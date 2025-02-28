الملايين في انتظار شهر رمضان المبارك

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فريق بلدية الفاتح تنظف مسجد آيا صوفيا الكبير، كجزء من أعمال التطهير التي تم تنفيذها قبل شهر رمضان في المساجد التاريخية في إسطنبول، تركيا.