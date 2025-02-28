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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
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ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
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مساحة حرة
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الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250228/إجمالي-احتياطيات-المعادن-النادرة-في-روسيا-1098256035.html
إجمالي احتياطيات المعادن النادرة في روسيا
إجمالي احتياطيات المعادن النادرة في روسيا
سبوتنيك عربي
تعتبر المعادن النادرة من الموارد الحيوية للصناعات التكنولوجية الحديثة مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة، وتعتبر روسيا واحدة من أكثر دول العالم امتلاكا لهذه... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
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تعرف على إجمالي احتياطيات المعادن النادرة في روسيا من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك".
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انفوجرافيك, روسيا, العالم, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, العالم, инфографика

إجمالي احتياطيات المعادن النادرة في روسيا

09:44 GMT 28.02.2025
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تعتبر المعادن النادرة من الموارد الحيوية للصناعات التكنولوجية الحديثة مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة، وتعتبر روسيا واحدة من أكثر دول العالم امتلاكا لهذه المعادن، ما يعزز دورها في السوق العالمي.
تعرف على إجمالي احتياطيات المعادن النادرة في روسيا من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك".
إجمالي احتياطيات المعادن النادرة في روسيا - سبوتنيك عربي
إجمالي احتياطيات المعادن النادرة في روسيا - سبوتنيك عربي
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