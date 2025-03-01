"محاكمة علنية"... ترامب يوبخ زيلنيسكي ويطرده من البيت الأبيض

جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور للمشادة الكلامية الحادة، التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الجمعة في البيت الأبيض، وذلك بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.