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https://sarabic.ae/20250303/-دراسة-تكشف-تأثير-فقدان-الوزن-على-مرضى-السكري-1098345876.html
دراسة تكشف تأثير فقدان الوزن على مرضى السكري
دراسة تكشف تأثير فقدان الوزن على مرضى السكري
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة حديثة متخصصة في أمراض السكري والغدد الصماء بأنه كلما زاد فقدان وزن المصابين بداء السكري من النوع الثاني، زادت احتمالات الشفاء من المرض جزئيا أو حتى... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T12:38+0000
2025-03-03T12:38+0000
مجتمع
الصحة
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ووجد الباحثون بعد مراجعة نتائج 22 فحصا عشوائيا سابقا لاختبار تأثير فقدان الوزن على مرضى السكري من النوع الثاني، الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أن نصف الذين فقدوا ما بين 20 و29% من أوزانهم وجدوا طريقا إلى الشفاء التام، الذي كان أيضا من نصيب نحو 80% من المرضى، الذين فقدوا 30% من أوزانهم.ويمثل كل انخفاض في وزن الجسم 1% احتمالا يزيد على 2% للوصول إلى الشفاء التام، واحتمالا للوصول إلى الشفاء الجزئي بأكثر من 3%، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو مدة الإصابة بالسكري أو التحكم في نسبة السكر في الدم أو نوع التدخل في إنقاص الوزن.وأشار الباحثون إلى أن مرض السكري من النوع الثاني يشكل 96% من جميع حالات المرض، التي تم تشخيصها وأن أكثر من 85% من البالغين المصابين به يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
https://sarabic.ae/20250303/سر-مهاجمة-الصداع-النصفي-للصائمين-في-رمضان-دراسة-تجيب-1098344758.html
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الصحة
الصحة

دراسة تكشف تأثير فقدان الوزن على مرضى السكري

12:38 GMT 03.03.2025
© unsplash/ Sweet Lifeمرض السكري
مرض السكري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© unsplash/ Sweet Life
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أفادت دراسة حديثة متخصصة في أمراض السكري والغدد الصماء بأنه كلما زاد فقدان وزن المصابين بداء السكري من النوع الثاني، زادت احتمالات الشفاء من المرض جزئيا أو حتى كليا.
ووجد الباحثون بعد مراجعة نتائج 22 فحصا عشوائيا سابقا لاختبار تأثير فقدان الوزن على مرضى السكري من النوع الثاني، الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أن نصف الذين فقدوا ما بين 20 و29% من أوزانهم وجدوا طريقا إلى الشفاء التام، الذي كان أيضا من نصيب نحو 80% من المرضى، الذين فقدوا 30% من أوزانهم.

وأضح الباحثون أن النتائج السابقة تعني أن مستويات الهيموغلوبين (إيه. 1 سي)، وهو مقياس يعكس متوسط ​​السكر في الدم خلال الأشهر القليلة الماضية أو أن مستويات السكر في الدم أثناء الصيام قد عادت إلى وضعها الطبيعي دون استخدام أي أدوية لمرض السكري.

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ولاحظ الباحثون تعاف جزئيا فيما يقرب من 5% من حالات، الذين فقدوا أقل من 10% من أوزانهم وأن هذه النسبة ارتفعت باضطراد مع زيادة فقدان الوزن، لتصل إلى نحو 90% بين من فقدوا 30% على الأقل من أوزانهم.

ويمثل كل انخفاض في وزن الجسم 1% احتمالا يزيد على 2% للوصول إلى الشفاء التام، واحتمالا للوصول إلى الشفاء الجزئي بأكثر من 3%، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو مدة الإصابة بالسكري أو التحكم في نسبة السكر في الدم أو نوع التدخل في إنقاص الوزن.
وأشار الباحثون إلى أن مرض السكري من النوع الثاني يشكل 96% من جميع حالات المرض، التي تم تشخيصها وأن أكثر من 85% من البالغين المصابين به يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
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