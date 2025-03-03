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سموتريتش: أبواب الجحيم ستفتح على غزة بهجوم قوي يؤدي إلى احتلال القطاع وهجرة السكان
سموتريتش: أبواب الجحيم ستفتح على غزة بهجوم قوي يؤدي إلى احتلال القطاع وهجرة السكان
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، "قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خطوة أولى في الاتجاه الصحيح". 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T15:42+0000
2025-03-03T15:42+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم
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وقال سموتريتش، في تصريحات له، إن "وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما هي إلا مجرد بداية وستكون المرحلة التالية قطع الكهرباء والمياه والعودة إلى القتال لتحريك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأضاف أن "قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جاء لأن حماس لا تطلق سراح مختطفينا ولا تلقي سلاحها ولا تغادر القطاع"، مردفا أنه "سيتم فتح أبواب الجحيم على غزة بهجوم قوي يؤدي إلى احتلال القطاع وإطلاق خطة ترامب لتشجيع هجرة سكان غزة".وتابع سموترتيش: "إدارة الرئيس ترامب أحدثت تغييرا كبيرا في جميع المجالات مع بلادنا عكس إدارة بايدن السابقة التي فرضت حظرا على السلاح"، مشيرا إلى أنه سيغادر في زيارة إلى الولايات المتحدة بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إن "إسرائيل وافقت على مقترح أمريكي لتمديد وقف إطلاق النار بقطاع غزة لمدة 50 يوما، يشمل إطلاق سراح نصف المحتجزين على الفور"، مؤكدا أن بلاده تدعم خطة ترامب بشأن غزة بـ"شكل كامل".وأضاف أن "إسرائيل ستتخذ خطوات إضافية ضد حماس إذا أبقت على المحتجزين"، مشيرًا إلى أن "حماس رفضت خطة ويتكوف (مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط)، وتقدمت بخطة لا يمكن قبولها على الإطلاق".وتابع نتنياهو: "إسرائيل قررت وقف إدخال البضائع والإمدادات إلى غزة، لأن حماس تسرقها وتمنع أهل غزة من الحصول عليها".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على غزة، استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ونصّ الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين. ومقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20250303/ما-تداعيات-وقف-إسرائيل-إدخال-المساعدات-إلى-قطاع-غزة؟-1098340475.html
https://sarabic.ae/20250302/وكالة-الأونروا-لـسبوتنيك-تداعيات-مأساوية-وخطيرة-لقرار-وقف-دخول-المساعدات-إلى-غزة-1098322832.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم

سموتريتش: أبواب الجحيم ستفتح على غزة بهجوم قوي يؤدي إلى احتلال القطاع وهجرة السكان

15:42 GMT 03.03.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، "قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خطوة أولى في الاتجاه الصحيح".
وقال سموتريتش، في تصريحات له، إن "وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما هي إلا مجرد بداية وستكون المرحلة التالية قطع الكهرباء والمياه والعودة إلى القتال لتحريك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأضاف أن "قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جاء لأن حماس لا تطلق سراح مختطفينا ولا تلقي سلاحها ولا تغادر القطاع"، مردفا أنه "سيتم فتح أبواب الجحيم على غزة بهجوم قوي يؤدي إلى احتلال القطاع وإطلاق خطة ترامب لتشجيع هجرة سكان غزة".
وصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
ما تداعيات وقف إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة؟
11:09 GMT
وتابع سموترتيش: "إدارة الرئيس ترامب أحدثت تغييرا كبيرا في جميع المجالات مع بلادنا عكس إدارة بايدن السابقة التي فرضت حظرا على السلاح"، مشيرا إلى أنه سيغادر في زيارة إلى الولايات المتحدة بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إن "إسرائيل وافقت على مقترح أمريكي لتمديد وقف إطلاق النار بقطاع غزة لمدة 50 يوما، يشمل إطلاق سراح نصف المحتجزين على الفور"، مؤكدا أن بلاده تدعم خطة ترامب بشأن غزة بـ"شكل كامل".
وأضاف أن "إسرائيل ستتخذ خطوات إضافية ضد حماس إذا أبقت على المحتجزين"، مشيرًا إلى أن "حماس رفضت خطة ويتكوف (مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط)، وتقدمت بخطة لا يمكن قبولها على الإطلاق".
وتابع نتنياهو: "إسرائيل قررت وقف إدخال البضائع والإمدادات إلى غزة، لأن حماس تسرقها وتمنع أهل غزة من الحصول عليها".
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
وكالة الأونروا لـ"سبوتنيك": تداعيات مأساوية وخطيرة لقرار وقف دخول المساعدات إلى غزة
أمس, 15:41 GMT
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على غزة، استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
ونصّ الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين. ومقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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