https://sarabic.ae/20250228/البيت-الأبيض-يصدر-بيانا-حول-محادثات-ترامب-وزيلينسكي-الأخيرة--1098275322.html
البيت الأبيض يصدر بيانا حول محادثات ترامب وزيلينسكي الأخيرة
البيت الأبيض يصدر بيانا حول محادثات ترامب وزيلينسكي الأخيرة
سبوتنيك عربي
ذكر البيت الأبيض بعد زيارة فلاديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة لن تسمح لدول أخرى باستغلالها. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T20:12+0000
2025-02-28T20:12+0000
2025-02-28T20:12+0000
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وقال البيت الأبيض في بيان، "الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس سيدافعان دائما عن مصالح الشعب الأمريكي، وأولئك الذين يحترمون مكانة الولايات المتحدة في العالم - ولن يسمحوا أبدا باستغلال الأمريكيين".واتهم ترامب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي "إما يإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".
https://sarabic.ae/20250228/الخارجية-الروسية-تعلق-على-محادثات-ترامب-مع-زيلينسكي-1098275124.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض يصدر بيانا حول محادثات ترامب وزيلينسكي الأخيرة
ذكر البيت الأبيض بعد زيارة فلاديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة لن تسمح لدول أخرى باستغلالها.
وقال البيت الأبيض في بيان، "الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس سيدافعان دائما عن مصالح الشعب الأمريكي، وأولئك الذين يحترمون مكانة الولايات المتحدة في العالم - ولن يسمحوا أبدا باستغلال الأمريكيين".
وأضاف البيان "أن زيلينسكي نفسه أقر بإمكانية تصاعد الوضع في أوكرانيا إلى صراع عالمي، كما أشار إليه ترامب في الاجتماع".
شهد المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيلينسكي، اليوم الجمعة، مشادة غير مسبوقة.
واتهم ترامب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".
كما أشار ترامب لزيلينسكي بأنه "وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".
وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي "إما يإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".
وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".