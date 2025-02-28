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https://sarabic.ae/20250228/هبوط-مفاجئ-للبيتكوين-خسائر-تتجاوز-20-من-ذروتها-التاريخية-1098251709.html
هبوط مفاجئ للبيتكوين... خسائر تتجاوز 20% من ذروتها التاريخية
هبوط مفاجئ للبيتكوين... خسائر تتجاوز 20% من ذروتها التاريخية
سبوتنيك عربي
شهدت العملة الرقمية الأشهر، البيتكوين، تراجعا ملحوظا اليوم الجمعة، حيث هبطت بنسبة 5.5% لتكسر حاجز 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2024، وسط تقلبات حادة في... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T08:10+0000
2025-02-28T08:10+0000
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وبحسب بيانات منصة "بينانس"، كبرى منصات تداول العملات الرقمية عالميا، انخفض سعر البيتكوين إلى 79,823 دولارا صباح اليوم، مسجلا أدنى مستوى له منذ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.كما أظهرت بيانات موقع "كوين ماركت كاب"، الذي يحسب متوسط الأسعار عبر أكثر من 20 بورصة، أن سعر البيتكوين تراجع بنسبة 4.23% خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل في المتوسط إلى 80,746 دولارا.يأتي هذا الانخفاض بعد أن حققت البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عندما لامست 109,588 دولار.ويترقب المستثمرون تطورات السوق وسط تقلبات حادة قد تؤثر على مستقبل العملات الرقمية في الفترة المقبلة.
https://sarabic.ae/20230407/أثرياء-العملات-الرقمية-يخسرون-ثلاث-أرباع-ثروتهم-خلال-عام-1075657065.html
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اقتصاد, الأخبار, أخبار العالم الآن
اقتصاد, الأخبار, أخبار العالم الآن

هبوط مفاجئ للبيتكوين... خسائر تتجاوز 20% من ذروتها التاريخية

08:10 GMT 28.02.2025
© Photo / unsplash/Traxerعملات رقمية مشفرة
عملات رقمية مشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Photo / unsplash/Traxer
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شهدت العملة الرقمية الأشهر، البيتكوين، تراجعا ملحوظا اليوم الجمعة، حيث هبطت بنسبة 5.5% لتكسر حاجز 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2024، وسط تقلبات حادة في سوق العملات المشفرة.
وبحسب بيانات منصة "بينانس"، كبرى منصات تداول العملات الرقمية عالميا، انخفض سعر البيتكوين إلى 79,823 دولارا صباح اليوم، مسجلا أدنى مستوى له منذ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
كما أظهرت بيانات موقع "كوين ماركت كاب"، الذي يحسب متوسط الأسعار عبر أكثر من 20 بورصة، أن سعر البيتكوين تراجع بنسبة 4.23% خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل في المتوسط إلى 80,746 دولارا.
عملات رقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
مجتمع
أثرياء العملات الرقمية يخسرون ثلاث أرباع ثروتهم خلال عام
7 أبريل 2023, 16:45 GMT
يأتي هذا الانخفاض بعد أن حققت البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عندما لامست 109,588 دولار.
ومنذ ذلك الحين، فقدت العملة الرقمية أكثر من 20% من قيمتها، ما يعكس موجة تصحيح حادة قد تكون مرتبطة بجني الأرباح وضغوط السوق.
ويترقب المستثمرون تطورات السوق وسط تقلبات حادة قد تؤثر على مستقبل العملات الرقمية في الفترة المقبلة.
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