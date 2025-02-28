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البرنامج الصباحي
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20250228/1098253967.html
الملايين في انتظار شهر رمضان المبارك
الملايين في انتظار شهر رمضان المبارك
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور جميلة لاستعداد المسلمين حول العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
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مجتمع
صور
العالم العربي
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фото, صور, العالم العربي
фото, صور, العالم العربي

الملايين في انتظار شهر رمضان المبارك

10:54 GMT 28.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور جميلة لاستعداد المسلمين حول العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك.
© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. Alattar

الفلسطينيون يزينون شوارعهم وسط الأنقاض للترحيب بشهر رمضان في خان يونس، ويحافظ السكان على تقاليدهم من خلال تعليق الأعلام الفلسطينية وزينة رمضان والفوانيس.

الفلسطينيون يزينون شوارعهم وسط الأنقاض للترحيب بشهر رمضان في خان يونس، ويحافظ السكان على تقاليدهم من خلال تعليق الأعلام الفلسطينية وزينة رمضان والفوانيس. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. Alattar

الفلسطينيون يزينون شوارعهم وسط الأنقاض للترحيب بشهر رمضان في خان يونس، ويحافظ السكان على تقاليدهم من خلال تعليق الأعلام الفلسطينية وزينة رمضان والفوانيس.

© Getty Images / Anadolu/Arife Karakum

فريق بلدية الفاتح تنظف مسجد آيا صوفيا الكبير، كجزء من أعمال التطهير التي تم تنفيذها قبل شهر رمضان في المساجد التاريخية في إسطنبول، تركيا.

فريق بلدية الفاتح تنظف مسجد آيا صوفيا الكبير، كجزء من أعمال التطهير التي تم تنفيذها قبل شهر رمضان في المساجد التاريخية في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Arife Karakum

فريق بلدية الفاتح تنظف مسجد آيا صوفيا الكبير، كجزء من أعمال التطهير التي تم تنفيذها قبل شهر رمضان في المساجد التاريخية في إسطنبول، تركيا.

© Getty Images / Ahmad Hasaballah

صورة لرجل يصنع الحلوى استعدادًا لشهر رمضان المبارك في القاهرة، مصر.

صورة لرجل يصنع الحلوى استعدادًا لشهر رمضان المبارك في القاهرة، مصر. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Ahmad Hasaballah

صورة لرجل يصنع الحلوى استعدادًا لشهر رمضان المبارك في القاهرة، مصر.

© Getty Images / Anadolu/Murtadha Al-Sudani

العراقيون يتسوقون قبل قدوم شهر رمضان في سوق الشورجة التاريخي ببغداد، أحد أقدم الأسواق وأكثرها حيوية في المدينة، العراق.

العراقيون يتسوقون قبل قدوم شهر رمضان في سوق الشورجة التاريخي ببغداد، أحد أقدم الأسواق وأكثرها حيوية في المدينة، العراق. - سبوتنيك عربي
4/9
© Getty Images / Anadolu/Murtadha Al-Sudani

العراقيون يتسوقون قبل قدوم شهر رمضان في سوق الشورجة التاريخي ببغداد، أحد أقدم الأسواق وأكثرها حيوية في المدينة، العراق.

© Getty Images / Anadolu/Mohammed Hamoud

صورة لأطفال في اليمن يشترون الحلوى والدمى استعدادًا لشهر رمضان المبارك في صنعاء، اليمن.

صورة لأطفال في اليمن يشترون الحلوى والدمى استعدادًا لشهر رمضان المبارك في صنعاء، اليمن. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Mohammed Hamoud

صورة لأطفال في اليمن يشترون الحلوى والدمى استعدادًا لشهر رمضان المبارك في صنعاء، اليمن.

© Getty Images / Anadolu/Amarjeet Kumar Singh

الناس يقومون بالتسوق في منطقة "مسجد جامع" استعدادًا لشهر رمضان المبارك في نيودلهي، الهند.

الناس يقومون بالتسوق في منطقة &quot;مسجد جامع&quot; استعدادًا لشهر رمضان المبارك في نيودلهي، الهند. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Amarjeet Kumar Singh

الناس يقومون بالتسوق في منطقة "مسجد جامع" استعدادًا لشهر رمضان المبارك في نيودلهي، الهند.

© AP Photo / Achmad Ibrahim

بائع لحوم ينتظر الزبائن في أحد الأسواق في جاكرتا، إندونيسيا.

بائع لحوم ينتظر الزبائن في أحد الأسواق في جاكرتا، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Achmad Ibrahim

بائع لحوم ينتظر الزبائن في أحد الأسواق في جاكرتا، إندونيسيا.

© Getty Images / Anadolu/Samir Jordamovic

صورة تظهر تزيين أجزاء مختلفة من سوق "باسكارسييا" التاريخي القديم بالأضواء مع أشكال القمر والنجوم استعدادًا لشهر رمضان، في العاصمة سراييفو، البوسنة والهرسك.

صورة تظهر تزيين أجزاء مختلفة من سوق &quot;باسكارسييا&quot; التاريخي القديم بالأضواء مع أشكال القمر والنجوم استعدادًا لشهر رمضان، في العاصمة سراييفو، البوسنة والهرسك. - سبوتنيك عربي
8/9
© Getty Images / Anadolu/Samir Jordamovic

صورة تظهر تزيين أجزاء مختلفة من سوق "باسكارسييا" التاريخي القديم بالأضواء مع أشكال القمر والنجوم استعدادًا لشهر رمضان، في العاصمة سراييفو، البوسنة والهرسك.

© AP Photo / Muhammad Sajjad

رجل يجرب قبعة تقليدية لاستخدامها أثناء الصلاة خلال شهر رمضان، في أحد الأكشاك في بيشاور، باكستان.

رجل يجرب قبعة تقليدية لاستخدامها أثناء الصلاة خلال شهر رمضان، في أحد الأكشاك في بيشاور، باكستان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Muhammad Sajjad

رجل يجرب قبعة تقليدية لاستخدامها أثناء الصلاة خلال شهر رمضان، في أحد الأكشاك في بيشاور، باكستان.

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