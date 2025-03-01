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https://sarabic.ae/20250301/برلين-في-المقدمة-ارتفاع-معدلات-الجريمة-في-ألمانيا-خلال-2024-1098295769.html
برلين في المقدمة.. ارتفاع معدلات الجريمة في ألمانيا خلال 2024
برلين في المقدمة.. ارتفاع معدلات الجريمة في ألمانيا خلال 2024
سبوتنيك عربي
رصدت إحصائيات رسمية ارتفاع في معدلات الجريمة التي تشهدها محطات القطارات في ألمانيا بصورة كبيرة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T15:19+0000
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وكانت برلين من بين أبرز المناطق التي شهدت معدلات الجريمة فيها ارتفاعا خلال 2024، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.وذكر بيان للحكومة الألمانية أن عدد جرائم العنف التي وقعت في محطات السكك الحديدية الذي وصل إلى نحو 25 ألفا و600 جريمة في عام 2023، ارتفع خلال 2024 ليتجاوز 27 ألف جريمة.وجاء بيان الحكومة ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمان لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، بهذه الشأن.كما أوضح البيان أن أعداد الجرائم الجنسية والجرائم التي تتعلق بالإضرار بممتلكات عامة ارتفعت أيضا، مشيرا إلى أن محطة قطارات برلين وحدها سجلت 764 جريمة.لكن معدلات جرائم المخدرات في ألمانيا سجلت تراجعا كبيرا في 2024 مقارنة بعام 2023، دون أن توضح الحكومة أسباب ذلك التراجع.
https://sarabic.ae/20181030/أخطر-سفاح-ألمانيا-الحرب-يعترف-بعدد-جرائمه-1036429042.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار
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برلين في المقدمة.. ارتفاع معدلات الجريمة في ألمانيا خلال 2024

15:19 GMT 01.03.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributorالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributor
تابعنا عبر
رصدت إحصائيات رسمية ارتفاع في معدلات الجريمة التي تشهدها محطات القطارات في ألمانيا بصورة كبيرة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023.
وكانت برلين من بين أبرز المناطق التي شهدت معدلات الجريمة فيها ارتفاعا خلال 2024، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وذكر بيان للحكومة الألمانية أن عدد جرائم العنف التي وقعت في محطات السكك الحديدية الذي وصل إلى نحو 25 ألفا و600 جريمة في عام 2023، ارتفع خلال 2024 ليتجاوز 27 ألف جريمة.
سجن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2018
مجتمع
أخطر سفاح في ألمانيا منذ الحرب... يعترف بعدد جرائمه
30 أكتوبر 2018, 17:47 GMT
وجاء بيان الحكومة ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمان لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، بهذه الشأن.
كما أوضح البيان أن أعداد الجرائم الجنسية والجرائم التي تتعلق بالإضرار بممتلكات عامة ارتفعت أيضا، مشيرا إلى أن محطة قطارات برلين وحدها سجلت 764 جريمة.
لكن معدلات جرائم المخدرات في ألمانيا سجلت تراجعا كبيرا في 2024 مقارنة بعام 2023، دون أن توضح الحكومة أسباب ذلك التراجع.
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