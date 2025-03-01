https://sarabic.ae/20250301/بقدرات-استثنائية-الصين-تختبر-صاروخا-فرط-صوتي-جديدا-فيديو-1098295235.html
"بقدرات استثنائية"... الصين تختبر صاروخا فرط صوتي جديدا... فيديو
"بقدرات استثنائية"... الصين تختبر صاروخا فرط صوتي جديدا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق لحظة إطلاق الصين لصاروخ فرط صوتي فوق منطقة منغوليا الداخلية. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T14:50+0000
2025-03-01T14:50+0000
2025-03-01T14:50+0000
العالم
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وتبين المشاهد لحظة إطلاق الصارخ فرط صوتي الذي أطلقته الصين صوتي فوق منطقة منغوليا الداخلية.وبحسب التقارير، فإن مدى الصاروخ يتجاوز 1000 كيلومتر، فيما تصل سرعته إلى 9 ماخ، ما يعكس التقدم المتسارع للصين في تطوير تقنياتها الصاروخية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
"بقدرات استثنائية"... الصين تختبر صاروخا فرط صوتي جديدا... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق لحظة إطلاق الصين لصاروخ فرط صوتي فوق منطقة منغوليا الداخلية.
وتبين المشاهد لحظة إطلاق الصارخ فرط صوتي الذي أطلقته الصين صوتي فوق منطقة منغوليا الداخلية.
وبحسب التقارير، فإن مدى الصاروخ يتجاوز 1000 كيلومتر، فيما تصل سرعته إلى 9 ماخ، ما يعكس التقدم المتسارع للصين في تطوير تقنياتها الصاروخية.