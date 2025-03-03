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https://sarabic.ae/20250303/غضب-في-إسرائيل-بسبب-فيلم-فائز-بجائزة-أوسكار-ما-القصة؟-1098336231.html
غضب في إسرائيل بسبب فيلم فائز بجائزة "أوسكار".. ما القصة؟
غضب في إسرائيل بسبب فيلم فائز بجائزة "أوسكار".. ما القصة؟
سبوتنيك عربي
أعربت الحكومة الإسرائيلية عن غضبها من منح "أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة" الأمريكية، جائزة لأحد الأفلام في حفل توزيع جوائز الت"أوسكار" الـ97، والذي انتهى... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T08:01+0000
2025-03-03T08:01+0000
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وندد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، بفوز فيلم "No Other Land" (لا أرض أخرى) بجائزة "أوسكار"، وهو فيلم وثائقي فلسطيني إسرائيلي يروي عمليات الهدم، التي تنفذها إسرائيل في قرية مسافر يطا الفلسطينية بالضفة الغربية.ومضى أن "حرية التعبير قيمة مهمة، لكن تحويل التشهير بإسرائيل إلى أداة للترويج الدولي ليس إبداعا، بل تخريبا لدولة إسرائيل، وبعد مذبحة 7 أكتوبر(تشرين الأول 2023) والحرب المستمرة، فإن هذا يؤلمني بشكل مضاعف".كما شدد وزير الثقافة الإسرائيلي على أن فوز الفيلم الوثائقي بجائزة الـ"أوسكار"، يوضح الحاجة إلى التشريع "لضمان توجيه الموارد العامة إلى الأعمال التي تخاطب الجمهور الإسرائيلي، وليس إلى صناعة تجعل من تشويه سمعة البلاد في المهرجانات الأجنبية مهنة لها"، وفق قوله.ويروي الوثائقي "لا أرض أخرى"، قصة ناشطين فلسطينيين يكافحان لحماية مجتمعهما من الهدم على يد الجيش الإسرائيلي.وفي خطاب فوزهم بجائزة الـ"أوسكار"، قال صناع العمل: "ندعو العالم إلى اتخاذ إجراءات جدية لوقف الظلم ووقف التطهير العرقي للشعب الفلسطيني".وتم تصوير الفيلم على مدى 4 سنوات بين 2019 و2023، وانتهى الإنتاج قبل أيام من شن حركة حماس الفلسطينية هجومها على إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أعقبه شن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, جائزة أوسكار, ثقافة, منوعات

غضب في إسرائيل بسبب فيلم فائز بجائزة "أوسكار".. ما القصة؟

08:01 GMT 03.03.2025
© AP Photo / Chris Pizzelloصناع الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" عقب فوزهم بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي، مسرح دولبي، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 2 مارس/ آذار 2025
صناع الفيلم الوثائقي لا أرض أخرى عقب فوزهم بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي، مسرح دولبي، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 2 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
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أعربت الحكومة الإسرائيلية عن غضبها من منح "أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة" الأمريكية، جائزة لأحد الأفلام في حفل توزيع جوائز الت"أوسكار" الـ97، والذي انتهى صباح اليوم الاثنين، وأقيم في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وندد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، بفوز فيلم "No Other Land" (لا أرض أخرى) بجائزة "أوسكار"، وهو فيلم وثائقي فلسطيني إسرائيلي يروي عمليات الهدم، التي تنفذها إسرائيل في قرية مسافر يطا الفلسطينية بالضفة الغربية.

وكتب زوهار عبر منصة "إكس": "إن فوز فيلم "لا أرض أخرى" بجائزة الأوسكار، هو لحظة حزينة لعالم السينما، فبدلا من تقديم تعقيدات واقعنا، اختار صناع الفيلم ترديد روايات تشوّه صورة إسرائيل في العالم".

ومضى أن "حرية التعبير قيمة مهمة، لكن تحويل التشهير بإسرائيل إلى أداة للترويج الدولي ليس إبداعا، بل تخريبا لدولة إسرائيل، وبعد مذبحة 7 أكتوبر(تشرين الأول 2023) والحرب المستمرة، فإن هذا يؤلمني بشكل مضاعف".
كما شدد وزير الثقافة الإسرائيلي على أن فوز الفيلم الوثائقي بجائزة الـ"أوسكار"، يوضح الحاجة إلى التشريع "لضمان توجيه الموارد العامة إلى الأعمال التي تخاطب الجمهور الإسرائيلي، وليس إلى صناعة تجعل من تشويه سمعة البلاد في المهرجانات الأجنبية مهنة لها"، وفق قوله.
ويروي الوثائقي "لا أرض أخرى"، قصة ناشطين فلسطينيين يكافحان لحماية مجتمعهما من الهدم على يد الجيش الإسرائيلي.
وفي خطاب فوزهم بجائزة الـ"أوسكار"، قال صناع العمل: "ندعو العالم إلى اتخاذ إجراءات جدية لوقف الظلم ووقف التطهير العرقي للشعب الفلسطيني".
وتم تصوير الفيلم على مدى 4 سنوات بين 2019 و2023، وانتهى الإنتاج قبل أيام من شن حركة حماس الفلسطينية هجومها على إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أعقبه شن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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