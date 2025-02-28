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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250228/البيت-الأبيض-يصدر-بيانا-حول-محادثات-ترامب-وزيلينسكي-الأخيرة--1098275322.html
البيت الأبيض يصدر بيانا حول محادثات ترامب وزيلينسكي الأخيرة
البيت الأبيض يصدر بيانا حول محادثات ترامب وزيلينسكي الأخيرة
سبوتنيك عربي
ذكر البيت الأبيض بعد زيارة فلاديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة لن تسمح لدول أخرى باستغلالها. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T20:12+0000
2025-02-28T20:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال البيت الأبيض في بيان، "الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس سيدافعان دائما عن مصالح الشعب الأمريكي، وأولئك الذين يحترمون مكانة الولايات المتحدة في العالم - ولن يسمحوا أبدا باستغلال الأمريكيين".واتهم ترامب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي "إما يإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".
https://sarabic.ae/20250228/الخارجية-الروسية-تعلق-على-محادثات-ترامب-مع-زيلينسكي-1098275124.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض يصدر بيانا حول محادثات ترامب وزيلينسكي الأخيرة

20:12 GMT 28.02.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
تابعنا عبر
ذكر البيت الأبيض بعد زيارة فلاديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة لن تسمح لدول أخرى باستغلالها.
وقال البيت الأبيض في بيان، "الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس سيدافعان دائما عن مصالح الشعب الأمريكي، وأولئك الذين يحترمون مكانة الولايات المتحدة في العالم - ولن يسمحوا أبدا باستغلال الأمريكيين".
وأضاف البيان "أن زيلينسكي نفسه أقر بإمكانية تصاعد الوضع في أوكرانيا إلى صراع عالمي، كما أشار إليه ترامب في الاجتماع".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية تعلق على محادثات ترامب مع زيلينسكي
19:47 GMT
شهد المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيلينسكي، اليوم الجمعة، مشادة غير مسبوقة.
واتهم ترامب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".
كما أشار ترامب لزيلينسكي بأنه "وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".
وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي "إما يإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".
وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".
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