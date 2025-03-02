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مقتل 11 جنديا وإصابة اثنين آخرين في كمين مسلح شمالي النيجر
مقتل 11 جنديا وإصابة اثنين آخرين في كمين مسلح شمالي النيجر
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام نيجرية، أمس السبت، بمقتل 11 جنديا وإصابة اثنين آخرين، إثر كمين نفذه مسلحون في مدينة أغاديز شمالي البلاد. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T02:28+0000
2025-03-02T04:48+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وقال موقع "إير إنفو" المحلي، إن "كتيبة خاصة بالتدخل للجيش النيجري تعرضت لكمين في أغاديز، أول أمس الجمعة، من قبل مسلحين، ما أدى إلى مقتل 11 جنديا وإصابة اثنين آخرين".وتعتزم دول كونفدرالية الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) إنشاء قوة مشتركة قوامها 5000 جندي بهدف مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، بحسب ما أعلنه في وقت سابق وزير دفاع النيجر ساليفو مودي.ونهاية العام الماضي، قُتل نحو 40 مدنيا في النيجر، في هجمات مسلحة متفارقة على مناطق حدودية مع بوركينا فاسو.وقبلها، لقي 10 جنود نيجريين مصرعهم وأصيب 7 آخرون في هجوم غربي البلاد، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.
https://sarabic.ae/20250212/دولة-عربية-تتفق-مع-نيجيريا-والنيجر-على-خط-غاز-عملاق-يصل-إلى-أوروبا-1097708437.html
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النيجر, أخبار النيجر, العالم, مقتل جنود
النيجر, أخبار النيجر, العالم, مقتل جنود

مقتل 11 جنديا وإصابة اثنين آخرين في كمين مسلح شمالي النيجر

02:28 GMT 02.03.2025 (تم التحديث: 04:48 GMT 02.03.2025)
© AP Photo / SOULEYMANE AG ANARAجيش النيجر بمنطقة أغاديز شمال البلاد 12 فبراير 2020
جيش النيجر بمنطقة أغاديز شمال البلاد 12 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / SOULEYMANE AG ANARA
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام نيجرية، أمس السبت، بمقتل 11 جنديا وإصابة اثنين آخرين، إثر كمين نفذه مسلحون في مدينة أغاديز شمالي البلاد.
الجزائر - سبوتنيك. وقال موقع "إير إنفو" المحلي، إن "كتيبة خاصة بالتدخل للجيش النيجري تعرضت لكمين في أغاديز، أول أمس الجمعة، من قبل مسلحين، ما أدى إلى مقتل 11 جنديا وإصابة اثنين آخرين".
وأضاف أن "الجنود القتلى تم دفنهم، (السبت) في المقبرة الإسلامية بمدينة أغاديز، بحضور رئيس أركان الجيش النيجري".
وتعتزم دول كونفدرالية الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) إنشاء قوة مشتركة قوامها 5000 جندي بهدف مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، بحسب ما أعلنه في وقت سابق وزير دفاع النيجر ساليفو مودي.
ونهاية العام الماضي، قُتل نحو 40 مدنيا في النيجر، في هجمات مسلحة متفارقة على مناطق حدودية مع بوركينا فاسو.
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
دولة عربية تتفق مع نيجيريا والنيجر على خط غاز عملاق يصل إلى أوروبا
12 فبراير, 10:58 GMT
وقبلها، لقي 10 جنود نيجريين مصرعهم وأصيب 7 آخرون في هجوم غربي البلاد، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.
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