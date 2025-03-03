https://sarabic.ae/20250303/غضب-في-إسرائيل-بسبب-فيلم-فائز-بجائزة-أوسكار-ما-القصة؟-1098336231.html

غضب في إسرائيل بسبب فيلم فائز بجائزة "أوسكار".. ما القصة؟

غضب في إسرائيل بسبب فيلم فائز بجائزة "أوسكار".. ما القصة؟

سبوتنيك عربي

أعربت الحكومة الإسرائيلية عن غضبها من منح "أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة" الأمريكية، جائزة لأحد الأفلام في حفل توزيع جوائز الت"أوسكار" الـ97، والذي انتهى... 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T08:01+0000

2025-03-03T08:01+0000

2025-03-03T08:01+0000

مجتمع

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

جائزة أوسكار

ثقافة

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/03/1098335878_0:0:1461:822_1920x0_80_0_0_25ab7fe9272776b899a0d3c2db157257.jpg

وندد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، بفوز فيلم "No Other Land" (لا أرض أخرى) بجائزة "أوسكار"، وهو فيلم وثائقي فلسطيني إسرائيلي يروي عمليات الهدم، التي تنفذها إسرائيل في قرية مسافر يطا الفلسطينية بالضفة الغربية.ومضى أن "حرية التعبير قيمة مهمة، لكن تحويل التشهير بإسرائيل إلى أداة للترويج الدولي ليس إبداعا، بل تخريبا لدولة إسرائيل، وبعد مذبحة 7 أكتوبر(تشرين الأول 2023) والحرب المستمرة، فإن هذا يؤلمني بشكل مضاعف".كما شدد وزير الثقافة الإسرائيلي على أن فوز الفيلم الوثائقي بجائزة الـ"أوسكار"، يوضح الحاجة إلى التشريع "لضمان توجيه الموارد العامة إلى الأعمال التي تخاطب الجمهور الإسرائيلي، وليس إلى صناعة تجعل من تشويه سمعة البلاد في المهرجانات الأجنبية مهنة لها"، وفق قوله.ويروي الوثائقي "لا أرض أخرى"، قصة ناشطين فلسطينيين يكافحان لحماية مجتمعهما من الهدم على يد الجيش الإسرائيلي.وفي خطاب فوزهم بجائزة الـ"أوسكار"، قال صناع العمل: "ندعو العالم إلى اتخاذ إجراءات جدية لوقف الظلم ووقف التطهير العرقي للشعب الفلسطيني".وتم تصوير الفيلم على مدى 4 سنوات بين 2019 و2023، وانتهى الإنتاج قبل أيام من شن حركة حماس الفلسطينية هجومها على إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أعقبه شن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, جائزة أوسكار, ثقافة, منوعات