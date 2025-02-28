الملايين في انتظار شهر رمضان المبارك

الفلسطينيون يزينون شوارعهم وسط الأنقاض للترحيب بشهر رمضان في خان يونس، ويحافظ السكان على تقاليدهم من خلال تعليق الأعلام الفلسطينية وزينة رمضان والفوانيس.
الفلسطينيون يزينون شوارعهم وسط الأنقاض للترحيب بشهر رمضان في خان يونس، ويحافظ السكان على تقاليدهم من خلال تعليق الأعلام الفلسطينية وزينة رمضان والفوانيس.
فريق بلدية الفاتح تنظف مسجد آيا صوفيا الكبير، كجزء من أعمال التطهير التي تم تنفيذها قبل شهر رمضان في المساجد التاريخية في إسطنبول، تركيا.
فريق بلدية الفاتح تنظف مسجد آيا صوفيا الكبير، كجزء من أعمال التطهير التي تم تنفيذها قبل شهر رمضان في المساجد التاريخية في إسطنبول، تركيا.
صورة لرجل يصنع الحلوى استعدادًا لشهر رمضان المبارك في القاهرة، مصر.
صورة لرجل يصنع الحلوى استعدادًا لشهر رمضان المبارك في القاهرة، مصر.
العراقيون يتسوقون قبل قدوم شهر رمضان في سوق الشورجة التاريخي ببغداد، أحد أقدم الأسواق وأكثرها حيوية في المدينة، العراق.
العراقيون يتسوقون قبل قدوم شهر رمضان في سوق الشورجة التاريخي ببغداد، أحد أقدم الأسواق وأكثرها حيوية في المدينة، العراق.
صورة لأطفال في اليمن يشترون الحلوى والدمى استعدادًا لشهر رمضان المبارك في صنعاء، اليمن.
صورة لأطفال في اليمن يشترون الحلوى والدمى استعدادًا لشهر رمضان المبارك في صنعاء، اليمن.
الناس يقومون بالتسوق في منطقة "مسجد جامع" استعدادًا لشهر رمضان المبارك في نيودلهي، الهند.
الناس يقومون بالتسوق في منطقة "مسجد جامع" استعدادًا لشهر رمضان المبارك في نيودلهي، الهند.
بائع لحوم ينتظر الزبائن في أحد الأسواق في جاكرتا، إندونيسيا.
بائع لحوم ينتظر الزبائن في أحد الأسواق في جاكرتا، إندونيسيا.
صورة تظهر تزيين أجزاء مختلفة من سوق "باسكارسييا" التاريخي القديم بالأضواء مع أشكال القمر والنجوم استعدادًا لشهر رمضان، في العاصمة سراييفو، البوسنة والهرسك.
صورة تظهر تزيين أجزاء مختلفة من سوق "باسكارسييا" التاريخي القديم بالأضواء مع أشكال القمر والنجوم استعدادًا لشهر رمضان، في العاصمة سراييفو، البوسنة والهرسك.
رجل يجرب قبعة تقليدية لاستخدامها أثناء الصلاة خلال شهر رمضان، في أحد الأكشاك في بيشاور، باكستان.
رجل يجرب قبعة تقليدية لاستخدامها أثناء الصلاة خلال شهر رمضان، في أحد الأكشاك في بيشاور، باكستان.