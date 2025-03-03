سعادة الانتصار.. لحظة تسلم جوائز الـ"أوسكار"

حصد فيلم "أنورا" للمخرج شون بيكر، جائزة الـ"أوسكار" لأفضل فيلم، وحصل بيكر أيضاعلى جائزة أفضل مخرج، كما حصلت بطلة الفيلم مايكي ماديسون، على جائزة أيضًا، حيث شارك في الفيلم ممثلون روس وهم مارك إيدلشتاين، ويورا بوريسوف، وأليكسي سيريبرياكوف، وداريا إيكاماسوفا.