت النخيل

21:46 GMT 27.02.2025
© Getty Images / Donato Fasano / Contributorزيت طعام
زيت طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / Donato Fasano / Contributor
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نجح علماء روس في تطوير منتج جديد من عباد الشمس يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية، التي توفر إمكانية إنتاج نوع جديد من الزيوت بكميات ضخمة.
موسكو - سبوتنيك. أعلن ذلك معهد عموم روسيا العلمي لأبحاث المحاصيل الزيتية، يوم الخميس، مشيرا إلى أن هذا الزيت بديلًا صحيًا لزيت النخيل، ويستخدم بشكل خاص لإنتاج الحلويات ومستحضرات التجميل.
صورة لعباد الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
مجتمع
الذكاء الاصطناعي يراقب عباد الشمس في روسيا
16 سبتمبر 2024, 13:02 GMT
وأشار المعهد في إعلانه العلمي إلى أن زيت عباد الشمس يتفوق من الناحية الصحية على زيت النخيل، إذ يساعد على خفض مستويات الكولسترول، وتحسين تغذية الأنسجة، والدورة الدموية، ومنع تصلب الشرايين.
وتضمن الإعلان تأكيد القائم بمهام مدير اتحاد الزيوت والمواد الدهنية الروسي ميخائيل مالتسيف، بأن "إطلاق إنتاج عباد الشمس الغني بالستيارين سيوفر إمكانية الاستغناء عن واردات زيت النخيل. ويشكل ذلك خطوة هامة لتحقيق الاستقلال الصناعي".
نحلة على زهرة عباد الشمس في منطقة كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2021
مجتمع
دراسة تكشف فوائد صحية مذهة لبذور عباد الشمس
3 مارس 2021, 16:15 GMT
وأشار معهد الأبحاث إلى أن روسيا تحتل مكانة رائدة في زراعة عباد الشمس وإنتاج وتصدير زيوته.
ويعتبر الخبراء أن الهجين الجديد سيساهم في زيادة المبيعات بشكل كبير وسيساعد في نقل روسيا الاتحادية إلى المركز الأول في العالم في مجال توريد زيوت عباد الشمس إلى الخارج.
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