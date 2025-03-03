غضب في إسرائيل بسبب فيلم فائز بجائزة "أوسكار".. ما القصة؟
© AP Photo / Chris Pizzelloصناع الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" عقب فوزهم بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي، مسرح دولبي، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 2 مارس/ آذار 2025
© AP Photo / Chris Pizzello
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أعربت الحكومة الإسرائيلية عن غضبها من منح "أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة" الأمريكية، جائزة لأحد الأفلام في حفل توزيع جوائز الت"أوسكار" الـ97، والذي انتهى صباح اليوم الاثنين، وأقيم في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وندد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، بفوز فيلم "No Other Land" (لا أرض أخرى) بجائزة "أوسكار"، وهو فيلم وثائقي فلسطيني إسرائيلي يروي عمليات الهدم، التي تنفذها إسرائيل في قرية مسافر يطا الفلسطينية بالضفة الغربية.
وكتب زوهار عبر منصة "إكس": "إن فوز فيلم "لا أرض أخرى" بجائزة الأوسكار، هو لحظة حزينة لعالم السينما، فبدلا من تقديم تعقيدات واقعنا، اختار صناع الفيلم ترديد روايات تشوّه صورة إسرائيل في العالم".
ومضى أن "حرية التعبير قيمة مهمة، لكن تحويل التشهير بإسرائيل إلى أداة للترويج الدولي ليس إبداعا، بل تخريبا لدولة إسرائيل، وبعد مذبحة 7 أكتوبر(تشرين الأول 2023) والحرب المستمرة، فإن هذا يؤلمني بشكل مضاعف".
كما شدد وزير الثقافة الإسرائيلي على أن فوز الفيلم الوثائقي بجائزة الـ"أوسكار"، يوضح الحاجة إلى التشريع "لضمان توجيه الموارد العامة إلى الأعمال التي تخاطب الجمهور الإسرائيلي، وليس إلى صناعة تجعل من تشويه سمعة البلاد في المهرجانات الأجنبية مهنة لها"، وفق قوله.
The Oscar win for the film "No Other Land" is a sad moment for the world of cinema. Instead of presenting the complexity of Israeli reality, the filmmakers chose to amplify narratives that distort Israel’s image vis-à-vis international audiences. Freedom of expression is an…— Miki Zohar מיקי זוהר (@zoharm7) March 3, 2025
ويروي الوثائقي "لا أرض أخرى"، قصة ناشطين فلسطينيين يكافحان لحماية مجتمعهما من الهدم على يد الجيش الإسرائيلي.
وفي خطاب فوزهم بجائزة الـ"أوسكار"، قال صناع العمل: "ندعو العالم إلى اتخاذ إجراءات جدية لوقف الظلم ووقف التطهير العرقي للشعب الفلسطيني".
#Oscars2025 🇵🇸 @basel_adra: “We call on the world to take serious actions to stop the injustice and to stop the ethnic cleansing of the Palestinian people.” #NoOtherLand pic.twitter.com/2yVfryoAWC— State of Palestine (@Palestine_UN) March 3, 2025
وتم تصوير الفيلم على مدى 4 سنوات بين 2019 و2023، وانتهى الإنتاج قبل أيام من شن حركة حماس الفلسطينية هجومها على إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أعقبه شن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.