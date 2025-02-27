https://sarabic.ae/20250227/موسكو-تبحث-مع-بغداد-عمل-إحدى-أضخم-شركاتها-النفطية-في-العراق---1098218598.html

موسكو تبحث مع بغداد عمل إحدى أضخم شركاتها النفطية في العراق

موسكو تبحث مع بغداد عمل إحدى أضخم شركاتها النفطية في العراق

سبوتنيك عربي

كشف وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، اليوم الخميس، أن بلاده ناقشت مع العراق إمكانية مشاركة شركة "زاروبيج نفط" الروسية في مشاريع النفط في العراق. 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T09:17+0000

2025-02-27T09:17+0000

2025-02-27T09:55+0000

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وقال الوزير الروسي في تصريحات أدلى بها للصحفيين: "لقد اقترحنا أن تدخل شركة "زاروبيج نفط" أيضًا إلى السوق" العراقية.وبيّن الوزير الروسي أن الجانب العرقي قد اقترح بدوره إشراك مجتمع الأعمال الروسي بأكمله في المناقصات المرتبطة بالمشاريع النفطية.وتعتبر شركة "زاروبيج نفط" واحدة من أضخم الشركات الروسية المختصة بالنفط والتي تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة نتجة لمشاريعها الفريدة وخبرتها الواسعة والطويلة في النشاط النفطي خارج روسيا.وتختص الشركة في تطوير حقول النفط والغاز في روسيا والخارج، مما يضمن إنتاجًا فعالاً وشاملاً للموارد الهيدروكربونية.وتستخدم الشركة أيضا التقنيات المتقدمة لإنتاج الزيوت عالية اللزوجة في كوبا، وزيادة استخلاص النفط في الحقول الناضجة في أوزبكستان، وكذلك تنفيذ مشاريع في مصر وإندونيسيا.بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة في قطاع تكرير النفط وتسويقه في جمهورية صرب البوسنة، ولديها معاهد تصميم خاصة بها لتطوير حقول النفط والغاز تحت الأرض والسطح، فضلاً عن شركات الخدمات.كيف تسبب العراق بانخفاض أسعار النفط عالميا؟

https://sarabic.ae/20250226/لماذا-لم-ينجح-الصندوق-العراقي-في-حل-أزمات-البلاد-رغم-مرور-أكثر-من-عقدين-على-تأسيسه؟-1098211774.html

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اقتصاد, روسيا, العراق, أخبار العراق اليوم, خط نفط