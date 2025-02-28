رائد فضاء روسي: التعاون بين دول "بريكس" يمنع عسكرة الفضاء
10:55 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 11:01 GMT 28.02.2025)
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أكد رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف، خلال مشاركته في منتدى "نكست كونكليف 2025" الذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، أن التعاون بين دول مجموعة "بريكس" في مجال الفضاء يسهم بشكل كبير في منع عسكرة الفضاء.
وأوضح أرتيمييف في مقابلة مع مديرة وكالة "سبوتنيك"، أولغا ليسوغور، خلال منتدى "نكست كونكليف 2025" أن دول "بريكس" تسعى لتعزيز الفضاء كمنطقة خالية من الأسلحة، مؤكدًا أن هذه المنطقة يجب أن تبقى سلمية.
📹 تحدث رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف في مقابلة مع مديرة وكالة "سبوتنيك" أولغا ليسوغور خلال مؤتمر "NXT 2025" في نيودلهي، حول تعاون مجموعة "بريكس" في الفضاء، مشيرا إلى اقتراح "بريكس" بإنشاء فضاء سلمي خالي من الأسلحة.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 28, 2025
وتحدث أرتيمييف أيضا عن تجربته كرائد فضاء و كيف تبدو الحياة… pic.twitter.com/LzfkwQmDKK
وأضاف رائد الفضاء الروسي، أن "الوثائق التي تصدر عن دول بريكس مرتبطة بشكل مباشر بمسعى الحفاظ على الفضاء كمنطقة خالية من الأسلحة، وهو ما نروج له في المجموعة. يجب أن نضمن أن الأنشطة الفضائية لا تتحول إلى مسرح للتسلح العسكري".
وتابع أرتيمييف أن الفضاء السلمي هو هدف مشترك لدول "بريكس"، مؤكدًا أهمية التعاون بين هذه الدول للحفاظ على بيئة فضائية آمنة بعيدة عن التوترات العسكرية.
وفي وقت سابق، دعت دول مجموعة "بريكس" إلى ضمان الاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية ومنع سباق التسلح في قطاع الفضاء.