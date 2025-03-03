https://sarabic.ae/20250303/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-نتنياهو-يعبث-بمصير-الأسرى-ولن-نقبل-بصيغة-جديدة-للاتفاق-1098350176.html

قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": نتنياهو يعبث بمصير الأسرى ولن نقبل بصيغة جديدة للاتفاق

قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": نتنياهو يعبث بمصير الأسرى ولن نقبل بصيغة جديدة للاتفاق

سبوتنيك عربي

قال القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، سامي أبو زهري، إن القرار الإسرائيلي بشأن وقف دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة يعد "جريمة حرب". 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T14:32+0000

2025-03-03T14:32+0000

2025-03-03T14:32+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل بهذا القرار، تستخدم سياسة العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من أجل تمرير إملاءاتها، معتبرًا أن ما يفعله بنيامين نتنياهو هو نسف للاتفاق وعبث بمصير الأسرى.وتابع: "نحن نؤكد أن هذه الضغوط ليس لها أي قيمة، وإننا لن نسمح للاحتلال بفرض صيغة جديدة تتجاوز الاتفاق الموقع".وأكد القيادي في حركة حماس، أن "الطريق الوحيد لعودة الأسرى هو احترام الاتفاق الذي وقع من الطرفين، وصادقت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي".وكان المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حازم قاسم، أكد أن المفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، "غير جارية حاليا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية عدم بدء هذه المفاوضات".وقال قاسم، في بيان، إن "إسرائيل تسعى إلى استعادة أسراها مع إمكانية استئناف العدوان على قطاع غزة"، متهمًا إسرائيل بـ"التهرب من التزاماتها بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع".وأضاف أن "تمديد المرحلة الأولى بالصيغة، التي تطرحها إسرائيل مرفوض من قبل حماس"، متهما إسرائيل بـ"محاولة إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق"، مؤكدًا أن "الحركة لن تقبل بأي صيغة تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني".جاءت هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين "حماس" وإسرائيل، حيث تسعى الأخيرة لاستعادة أسرى الحرب، بينما تؤكد "حماس" على "ضرورة إنهاء العدوان والانسحاب الكامل من غزة كـ"شرط لأي اتفاق مستقبلي".يشار إلى أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة، تُظهر التصريحات التي تتناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية لقادة ووزراء أعلنوا نيتهم عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي، أزمة جديدة ربما تعصف بالاتفاق.وكان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، قال يوم الخميس الماضي، إن "إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا إلا بشروط، أبرزها إعادة المختطفين وإسقاط حماس وإخلاء غزة من السلاح والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع".وكانت حركة "حماس" قد طالبت، يوم الجمعة الماضي، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للـ"التزام بدورها في الاتفاق معها بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة".

https://sarabic.ae/20250303/ما-تداعيات-وقف-إسرائيل-إدخال-المساعدات-إلى-قطاع-غزة؟-1098340475.html

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