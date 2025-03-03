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https://sarabic.ae/20250303/سعادة-الانتصار-لحظة-تسلم-جوائز-الـأوسكار--1098332041.html
سعادة الانتصار.. لحظة تسلم جوائز الـ"أوسكار"
سعادة الانتصار.. لحظة تسلم جوائز الـ"أوسكار"
سبوتنيك عربي
حصد فيلم "أنورا" للمخرج شون بيكر، جائزة الـ"أوسكار" لأفضل فيلم، وحصل بيكر أيضاعلى جائزة أفضل مخرج، كما حصلت بطلة الفيلم مايكي ماديسون، على جائزة أيضًا، حيث... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, جائزة أوسكار
фото, صور, جائزة أوسكار

سعادة الانتصار.. لحظة تسلم جوائز الـ"أوسكار"

07:39 GMT 03.03.2025
تابعنا عبر
حصد فيلم "أنورا" للمخرج شون بيكر، جائزة الـ"أوسكار" لأفضل فيلم، وحصل بيكر أيضاعلى جائزة أفضل مخرج، كما حصلت بطلة الفيلم مايكي ماديسون، على جائزة أيضًا، حيث شارك في الفيلم ممثلون روس وهم مارك إيدلشتاين، ويورا بوريسوف، وأليكسي سيريبرياكوف، وداريا إيكاماسوفا.
© Getty Images / Myung J. Chun/Los Angeles Times

أليكس كوكو، وطاقم عمل فيلم "أنورا" في حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" الـ97 في مسرح "دولبي"، في 2 مارس 2025، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، أمريكا

أليكس كوكو، وطاقم عمل فيلم &quot;أنورا&quot; في حفل توزيع جوائز الـ&quot;أوسكار&quot; الـ97 في مسرح &quot;دولبي&quot;، في 2 مارس 2025، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، أمريكا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Myung J. Chun/Los Angeles Times

أليكس كوكو، وطاقم عمل فيلم "أنورا" في حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" الـ97 في مسرح "دولبي"، في 2 مارس 2025، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، أمريكا

© Getty Images / Kevin Winter

تقدم ليزا عرضًا على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"

تقدم ليزا عرضًا على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ97 في مسرح &quot;دولبي&quot; - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Kevin Winter

تقدم ليزا عرضًا على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"

© AP Photo / Chris Pizzello

بينيلوبي كروز، على اليمين، تقدم جائزة أفضل فيلم روائي عالمي إلى والتر ساليس، على اليسار، عن فيلم "أنا مازلت هنا" من البرازيل، خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"، يوم الأحد 2 مارس 2025

بينيلوبي كروز، على اليمين، تقدم جائزة أفضل فيلم روائي عالمي إلى والتر ساليس، على اليسار، عن فيلم &quot;أنا مازلت هنا&quot; من البرازيل، خلال حفل توزيع جوائز الـ&quot;أوسكار&quot;، يوم الأحد 2 مارس 2025 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chris Pizzello

بينيلوبي كروز، على اليمين، تقدم جائزة أفضل فيلم روائي عالمي إلى والتر ساليس، على اليسار، عن فيلم "أنا مازلت هنا" من البرازيل، خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"، يوم الأحد 2 مارس 2025

© Getty Images / The Academy/Al Seib

راقصون خلف الكواليس خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"

راقصون خلف الكواليس خلال حفل توزيع جوائز الـ&quot;أوسكار&quot; السنوي الـ97 في مسرح &quot;دولبي&quot; - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / The Academy/Al Seib

راقصون خلف الكواليس خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"

© Getty Images / 97th Oscars/The Academy/John Shearer

شوهدت زوي سالدانا، خلف الكواليس خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"، في 2 مارس 2025، في هوليوود

شوهدت زوي سالدانا، خلف الكواليس خلال حفل توزيع جوائز الـ&quot;أوسكار&quot; السنوي الـ97 في مسرح &quot;دولبي&quot;، في 2 مارس 2025، في هوليوود - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / 97th Oscars/The Academy/John Shearer

شوهدت زوي سالدانا، خلف الكواليس خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"، في 2 مارس 2025، في هوليوود

© AP Photo / Chris Pizzello

بن ستيلر، وهو يقدم جائزة أفضل تصميم إنتاج خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"

بن ستيلر، وهو يقدم جائزة أفضل تصميم إنتاج خلال حفل توزيع جوائز الـ&quot;أوسكار&quot; - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chris Pizzello

بن ستيلر، وهو يقدم جائزة أفضل تصميم إنتاج خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"

© Getty Images / Kevin Winter

أدريان برودي، مع برادي كوربيت، أثناء استلامه جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم "The Brutalist" خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"

أدريان برودي، مع برادي كوربيت، أثناء استلامه جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم &quot;The Brutalist&quot; خلال حفل توزيع جوائز الـ&quot;أوسكار&quot; - سبوتنيك عربي
7/15
© Getty Images / Kevin Winter

أدريان برودي، مع برادي كوربيت، أثناء استلامه جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم "The Brutalist" خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"

