https://sarabic.ae/20250301/دولة-عربية-تعلن-أنها-أصبحت-من-أفضل-دول-العالم-في-إدارة-على-بيع-الدولار-1098290200.html

دولة عربية تعلن أنها أصبحت من أفضل دول العالم في إدارة على بيع الدولار

دولة عربية تعلن أنها أصبحت من أفضل دول العالم في إدارة على بيع الدولار

سبوتنيك عربي

أكدت دولة عربية، اليوم السبت، أنها باتت من بين الدول العربية الرائدة عالميا في ضبط عمليات بيع الدولار الأمريكي. 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T11:20+0000

2025-03-01T11:20+0000

2025-03-01T11:20+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

سعر الدولار اليوم

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075870614_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_14bed45ad0ce9b29314224a1b63e5535.jpg

وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن "العراق أصبح اليوم من بين أفضل الدول في العالم في إدارة بيع الدولار، إذ تُنفَّذ هذه العملية بدقة وشفافية، مما يتيح للمواطنين التحقق من وثائقهم وإجراءات مغادرتهم للبلاد"، مشيرا إلى أن "هذه الآلية تُعد من أكثر النظم انضباطا ورقابة على مستوى العالم، وفقا لتقييم الخبراء الدوليين".وأشار العلاق إلى أن "المعلومات غير الدقيقة والتضليل الإعلامي قد ينعكسان سلبا على مصلحة العراق وقطاعه المصرفي"، مؤكدًا أهمية الاعتزاز بالتطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العراقي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كما أكد العلاق أن "الحكومة والبنك المركزي يعملان بشكل مكثف على ترسيخ الممارسات المالية السليمة المتوافقة مع المعايير الدولية"، داعيًا إلى "إبراز هذه الإنجازات في وسائل الإعلام".وشدد محافظ البنك المركزي العراقي على أن "إلقاء الضوء على هذه التحولات يسهم في تعزيز الثقة الدولية بالقطاع المصرفي العراقي، وهو عامل أساسي لاستمرار تطوير النظام المالي في البلاد".

https://sarabic.ae/20231213/خبير-يوضح-لـسبوتنيك-التأثير-الاقتصادي-لمنع-التعامل-المحلي-بالدولار-في-العراق-1084062253.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم, العالم العربي, اقتصاد