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"محاكمة علنية"... ترامب يوبخ زيلنيسكي ويطرده من البيت الأبيض
"محاكمة علنية"... ترامب يوبخ زيلنيسكي ويطرده من البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور للمشادة الكلامية الحادة، التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الجمعة في البيت الأبيض، وذلك... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T09:39+0000
2025-03-01T09:39+0000
2025-03-01T09:39+0000
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фото, صور, العالم, ترامب
"محاكمة علنية"... ترامب يوبخ زيلنيسكي ويطرده من البيت الأبيض
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور للمشادة الكلامية الحادة، التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الجمعة في البيت الأبيض، وذلك بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل زيلينسكي، الذي وصل إلى واشنطن لتوقيع اتفاقية المعادن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل زيلينسكي، الذي وصل إلى واشنطن لتوقيع اتفاقية المعادن
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلتقي زيلينسكي في واشنطن، الذي وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتوقيع اتفاقية المعادن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلتقي زيلينسكي في واشنطن، الذي وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتوقيع اتفاقية المعادن
© Getty Images / Andrew Harnik
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوبّخ فلاديمير زيلينسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوبّخ فلاديمير زيلينسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
© AP Photo / Mystyslav Chernov
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ينتقد زيلنيسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ينتقد زيلنيسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
© Getty Images / Andrew Harnik
"طاولة التوقيع".. كان من المفترض أن تحتضن توقيع اتفاقية أولية بشأن المعادن الأوكرانية بين واشنطن وكييف
"طاولة التوقيع".. كان من المفترض أن تحتضن توقيع اتفاقية أولية بشأن المعادن الأوكرانية بين واشنطن وكييف
© Getty Images / Andrew Harnik
نقاش حاد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
نقاش حاد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
© AP Photo / Mystyslav Chernov
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يخاطب زيلينسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يخاطب زيلينسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
© AP Photo / Evan Vucci
زيلينسكي يغادر البيت الأبيض بعد طلب من الرئيس دونالد ترامب
زيلينسكي يغادر البيت الأبيض بعد طلب من الرئيس دونالد ترامب