"بقدرات استثنائية"... الصين تختبر صاروخا فرط صوتي جديدا... فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
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الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جولة جديدة من مفاوضات غزة في القاهرة، عبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية للتخلي عن السلاح وحل نفسها
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
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183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
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من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
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https://sarabic.ae/20250301/بقدرات-استثنائية-الصين-تختبر-صاروخا-فرط-صوتي-جديدا-فيديو-1098295235.html
"بقدرات استثنائية"... الصين تختبر صاروخا فرط صوتي جديدا... فيديو
"بقدرات استثنائية"... الصين تختبر صاروخا فرط صوتي جديدا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق لحظة إطلاق الصين لصاروخ فرط صوتي فوق منطقة منغوليا الداخلية. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T14:50+0000
2025-03-01T14:50+0000
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وتبين المشاهد لحظة إطلاق الصارخ فرط صوتي الذي أطلقته الصين صوتي فوق منطقة منغوليا الداخلية.وبحسب التقارير، فإن مدى الصاروخ يتجاوز 1000 كيلومتر، فيما تصل سرعته إلى 9 ماخ، ما يعكس التقدم المتسارع للصين في تطوير تقنياتها الصاروخية.
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العالم, نادي الفيديو

"بقدرات استثنائية"... الصين تختبر صاروخا فرط صوتي جديدا... فيديو

14:50 GMT 01.03.2025
© Photo / Youtube/ CCTV+صاروخ صيني من طراز "لونغ مارتش"
صاروخ صيني من طراز لونغ مارتش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Photo / Youtube/ CCTV+
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق لحظة إطلاق الصين لصاروخ فرط صوتي فوق منطقة منغوليا الداخلية.
وتبين المشاهد لحظة إطلاق الصارخ فرط صوتي الذي أطلقته الصين صوتي فوق منطقة منغوليا الداخلية.
وبحسب التقارير، فإن مدى الصاروخ يتجاوز 1000 كيلومتر، فيما تصل سرعته إلى 9 ماخ، ما يعكس التقدم المتسارع للصين في تطوير تقنياتها الصاروخية.
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