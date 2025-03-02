https://sarabic.ae/20250302/ما-هي-المعادن-الأرضية-النادرة-ولماذا-نحتاجها؟-1098317774.html
ما هي المعادن الأرضية النادرة ولماذا نحتاجها؟
ما هي المعادن الأرضية النادرة ولماذا نحتاجها؟
سبوتنيك عربي
تصدر مصطلح المعادن الأرضية النادرة وسائل الإعلام على خلفية مطالبة واشنطن لنظام كييف بتوقيع معاهدة حولها، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول هذه المعادن... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T14:11+0000
2025-03-02T14:11+0000
2025-03-02T14:11+0000
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ما هي المعادن الأرضية النادرة ولماذا نحتاجها؟
تصدر مصطلح المعادن الأرضية النادرة وسائل الإعلام على خلفية مطالبة واشنطن لنظام كييف بتوقيع معاهدة حولها، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول هذه المعادن واستخداماتها ومناطق انتشارها. يقدم لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" توضيحا حول هذه المعادن النادرة على شكل إنفوغراف من صورة واحد يشرح طبيعتها بشكل مبسط.