رائد فضاء روسي: التعاون بين دول "بريكس" يمنع عسكرة الفضاء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
18:33 GMT
29 د
On air
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250228/رائد-فضاء-روسي-يقيم-تعاون-دول-بريكس-في-مجال-الفضاء-1098257906.html
رائد فضاء روسي: التعاون بين دول "بريكس" يمنع عسكرة الفضاء
رائد فضاء روسي: التعاون بين دول "بريكس" يمنع عسكرة الفضاء
سبوتنيك عربي
أكد رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف، خلال مشاركته في منتدى "نكست كونكليف 2025" الذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، أن التعاون بين دول مجموعة "بريكس" في... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T10:55+0000
2025-02-28T11:01+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098257967_0:262:3002:1951_1920x0_80_0_0_4e71ba70d6e12593f03daa82acddaf22.jpg
وأوضح أرتيمييف في مقابلة مع مديرة وكالة "سبوتنيك"، أولغا ليسوغور، خلال منتدى "نكست كونكليف 2025" أن دول "بريكس" تسعى لتعزيز الفضاء كمنطقة خالية من الأسلحة، مؤكدًا أن هذه المنطقة يجب أن تبقى سلمية.وأضاف رائد الفضاء الروسي، أن "الوثائق التي تصدر عن دول بريكس مرتبطة بشكل مباشر بمسعى الحفاظ على الفضاء كمنطقة خالية من الأسلحة، وهو ما نروج له في المجموعة. يجب أن نضمن أن الأنشطة الفضائية لا تتحول إلى مسرح للتسلح العسكري".وتابع أرتيمييف أن الفضاء السلمي هو هدف مشترك لدول "بريكس"، مؤكدًا أهمية التعاون بين هذه الدول للحفاظ على بيئة فضائية آمنة بعيدة عن التوترات العسكرية.وفي وقت سابق، دعت دول مجموعة "بريكس" إلى ضمان الاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية ومنع سباق التسلح في قطاع الفضاء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098257967_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_a3c3f9e863b66ff914a017c0bf71cd4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

رائد فضاء روسي: التعاون بين دول "بريكس" يمنع عسكرة الفضاء

10:55 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 11:01 GMT 28.02.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوررائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف
رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف، خلال مشاركته في منتدى "نكست كونكليف 2025" الذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، أن التعاون بين دول مجموعة "بريكس" في مجال الفضاء يسهم بشكل كبير في منع عسكرة الفضاء.
وأوضح أرتيمييف في مقابلة مع مديرة وكالة "سبوتنيك"، أولغا ليسوغور، خلال منتدى "نكست كونكليف 2025" أن دول "بريكس" تسعى لتعزيز الفضاء كمنطقة خالية من الأسلحة، مؤكدًا أن هذه المنطقة يجب أن تبقى سلمية.
وأضاف رائد الفضاء الروسي، أن "الوثائق التي تصدر عن دول بريكس مرتبطة بشكل مباشر بمسعى الحفاظ على الفضاء كمنطقة خالية من الأسلحة، وهو ما نروج له في المجموعة. يجب أن نضمن أن الأنشطة الفضائية لا تتحول إلى مسرح للتسلح العسكري".
وتابع أرتيمييف أن الفضاء السلمي هو هدف مشترك لدول "بريكس"، مؤكدًا أهمية التعاون بين هذه الدول للحفاظ على بيئة فضائية آمنة بعيدة عن التوترات العسكرية.
وفي وقت سابق، دعت دول مجموعة "بريكس" إلى ضمان الاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية ومنع سباق التسلح في قطاع الفضاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала