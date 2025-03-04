https://sarabic.ae/20250304/تصويت-برأيك-هل-تستطيع-القمة-العربية-الطارئة-وقف-خطة-ترامب-لتهجير-سكان-غزة؟-1098368570.html
تصويت... برأيك هل تستطيع القمة العربية "الطارئة" وقف خطة ترامب لتهجير سكان غزة؟
تصويت... برأيك هل تستطيع القمة العربية "الطارئة" وقف خطة ترامب لتهجير سكان غزة؟
سبوتنيك عربي
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، قمة عربية طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسط تصاعد التوتر بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T07:55+0000
2025-03-04T07:55+0000
2025-03-04T07:55+0000
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وقبل انعقاد القمة العربية، أثار إعلان الرئيسين الجزائري والتونسي غيابهما عن حضور القمة العربية الطارئة تساؤلات حول مستوى مشاركات الدول العربية في القمة وتأثير ذلك على مخرجاتها، في الوقت الذي يعول فيه على أن تشهد تلك القمة مشاركة واسعة من القادة العرب باعتبار أن القاهرة في تلك القمة لا تستضيف قادة فقط، بل آمال شعب يرفض الاستسلام.برأيك... هل تستطيع القمة العربية "الطارئة" وقف خطة ترامب لتهجير سكان غزة؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, العالم, опросы
تصويت... برأيك هل تستطيع القمة العربية "الطارئة" وقف خطة ترامب لتهجير سكان غزة؟
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، قمة عربية طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسط تصاعد التوتر بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقبل انعقاد القمة العربية، أثار إعلان الرئيسين الجزائري والتونسي غيابهما عن حضور القمة العربية الطارئة تساؤلات حول مستوى مشاركات الدول العربية في القمة وتأثير ذلك على مخرجاتها، في الوقت الذي يعول فيه على أن تشهد تلك القمة مشاركة واسعة من القادة العرب باعتبار أن القاهرة في تلك القمة لا تستضيف قادة فقط، بل آمال شعب يرفض الاستسلام.
واستقبلت العاصمة المصرية عددا من القادة العرب الذين يتوافدون للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، كما أعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، سيغادر المملكة، يوم الاثنين، متوجها إلى مصر لرئاسة وفد البحرين المشارك في القمة.
برأيك... هل تستطيع القمة العربية "الطارئة" وقف خطة ترامب لتهجير سكان غزة؟