عدد ساعات الصيام في الدول العربية خلال شهر رمضان 2025
13:54 GMT 01.03.2025 (تم التحديث: 13:55 GMT 01.03.2025)
© Sputnik . BASEL SHARTOUHتلسكوب للكشف عن هلال رمضان
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
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استقبل المسلمون في الدول العربية شهر رمضان المبارك، مع اختلاف عدد ساعات الصيام بين دولهم وفقاً لمواقعها الجغرافية.
وتتراوح مدة الصيام هذا العام، في الدول العربية بين 15 ساعة كأطول مدة إلى 13 ساعة كأقصرها، بينما تصل في بعض الدول الأجنبية إلى 20 ساعة، بحسب الحسابات الفلكية.
وبحسب التوقعات الفلكية، تعد مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى تركيا وإيران، من بين الدول التي ستشهد ساعات صيام بنحو 13 ساعة، مع اختلاف طفيف في الدقائق بين كل دولة وأخرى.
وذكرت التوقعات الفلكية مدة الصيام في الدول العربية لعام 2025، من الأقل صياماً إلى الأكثر، وهي كالآتي:
1.تونس 12:53 ساعة
2.سوريا 12:54 ساعة
3.العراق 12:54 ساعة
4.المغرب 12:55 ساعة
5.ليبيا 12:55 ساعة
6.الأردن 12:55 ساعة
7.الجزائر 12:56 ساعة
8.مصر 12:56 ساعة
9.الكويت 12:56 ساعة
10.لبنان 12:56 ساعة
11.فلسطين 12:56 ساعة
12.السعودية 12:57 ساعة
13.الإمارات العربية المتحدة 12:59 ساعة
14.عمان 12:59 ساعة
15.قطر 13 ساعة
16.موريتانيا 13 ساعة
17.اليمن 13:01 ساعة
18.جيبوتي 13:14
19.الصومال 13:14
20.جزر القمر 13:28 ساعة
ويعتمد تحديد ساعات الصيام على وقت الفجر الحقيقي ووقت الغروب، وفقاً لحركة دوران الأرض والشمس، مما يؤدي إلى تباين الفترات الزمنية بين مختلف الدول والمناطق حول العالم.