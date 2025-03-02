https://sarabic.ae/20250302/مقتل-11-جنديا-وإصابة-اثنين-آخرين-في-كمين-لمسلحين-شمالي-النيجر-1098299816.html

مقتل 11 جنديا وإصابة اثنين آخرين في كمين مسلح شمالي النيجر

مقتل 11 جنديا وإصابة اثنين آخرين في كمين مسلح شمالي النيجر

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام نيجرية، أمس السبت، بمقتل 11 جنديا وإصابة اثنين آخرين، إثر كمين نفذه مسلحون في مدينة أغاديز شمالي البلاد. 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T02:28+0000

2025-03-02T02:28+0000

2025-03-02T04:48+0000

النيجر

أخبار النيجر

العالم

مقتل جنود

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/06/1053605405_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c308c685863dfa036c7a2a272e53956f.jpg

الجزائر - سبوتنيك. وقال موقع "إير إنفو" المحلي، إن "كتيبة خاصة بالتدخل للجيش النيجري تعرضت لكمين في أغاديز، أول أمس الجمعة، من قبل مسلحين، ما أدى إلى مقتل 11 جنديا وإصابة اثنين آخرين".وتعتزم دول كونفدرالية الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) إنشاء قوة مشتركة قوامها 5000 جندي بهدف مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، بحسب ما أعلنه في وقت سابق وزير دفاع النيجر ساليفو مودي.ونهاية العام الماضي، قُتل نحو 40 مدنيا في النيجر، في هجمات مسلحة متفارقة على مناطق حدودية مع بوركينا فاسو.وقبلها، لقي 10 جنود نيجريين مصرعهم وأصيب 7 آخرون في هجوم غربي البلاد، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

https://sarabic.ae/20250212/دولة-عربية-تتفق-مع-نيجيريا-والنيجر-على-خط-غاز-عملاق-يصل-إلى-أوروبا-1097708437.html

النيجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

النيجر, أخبار النيجر, العالم, مقتل جنود