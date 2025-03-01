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https://sarabic.ae/20250301/دولة-عربية-تعلن-أنها-أصبحت-من-أفضل-دول-العالم-في-إدارة-على-بيع-الدولار-1098290200.html
دولة عربية تعلن أنها أصبحت من أفضل دول العالم في إدارة على بيع الدولار
دولة عربية تعلن أنها أصبحت من أفضل دول العالم في إدارة على بيع الدولار
سبوتنيك عربي
أكدت دولة عربية، اليوم السبت، أنها باتت من بين الدول العربية الرائدة عالميا في ضبط عمليات بيع الدولار الأمريكي. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T11:20+0000
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وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن "العراق أصبح اليوم من بين أفضل الدول في العالم في إدارة بيع الدولار، إذ تُنفَّذ هذه العملية بدقة وشفافية، مما يتيح للمواطنين التحقق من وثائقهم وإجراءات مغادرتهم للبلاد"، مشيرا إلى أن "هذه الآلية تُعد من أكثر النظم انضباطا ورقابة على مستوى العالم، وفقا لتقييم الخبراء الدوليين".وأشار العلاق إلى أن "المعلومات غير الدقيقة والتضليل الإعلامي قد ينعكسان سلبا على مصلحة العراق وقطاعه المصرفي"، مؤكدًا أهمية الاعتزاز بالتطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العراقي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كما أكد العلاق أن "الحكومة والبنك المركزي يعملان بشكل مكثف على ترسيخ الممارسات المالية السليمة المتوافقة مع المعايير الدولية"، داعيًا إلى "إبراز هذه الإنجازات في وسائل الإعلام".وشدد محافظ البنك المركزي العراقي على أن "إلقاء الضوء على هذه التحولات يسهم في تعزيز الثقة الدولية بالقطاع المصرفي العراقي، وهو عامل أساسي لاستمرار تطوير النظام المالي في البلاد".
https://sarabic.ae/20231213/خبير-يوضح-لـسبوتنيك-التأثير-الاقتصادي-لمنع-التعامل-المحلي-بالدولار-في-العراق-1084062253.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم, العالم العربي, اقتصاد
العراق, أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم, العالم العربي, اقتصاد

دولة عربية تعلن أنها أصبحت من أفضل دول العالم في إدارة على بيع الدولار

11:20 GMT 01.03.2025
© Photo / unsplash/Adam Nir وجه بنجامين فرانكلين على ورقة عملة 100 دولار أمريكي
وجه بنجامين فرانكلين على ورقة عملة 100 دولار أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
وجه بنجامين فرانكلين على ورقة عملة 100 دولار أمريكي
© Photo / unsplash/Adam Nir
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أكدت دولة عربية، اليوم السبت، أنها باتت من بين الدول العربية الرائدة عالميا في ضبط عمليات بيع الدولار الأمريكي.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن "العراق أصبح اليوم من بين أفضل الدول في العالم في إدارة بيع الدولار، إذ تُنفَّذ هذه العملية بدقة وشفافية، مما يتيح للمواطنين التحقق من وثائقهم وإجراءات مغادرتهم للبلاد"، مشيرا إلى أن "هذه الآلية تُعد من أكثر النظم انضباطا ورقابة على مستوى العالم، وفقا لتقييم الخبراء الدوليين".
وأشار العلاق إلى أن "المعلومات غير الدقيقة والتضليل الإعلامي قد ينعكسان سلبا على مصلحة العراق وقطاعه المصرفي"، مؤكدًا أهمية الاعتزاز بالتطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العراقي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
عملات - دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
خبير يوضح لـ"سبوتنيك" التأثير الاقتصادي لمنع التعامل المحلي بالدولار في العراق
13 ديسمبر 2023, 17:41 GMT
كما أكد العلاق أن "الحكومة والبنك المركزي يعملان بشكل مكثف على ترسيخ الممارسات المالية السليمة المتوافقة مع المعايير الدولية"، داعيًا إلى "إبراز هذه الإنجازات في وسائل الإعلام".
وشدد محافظ البنك المركزي العراقي على أن "إلقاء الضوء على هذه التحولات يسهم في تعزيز الثقة الدولية بالقطاع المصرفي العراقي، وهو عامل أساسي لاستمرار تطوير النظام المالي في البلاد".
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