© Getty Images / The Academy/Al Seib

(من اليسار إلى اليمين) صامويل إيل جاكسون، وسيلينا غوميز، يلتقطان صورًا خلف الكواليس، خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"

(من اليسار إلى اليمين) صامويل إيل جاكسون، وسيلينا غوميز، يلتقطان صورًا خلف الكواليس، خلال حفل توزيع جوائز الـ&quot;أوسكار&quot; - سبوتنيك عربي
8/15
© Getty Images / The Academy/Al Seib

(من اليسار إلى اليمين) صامويل إيل جاكسون، وسيلينا غوميز، يلتقطان صورًا خلف الكواليس، خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"

© AP Photo / Chris Pizzello

مارغريت كوالي، على اليسار، تؤدي رقصة خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"

مارغريت كوالي، على اليسار، تؤدي رقصة خلال حفل توزيع جوائز الـ&quot;أوسكار&quot; - سبوتنيك عربي
9/15
© AP Photo / Chris Pizzello

مارغريت كوالي، على اليسار، تؤدي رقصة خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"

© Getty Images / The Academy/Richard Harbaugh

الظروف المختومة للجوائز خلف الكواليس خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"

الظروف المختومة للجوائز خلف الكواليس خلال حفل توزيع جوائز الـ&quot;أوسكار&quot; السنوي الـ97 في مسرح &quot;دولبي&quot; - سبوتنيك عربي
10/15
© Getty Images / The Academy/Richard Harbaugh

الظروف المختومة للجوائز خلف الكواليس خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"

© Getty Images / 97th Oscars/The Academy/John Shearer

(من اليسار إلى اليمين) أريانا غراندي، وسينثيا إيريفو، خلف الكواليس في حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"

(من اليسار إلى اليمين) أريانا غراندي، وسينثيا إيريفو، خلف الكواليس في حفل توزيع جوائز الـ&quot;أوسكار&quot; السنوي الـ97 في مسرح &quot;دولبي&quot; - سبوتنيك عربي
11/15
© Getty Images / 97th Oscars/The Academy/John Shearer

(من اليسار إلى اليمين) أريانا غراندي، وسينثيا إيريفو، خلف الكواليس في حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"

© AP Photo / Chris Pizzello

تؤدي كوين لطيفة، في المنتصف، أغنية "Ease on Down the Road" خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"

تؤدي كوين لطيفة، في المنتصف، أغنية &quot;Ease on Down the Road&quot; خلال حفل توزيع جوائز الـ&quot;أوسكار&quot; - سبوتنيك عربي
12/15
© AP Photo / Chris Pizzello

تؤدي كوين لطيفة، في المنتصف، أغنية "Ease on Down the Road" خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"

© Getty Images / Kevin Winter

(من اليسار إلى اليمين) تيموثي شالاميت، وكايلي جينر، بين الجمهور خلال حفل توزيع جوائزالـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"

(من اليسار إلى اليمين) تيموثي شالاميت، وكايلي جينر، بين الجمهور خلال حفل توزيع جوائزالـ&quot;أوسكار&quot; السنوي الـ97 في مسرح &quot;دولبي&quot; - سبوتنيك عربي
13/15
© Getty Images / Kevin Winter

(من اليسار إلى اليمين) تيموثي شالاميت، وكايلي جينر، بين الجمهور خلال حفل توزيع جوائزالـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"

© Getty Images / The Academy/Richard Harbaugh

ظهور داريا إيكاماسوفا، في كواليس حفل توزيع جوائزالـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"

ظهور داريا إيكاماسوفا، في كواليس حفل توزيع جوائزالـ&quot;أوسكار&quot; السنوي الـ97 في مسرح &quot;دولبي&quot; - سبوتنيك عربي
14/15
© Getty Images / The Academy/Richard Harbaugh

ظهور داريا إيكاماسوفا، في كواليس حفل توزيع جوائزالـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"

© AP Photo / Jordan Strauss/Invision

أدريان برودي، من اليسار، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور رئيسي عن فيلم "The Brutalist"، ومايكي ماديسون، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي عن فيلم "Anora"، وزوي سالدانا، الفائزة بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد عن فيلم "Emilia Perez"، وكيران كولكين، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد عن فيلم "A Real Pain"

أدريان برودي، من اليسار، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور رئيسي عن فيلم &quot;The Brutalist&quot;، ومايكي ماديسون، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي عن فيلم &quot;Anora&quot;، وزوي سالدانا، الفائزة بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد عن فيلم &quot;Emilia Perez&quot;، وكيران كولكين، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد عن فيلم &quot;A Real Pain&quot; - سبوتنيك عربي
15/15
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision

أدريان برودي، من اليسار، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور رئيسي عن فيلم "The Brutalist"، ومايكي ماديسون، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي عن فيلم "Anora"، وزوي سالدانا، الفائزة بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد عن فيلم "Emilia Perez"، وكيران كولكين، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد عن فيلم "A Real Pain"

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