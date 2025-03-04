تصويت... برأيك هل تستطيع القمة العربية "الطارئة" وقف خطة ترامب لتهجير سكان غزة؟

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ع الموجة مع ايلي
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
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البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
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59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
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ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
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29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
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https://sarabic.ae/20250304/تصويت-برأيك-هل-تستطيع-القمة-العربية-الطارئة-وقف-خطة-ترامب-لتهجير-سكان-غزة؟-1098368570.html
تصويت... برأيك هل تستطيع القمة العربية "الطارئة" وقف خطة ترامب لتهجير سكان غزة؟
تصويت... برأيك هل تستطيع القمة العربية "الطارئة" وقف خطة ترامب لتهجير سكان غزة؟
سبوتنيك عربي
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، قمة عربية طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسط تصاعد التوتر بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T07:55+0000
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وقبل انعقاد القمة العربية، أثار إعلان الرئيسين الجزائري والتونسي غيابهما عن حضور القمة العربية الطارئة تساؤلات حول مستوى مشاركات الدول العربية في القمة وتأثير ذلك على مخرجاتها، في الوقت الذي يعول فيه على أن تشهد تلك القمة مشاركة واسعة من القادة العرب باعتبار أن القاهرة في تلك القمة لا تستضيف قادة فقط، بل آمال شعب يرفض الاستسلام.برأيك... هل تستطيع القمة العربية "الطارئة" وقف خطة ترامب لتهجير سكان غزة؟
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تصويت... برأيك هل تستطيع القمة العربية "الطارئة" وقف خطة ترامب لتهجير سكان غزة؟

07:55 GMT 04.03.2025
© Photo / وزارة الإعلام السعوديةالقمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، السعودية، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
القمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، السعودية، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Photo / وزارة الإعلام السعودية
تابعنا عبر
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، قمة عربية طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسط تصاعد التوتر بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقبل انعقاد القمة العربية، أثار إعلان الرئيسين الجزائري والتونسي غيابهما عن حضور القمة العربية الطارئة تساؤلات حول مستوى مشاركات الدول العربية في القمة وتأثير ذلك على مخرجاتها، في الوقت الذي يعول فيه على أن تشهد تلك القمة مشاركة واسعة من القادة العرب باعتبار أن القاهرة في تلك القمة لا تستضيف قادة فقط، بل آمال شعب يرفض الاستسلام.

واستقبلت العاصمة المصرية عددا من القادة العرب الذين يتوافدون للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، كما أعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، سيغادر المملكة، يوم الاثنين، متوجها إلى مصر لرئاسة وفد البحرين المشارك في القمة.

برأيك... هل تستطيع القمة العربية "الطارئة" وقف خطة ترامب لتهجير سكان غزة؟

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