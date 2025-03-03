https://sarabic.ae/20250303/بحث-إمكانية-نقل-النفط-العراقي-لتكريره-في-المعامل-المصرية-1098345736.html
بحث إمكانية نقل النفط العراقي لتكريره في المعامل المصرية
بحث إمكانية نقل النفط العراقي لتكريره في المعامل المصرية
سبوتنيك عربي
ناقش وزير البترول المصري، كريم بدوي، مع نظيره العراقي، حيان عبد الغني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، إمكانية نقل النفط العراقي لتكريره في معامل التكرير... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T12:30+0000
2025-03-03T12:30+0000
2025-03-03T12:30+0000
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وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن تلك المناقشة جاءت خلال زيارة رسمية لبدوي إلى العراق، حيث استعرض استراتيجية وزارة البترول المصرية، والتي تركز على تعظيم أنشطة الإنتاج، والاستفادة من البنية التحتية المصرية في قطاعات التكرير والبتروكيماويات ومشتقات الغاز، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.وأكد بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، أن الوزيرين ناقشا تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في عام 2020، وتحديثها لتشمل مجالات جديدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة. كما تمت مناقشة تعزيز وجود الشركات المصرية المتخصصة في تصميم وتنفيذ وصيانة المشروعات النفطية للعمل بشكل أكبر في العراق.واتفق الجانبان على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها. من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء العراقي حرص بلاده على التعاون مع مصر في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى وجود مشاريع تطويرية عديدة في العراق يمكن التعاون فيها، بما في ذلك استثمار الغاز وتطوير الرقع الاستكشافية.يُذكر أن هذه المناقشات تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والعراق، بما يعود بالنفع على مصالح البلدين.
https://sarabic.ae/20250225/هل-تنتهي-أزمة-تصدير-نفط-كردستان-العراق-في-الموعد-الذي-حددته-بغداد-وأربيل؟-خبير-يوضح-1098177424.html
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اقتصاد, العالم العربي, العالم, العراق, مصر
اقتصاد, العالم العربي, العالم, العراق, مصر
بحث إمكانية نقل النفط العراقي لتكريره في المعامل المصرية
ناقش وزير البترول المصري، كريم بدوي، مع نظيره العراقي، حيان عبد الغني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، إمكانية نقل النفط العراقي لتكريره في معامل التكرير المصرية.
وقالت صحيفة
"الشرق الأوسط" إن تلك المناقشة جاءت خلال زيارة رسمية لبدوي إلى العراق، حيث استعرض استراتيجية وزارة البترول المصرية، والتي تركز على تعظيم أنشطة الإنتاج، والاستفادة من البنية التحتية المصرية في قطاعات التكرير والبتروكيماويات ومشتقات الغاز، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
وأكد بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، أن الوزيرين ناقشا تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في عام 2020، وتحديثها لتشمل مجالات جديدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة. كما تمت مناقشة تعزيز وجود الشركات المصرية المتخصصة في تصميم وتنفيذ وصيانة المشروعات النفطية للعمل بشكل أكبر في العراق.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء العراقي حرص بلاده على التعاون مع مصر في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى وجود مشاريع تطويرية عديدة في العراق يمكن التعاون فيها، بما في ذلك استثمار الغاز وتطوير الرقع الاستكشافية.
يُذكر أن هذه المناقشات تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والعراق، بما يعود بالنفع على مصالح البلدين.