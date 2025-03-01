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عدد ساعات الصيام في الدول العربية خلال شهر رمضان 2025
عدد ساعات الصيام في الدول العربية خلال شهر رمضان 2025
سبوتنيك عربي
استقبل المسلمون في الدول العربية شهر رمضان المبارك، مع اختلاف عدد ساعات الصيام بين دولهم وفقاً لمواقعها الجغرافية. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
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وتتراوح مدة الصيام هذا العام، في الدول العربية بين 15 ساعة كأطول مدة إلى 13 ساعة كأقصرها، بينما تصل في بعض الدول الأجنبية إلى 20 ساعة، بحسب الحسابات الفلكية.وذكرت التوقعات الفلكية مدة الصيام في الدول العربية لعام 2025، من الأقل صياماً إلى الأكثر، وهي كالآتي:ويعتمد تحديد ساعات الصيام على وقت الفجر الحقيقي ووقت الغروب، وفقاً لحركة دوران الأرض والشمس، مما يؤدي إلى تباين الفترات الزمنية بين مختلف الدول والمناطق حول العالم.
https://sarabic.ae/20250301/التقاليد-الرمضانية-في-ليبيا-بين-العادات-الشعبية-والممارسات-الدينية-صور-1098292137.html
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العالم العربي, منوعات
العالم العربي, منوعات

عدد ساعات الصيام في الدول العربية خلال شهر رمضان 2025

13:54 GMT 01.03.2025 (تم التحديث: 13:55 GMT 01.03.2025)
© Sputnik . BASEL SHARTOUHتلسكوب للكشف عن هلال رمضان
تلسكوب للكشف عن هلال رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
تابعنا عبر
استقبل المسلمون في الدول العربية شهر رمضان المبارك، مع اختلاف عدد ساعات الصيام بين دولهم وفقاً لمواقعها الجغرافية.
وتتراوح مدة الصيام هذا العام، في الدول العربية بين 15 ساعة كأطول مدة إلى 13 ساعة كأقصرها، بينما تصل في بعض الدول الأجنبية إلى 20 ساعة، بحسب الحسابات الفلكية.
وبحسب التوقعات الفلكية، تعد مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى تركيا وإيران، من بين الدول التي ستشهد ساعات صيام بنحو 13 ساعة، مع اختلاف طفيف في الدقائق بين كل دولة وأخرى.
التقاليد الرمضانية في ليبيا بين العادات الشعبية والممارسات الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
التقاليد الرمضانية في ليبيا بين العادات الشعبية والممارسات الدينية.. صور
12:14 GMT
وذكرت التوقعات الفلكية مدة الصيام في الدول العربية لعام 2025، من الأقل صياماً إلى الأكثر، وهي كالآتي:
1.
تونس 12:53 ساعة
2.
سوريا 12:54 ساعة
3.
العراق 12:54 ساعة
4.
المغرب 12:55 ساعة
5.
ليبيا 12:55 ساعة
6.
الأردن 12:55 ساعة
7.
الجزائر 12:56 ساعة
8.
مصر 12:56 ساعة
9.
الكويت 12:56 ساعة
10.
لبنان 12:56 ساعة
11.
فلسطين 12:56 ساعة
12.
السعودية 12:57 ساعة
13.
الإمارات العربية المتحدة 12:59 ساعة
14.
عمان 12:59 ساعة
15.
قطر 13 ساعة
16.
موريتانيا 13 ساعة
17.
اليمن 13:01 ساعة
18.
جيبوتي 13:14
19.
الصومال 13:14
20.
جزر القمر 13:28 ساعة
ويعتمد تحديد ساعات الصيام على وقت الفجر الحقيقي ووقت الغروب، وفقاً لحركة دوران الأرض والشمس، مما يؤدي إلى تباين الفترات الزمنية بين مختلف الدول والمناطق حول العالم.
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