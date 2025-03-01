"محاكمة علنية"... ترامب يوبخ زيلنيسكي ويطرده من البيت الأبيض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جولة جديدة من مفاوضات غزة في القاهرة، عبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية للتخلي عن السلاح وحل نفسها
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250301/1098281784.html
"محاكمة علنية"... ترامب يوبخ زيلنيسكي ويطرده من البيت الأبيض
"محاكمة علنية"... ترامب يوبخ زيلنيسكي ويطرده من البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور للمشادة الكلامية الحادة، التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الجمعة في البيت الأبيض، وذلك... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T09:39+0000
2025-03-01T09:39+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/01/1098281953_0:56:2922:1700_1920x0_80_0_0_262780fd450c981c1d3ba2a4d3777d77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/01/1098281953_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_630791cc99f84ba46dea4ec564e7e7d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم, ترامب
фото, صور, العالم, ترامب

"محاكمة علنية"... ترامب يوبخ زيلنيسكي ويطرده من البيت الأبيض

09:39 GMT 01.03.2025
تابعنا عبر
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور للمشادة الكلامية الحادة، التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الجمعة في البيت الأبيض، وذلك بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل زيلينسكي، الذي وصل إلى واشنطن لتوقيع اتفاقية المعادن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل زيلينسكي، الذي وصل إلى واشنطن لتوقيع اتفاقية المعادن - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل زيلينسكي، الذي وصل إلى واشنطن لتوقيع اتفاقية المعادن

© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلتقي زيلينسكي في واشنطن، الذي وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتوقيع اتفاقية المعادن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلتقي زيلينسكي في واشنطن، الذي وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتوقيع اتفاقية المعادن - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلتقي زيلينسكي في واشنطن، الذي وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتوقيع اتفاقية المعادن

© Getty Images / Andrew Harnik

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوبّخ فلاديمير زيلينسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوبّخ فلاديمير زيلينسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض - سبوتنيك عربي
3/8
© Getty Images / Andrew Harnik

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوبّخ فلاديمير زيلينسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض

© AP Photo / Mystyslav Chernov

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ينتقد زيلنيسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ينتقد زيلنيسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Mystyslav Chernov

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ينتقد زيلنيسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض

© Getty Images / Andrew Harnik

"طاولة التوقيع".. كان من المفترض أن تحتضن توقيع اتفاقية أولية بشأن المعادن الأوكرانية بين واشنطن وكييف

&quot;طاولة التوقيع&quot;.. كان من المفترض أن تحتضن توقيع اتفاقية أولية بشأن المعادن الأوكرانية بين واشنطن وكييف - سبوتنيك عربي
5/8
© Getty Images / Andrew Harnik

"طاولة التوقيع".. كان من المفترض أن تحتضن توقيع اتفاقية أولية بشأن المعادن الأوكرانية بين واشنطن وكييف

© Getty Images / Andrew Harnik

نقاش حاد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض

نقاش حاد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / Andrew Harnik

نقاش حاد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض

© AP Photo / Mystyslav Chernov

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يخاطب زيلينسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يخاطب زيلينسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Mystyslav Chernov

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يخاطب زيلينسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض

© AP Photo / Evan Vucci

زيلينسكي يغادر البيت الأبيض بعد طلب من الرئيس دونالد ترامب

زيلينسكي يغادر البيت الأبيض بعد طلب من الرئيس دونالد ترامب - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Evan Vucci

زيلينسكي يغادر البيت الأبيض بعد طلب من الرئيس دونالد ترامب

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала