قوات حرس الحدود الأوكراني ترفض تنفيذ الأوامر والقتال في مقاطعة كورسك... فيديو
© Sputnik . Sputnikصورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك
© Sputnik . Sputnik
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رفض حرس الحدود الأوكرانيون تنفيذ الأوامر القتالية، الصادرة عن قيادة العمليات في مقاطعة كورسك، وفقًا لتسجيلات الفيديو من منطقة سومي الحدودية، التي وصلت لوكالة "سبوتنيك"، عن طريق قراصنة روس من مجموعة "أر أيه إتش دي أي تي".
وقال رقيب أوكراني في الفيديو: "لست مستعداً (لتنفيذ الأوامر)، بسبب حالتي الأخلاقية والنفسية، وعدم وجود مرافقة، وعدم التوجه نحو التضاريس، والاستطلاع والاستطلاع الإضافي، والمواقع الإضافية، وضعف الاتصالات اللاسلكية، لا يوجد اتصال مع الوحدات المجاورة في منطقة المهمة، ولا تتوافق تعليمات إكمال المهمة مع الواقع".
واخترق القراصنة الروس، أجهزة ضباط الأمن الداخلي في دائرة حدود الدولة في أوكرانيا، وتظهر اللقطات إعلان أوامر قتالية من قيادة مفرزة الحدود، لتنفيذ مهام في مقاطعة كورسك.
وتجري الأحداث في بلدة ستيتسكوفكا، وبلدة إيفولجانسكويه، بمقاطعة سومي، ويفسر بعض المسلحين رفضهم إكمال المهمة بحالتهم الأخلاقية والنفسية والتناقض بين المهام الموكلة إليهم والقدرات الحقيقية.
📹قوات حرس الحدود الأوكرانية يرفضون تنفيذ عمليات في كورسك— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 4, 2025
أظهرت تسجيلات فيديو من منطقة سومي، حصلت عليها "سبوتنيك"، رفض قوات حرس الحدود الأوكرانية تنفيذ أوامر قتالية من قيادة مفرزة الحدود في مقاطعة كورسك.
وبرر بعض العسكريين رفضهم بسبب حالتهم النفسية والأخلاقية، بالإضافة إلى… pic.twitter.com/vXXFUKhcCB
وعلل أحد حرس الحدود الرفض بالخوف من فقدان حياته.
يُظهر الفيديو أيضًا مشاكل في المعدات، حيث أفاد العسكري أن ناقلة الجنود المدرعة ليست جاهزة للمغادرة.
وقال البعض إنهم لا يستطيعون إكمال المهمة بسبب الظروف الصحية، وفي الوقت نفسه، أعلنت اللجنة الطبية العسكرية أن الجميع لائق للخدمة العسكرية.
ويقول النقيب في حرس الحدود أندريه في الفيديو: "أنا لا أرفض تنفيذ هذا الأمر، لكن لا أستطيع القيام بذلك لأسباب صحية، وتحديداً بسبب الألم في أطرافي".