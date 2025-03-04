https://sarabic.ae/20250304/قوات-حرس-الحدود-الأوكراني-ترفض-تنفيذ-الأوامر-والقتال-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1098369677.html

قوات حرس الحدود الأوكراني ترفض تنفيذ الأوامر والقتال في مقاطعة كورسك... فيديو

قوات حرس الحدود الأوكراني ترفض تنفيذ الأوامر والقتال في مقاطعة كورسك... فيديو

سبوتنيك عربي

رفض حرس الحدود الأوكرانيون تنفيذ الأوامر القتالية، الصادرة عن قيادة العمليات في مقاطعة كورسك، وفقًا لتسجيلات الفيديو من منطقة سومي الحدودية، التي وصلت لوكالة... 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T08:33+0000

2025-03-04T08:33+0000

2025-03-04T08:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال رقيب أوكراني في الفيديو: "لست مستعداً (لتنفيذ الأوامر)، بسبب حالتي الأخلاقية والنفسية، وعدم وجود مرافقة، وعدم التوجه نحو التضاريس، والاستطلاع والاستطلاع الإضافي، والمواقع الإضافية، وضعف الاتصالات اللاسلكية، لا يوجد اتصال مع الوحدات المجاورة في منطقة المهمة، ولا تتوافق تعليمات إكمال المهمة مع الواقع".واخترق القراصنة الروس، أجهزة ضباط الأمن الداخلي في دائرة حدود الدولة في أوكرانيا، وتظهر اللقطات إعلان أوامر قتالية من قيادة مفرزة الحدود، لتنفيذ مهام في مقاطعة كورسك.وعلل أحد حرس الحدود الرفض بالخوف من فقدان حياته.وقال البعض إنهم لا يستطيعون إكمال المهمة بسبب الظروف الصحية، وفي الوقت نفسه، أعلنت اللجنة الطبية العسكرية أن الجميع لائق للخدمة العسكرية.ويقول النقيب في حرس الحدود أندريه في الفيديو: "أنا لا أرفض تنفيذ هذا الأمر، لكن لا أستطيع القيام بذلك لأسباب صحية، وتحديداً بسبب الألم في أطرافي".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري