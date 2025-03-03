سعادة الانتصار.. لحظة تسلم جوائز الـ"أوسكار"

أليكس كوكو، وطاقم عمل فيلم "أنورا" في حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" الـ97 في مسرح "دولبي"، في 2 مارس 2025، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، أمريكا
أليكس كوكو، وطاقم عمل فيلم "أنورا" في حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" الـ97 في مسرح "دولبي"، في 2 مارس 2025، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، أمريكا
تقدم ليزا عرضًا على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"
تقدم ليزا عرضًا على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"
بينيلوبي كروز، على اليمين، تقدم جائزة أفضل فيلم روائي عالمي إلى والتر ساليس، على اليسار، عن فيلم "أنا مازلت هنا" من البرازيل، خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"، يوم الأحد 2 مارس 2025
بينيلوبي كروز، على اليمين، تقدم جائزة أفضل فيلم روائي عالمي إلى والتر ساليس، على اليسار، عن فيلم "أنا مازلت هنا" من البرازيل، خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"، يوم الأحد 2 مارس 2025
راقصون خلف الكواليس خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"
راقصون خلف الكواليس خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"
شوهدت زوي سالدانا، خلف الكواليس خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"، في 2 مارس 2025، في هوليوود
شوهدت زوي سالدانا، خلف الكواليس خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"، في 2 مارس 2025، في هوليوود
بن ستيلر، وهو يقدم جائزة أفضل تصميم إنتاج خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"
بن ستيلر، وهو يقدم جائزة أفضل تصميم إنتاج خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"
أدريان برودي، مع برادي كوربيت، أثناء استلامه جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم "The Brutalist" خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"
أدريان برودي، مع برادي كوربيت، أثناء استلامه جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم "The Brutalist" خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"
(من اليسار إلى اليمين) صامويل إيل جاكسون، وسيلينا غوميز، يلتقطان صورًا خلف الكواليس، خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"
(من اليسار إلى اليمين) صامويل إيل جاكسون، وسيلينا غوميز، يلتقطان صورًا خلف الكواليس، خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"
مارغريت كوالي، على اليسار، تؤدي رقصة خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"
مارغريت كوالي، على اليسار، تؤدي رقصة خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"
الظروف المختومة للجوائز خلف الكواليس خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"
الظروف المختومة للجوائز خلف الكواليس خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"
(من اليسار إلى اليمين) أريانا غراندي، وسينثيا إيريفو، خلف الكواليس في حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"
(من اليسار إلى اليمين) أريانا غراندي، وسينثيا إيريفو، خلف الكواليس في حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"
تؤدي كوين لطيفة، في المنتصف، أغنية "Ease on Down the Road" خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"
تؤدي كوين لطيفة، في المنتصف، أغنية "Ease on Down the Road" خلال حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار"
(من اليسار إلى اليمين) تيموثي شالاميت، وكايلي جينر، بين الجمهور خلال حفل توزيع جوائزالـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"
(من اليسار إلى اليمين) تيموثي شالاميت، وكايلي جينر، بين الجمهور خلال حفل توزيع جوائزالـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"
ظهور داريا إيكاماسوفا، في كواليس حفل توزيع جوائزالـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"
ظهور داريا إيكاماسوفا، في كواليس حفل توزيع جوائزالـ"أوسكار" السنوي الـ97 في مسرح "دولبي"
أدريان برودي، من اليسار، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور رئيسي عن فيلم "The Brutalist"، ومايكي ماديسون، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي عن فيلم "Anora"، وزوي سالدانا، الفائزة بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد عن فيلم "Emilia Perez"، وكيران كولكين، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد عن فيلم "A Real Pain"
أدريان برودي، من اليسار، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور رئيسي عن فيلم "The Brutalist"، ومايكي ماديسون، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي عن فيلم "Anora"، وزوي سالدانا، الفائزة بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد عن فيلم "Emilia Perez"، وكيران كولكين، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد عن فيلم "A Real Pain"