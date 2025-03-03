قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": نتنياهو يعبث بمصير الأسرى ولن نقبل بصيغة جديدة للاتفاق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
15:35 GMT
24 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل لن تشارك في جولة جديدة من مباحثات وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250303/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-نتنياهو-يعبث-بمصير-الأسرى-ولن-نقبل-بصيغة-جديدة-للاتفاق-1098350176.html
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": نتنياهو يعبث بمصير الأسرى ولن نقبل بصيغة جديدة للاتفاق
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": نتنياهو يعبث بمصير الأسرى ولن نقبل بصيغة جديدة للاتفاق
سبوتنيك عربي
قال القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، سامي أبو زهري، إن القرار الإسرائيلي بشأن وقف دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة يعد "جريمة حرب". 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T14:32+0000
2025-03-03T14:32+0000
حصري
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097797101_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_a40ec6203f0e9e360d023e74ae6257b3.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل بهذا القرار، تستخدم سياسة العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من أجل تمرير إملاءاتها، معتبرًا أن ما يفعله بنيامين نتنياهو هو نسف للاتفاق وعبث بمصير الأسرى.وتابع: "نحن نؤكد أن هذه الضغوط ليس لها أي قيمة، وإننا لن نسمح للاحتلال بفرض صيغة جديدة تتجاوز الاتفاق الموقع".وأكد القيادي في حركة حماس، أن "الطريق الوحيد لعودة الأسرى هو احترام الاتفاق الذي وقع من الطرفين، وصادقت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي".وكان المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حازم قاسم، أكد أن المفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، "غير جارية حاليا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية عدم بدء هذه المفاوضات".وقال قاسم، في بيان، إن "إسرائيل تسعى إلى استعادة أسراها مع إمكانية استئناف العدوان على قطاع غزة"، متهمًا إسرائيل بـ"التهرب من التزاماتها بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع".وأضاف أن "تمديد المرحلة الأولى بالصيغة، التي تطرحها إسرائيل مرفوض من قبل حماس"، متهما إسرائيل بـ"محاولة إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق"، مؤكدًا أن "الحركة لن تقبل بأي صيغة تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني".جاءت هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين "حماس" وإسرائيل، حيث تسعى الأخيرة لاستعادة أسرى الحرب، بينما تؤكد "حماس" على "ضرورة إنهاء العدوان والانسحاب الكامل من غزة كـ"شرط لأي اتفاق مستقبلي".يشار إلى أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة، تُظهر التصريحات التي تتناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية لقادة ووزراء أعلنوا نيتهم عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي، أزمة جديدة ربما تعصف بالاتفاق.وكان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، قال يوم الخميس الماضي، إن "إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا إلا بشروط، أبرزها إعادة المختطفين وإسقاط حماس وإخلاء غزة من السلاح والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع".وكانت حركة "حماس" قد طالبت، يوم الجمعة الماضي، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للـ"التزام بدورها في الاتفاق معها بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة".
https://sarabic.ae/20250303/ما-تداعيات-وقف-إسرائيل-إدخال-المساعدات-إلى-قطاع-غزة؟-1098340475.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097797101_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_122b0262caaf8cadb96549d0002c96d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, السلطة الفلسطينية
حصري, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, السلطة الفلسطينية

قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": نتنياهو يعبث بمصير الأسرى ولن نقبل بصيغة جديدة للاتفاق

14:32 GMT 03.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaكتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
كتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
حصري
قال القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، سامي أبو زهري، إن القرار الإسرائيلي بشأن وقف دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة يعد "جريمة حرب".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل بهذا القرار، تستخدم سياسة العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من أجل تمرير إملاءاتها، معتبرًا أن ما يفعله بنيامين نتنياهو هو نسف للاتفاق وعبث بمصير الأسرى.
وتابع: "نحن نؤكد أن هذه الضغوط ليس لها أي قيمة، وإننا لن نسمح للاحتلال بفرض صيغة جديدة تتجاوز الاتفاق الموقع".
وأكد القيادي في حركة حماس، أن "الطريق الوحيد لعودة الأسرى هو احترام الاتفاق الذي وقع من الطرفين، وصادقت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي".
وكان المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حازم قاسم، أكد أن المفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، "غير جارية حاليا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية عدم بدء هذه المفاوضات".
وقال قاسم، في بيان، إن "إسرائيل تسعى إلى استعادة أسراها مع إمكانية استئناف العدوان على قطاع غزة"، متهمًا إسرائيل بـ"التهرب من التزاماتها بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع".
وأضاف أن "تمديد المرحلة الأولى بالصيغة، التي تطرحها إسرائيل مرفوض من قبل حماس"، متهما إسرائيل بـ"محاولة إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق"، مؤكدًا أن "الحركة لن تقبل بأي صيغة تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني".
وصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
ما تداعيات وقف إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة؟
11:09 GMT
جاءت هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين "حماس" وإسرائيل، حيث تسعى الأخيرة لاستعادة أسرى الحرب، بينما تؤكد "حماس" على "ضرورة إنهاء العدوان والانسحاب الكامل من غزة كـ"شرط لأي اتفاق مستقبلي".
يشار إلى أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة، تُظهر التصريحات التي تتناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية لقادة ووزراء أعلنوا نيتهم عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي، أزمة جديدة ربما تعصف بالاتفاق.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، قال يوم الخميس الماضي، إن "إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا إلا بشروط، أبرزها إعادة المختطفين وإسقاط حماس وإخلاء غزة من السلاح والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع".
وكانت حركة "حماس" قد طالبت، يوم الجمعة الماضي، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للـ"التزام بدورها في الاتفاق معها بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала