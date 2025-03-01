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https://sarabic.ae/20250301/تصويت-هل-ستدفع-حادثة-البيت-الأبيض-ترامب-لوقف-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا؟-1098290440.html
تصويت... هل ستدفع "حادثة البيت الأبيض" ترامب لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا؟
تصويت... هل ستدفع "حادثة البيت الأبيض" ترامب لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا؟
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، عن أول ردة فعل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مشادته الكلامية يوم أمس الجمعة، مع فلاديمير زيلينسكي. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
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وبحسب وسائل إعلام غربية، فقد أمر ترامب، مسؤولي الأمن القومي بالتحقق من ما إذا كانت واشنطن قادرة على وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا بشكل مؤقت أو كلي، وذلك عقب المشادة، التي حصلت مع زيلينسكي، أمس الجمعة.وجاء في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤول أمريكي: "بعد وقت قصير من الاجتماع المثير للجدل، أمر ترامب كبار مسؤولي الأمن القومي بدراسة ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، قادرة على وقف مبيعات الأسلحة الحالية إلى أوكرانيا، بشكل مؤقت أو دائم".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب، قد يحظر تبادل البيانات الاستخبارية مع القوات المسلحة الأوكرانية، بعد الخلاف مع زيلينسكي.برأيك... هل ستدفع "حادثة البيت الأبيض" ترامب لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا؟تصويت... برأيك ما سبب "التحول المفاجئ" لبعض القادة الأوروبيين تجاه المفاوضات مع روسيا؟تصويت.. برأيك هل تشكل محادثة بوتين وترامب بداية فعلية لتهدئة الوضع في أوكرانيا والعالم؟
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تصويت... هل ستدفع "حادثة البيت الأبيض" ترامب لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا؟

11:33 GMT 01.03.2025 (تم التحديث: 11:45 GMT 01.03.2025)
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
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كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، عن أول ردة فعل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مشادته الكلامية يوم أمس الجمعة، مع فلاديمير زيلينسكي.
وبحسب وسائل إعلام غربية، فقد أمر ترامب، مسؤولي الأمن القومي بالتحقق من ما إذا كانت واشنطن قادرة على وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا بشكل مؤقت أو كلي، وذلك عقب المشادة، التي حصلت مع زيلينسكي، أمس الجمعة.
وجاء في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤول أمريكي: "بعد وقت قصير من الاجتماع المثير للجدل، أمر ترامب كبار مسؤولي الأمن القومي بدراسة ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، قادرة على وقف مبيعات الأسلحة الحالية إلى أوكرانيا، بشكل مؤقت أو دائم".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن إدارة ترامب تدرس قطع كل المساعدات العسكرية عن كييف.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب، قد يحظر تبادل البيانات الاستخبارية مع القوات المسلحة الأوكرانية، بعد الخلاف مع زيلينسكي.
برأيك... هل ستدفع "حادثة البيت الأبيض" ترامب لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا؟
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