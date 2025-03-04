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الإنسان والثقافة
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شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250304/قوات-حرس-الحدود-الأوكراني-ترفض-تنفيذ-الأوامر-والقتال-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1098369677.html
قوات حرس الحدود الأوكراني ترفض تنفيذ الأوامر والقتال في مقاطعة كورسك... فيديو
قوات حرس الحدود الأوكراني ترفض تنفيذ الأوامر والقتال في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
رفض حرس الحدود الأوكرانيون تنفيذ الأوامر القتالية، الصادرة عن قيادة العمليات في مقاطعة كورسك، وفقًا لتسجيلات الفيديو من منطقة سومي الحدودية، التي وصلت لوكالة... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T08:33+0000
2025-03-04T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال رقيب أوكراني في الفيديو: "لست مستعداً (لتنفيذ الأوامر)، بسبب حالتي الأخلاقية والنفسية، وعدم وجود مرافقة، وعدم التوجه نحو التضاريس، والاستطلاع والاستطلاع الإضافي، والمواقع الإضافية، وضعف الاتصالات اللاسلكية، لا يوجد اتصال مع الوحدات المجاورة في منطقة المهمة، ولا تتوافق تعليمات إكمال المهمة مع الواقع".واخترق القراصنة الروس، أجهزة ضباط الأمن الداخلي في دائرة حدود الدولة في أوكرانيا، وتظهر اللقطات إعلان أوامر قتالية من قيادة مفرزة الحدود، لتنفيذ مهام في مقاطعة كورسك.وعلل أحد حرس الحدود الرفض بالخوف من فقدان حياته.وقال البعض إنهم لا يستطيعون إكمال المهمة بسبب الظروف الصحية، وفي الوقت نفسه، أعلنت اللجنة الطبية العسكرية أن الجميع لائق للخدمة العسكرية.ويقول النقيب في حرس الحدود أندريه في الفيديو: "أنا لا أرفض تنفيذ هذا الأمر، لكن لا أستطيع القيام بذلك لأسباب صحية، وتحديداً بسبب الألم في أطرافي".
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رصد عسكري
رصد عسكري

قوات حرس الحدود الأوكراني ترفض تنفيذ الأوامر والقتال في مقاطعة كورسك... فيديو

08:33 GMT 04.03.2025
© Sputnik . Sputnikصورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . Sputnik
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رفض حرس الحدود الأوكرانيون تنفيذ الأوامر القتالية، الصادرة عن قيادة العمليات في مقاطعة كورسك، وفقًا لتسجيلات الفيديو من منطقة سومي الحدودية، التي وصلت لوكالة "سبوتنيك"، عن طريق قراصنة روس من مجموعة "أر أيه إتش دي أي تي".
وقال رقيب أوكراني في الفيديو: "لست مستعداً (لتنفيذ الأوامر)، بسبب حالتي الأخلاقية والنفسية، وعدم وجود مرافقة، وعدم التوجه نحو التضاريس، والاستطلاع والاستطلاع الإضافي، والمواقع الإضافية، وضعف الاتصالات اللاسلكية، لا يوجد اتصال مع الوحدات المجاورة في منطقة المهمة، ولا تتوافق تعليمات إكمال المهمة مع الواقع".
واخترق القراصنة الروس، أجهزة ضباط الأمن الداخلي في دائرة حدود الدولة في أوكرانيا، وتظهر اللقطات إعلان أوامر قتالية من قيادة مفرزة الحدود، لتنفيذ مهام في مقاطعة كورسك.
وتجري الأحداث في بلدة ستيتسكوفكا، وبلدة إيفولجانسكويه، بمقاطعة سومي، ويفسر بعض المسلحين رفضهم إكمال المهمة بحالتهم الأخلاقية والنفسية والتناقض بين المهام الموكلة إليهم والقدرات الحقيقية.
وعلل أحد حرس الحدود الرفض بالخوف من فقدان حياته.
يُظهر الفيديو أيضًا مشاكل في المعدات، حيث أفاد العسكري أن ناقلة الجنود المدرعة ليست جاهزة للمغادرة.
وقال البعض إنهم لا يستطيعون إكمال المهمة بسبب الظروف الصحية، وفي الوقت نفسه، أعلنت اللجنة الطبية العسكرية أن الجميع لائق للخدمة العسكرية.
ويقول النقيب في حرس الحدود أندريه في الفيديو: "أنا لا أرفض تنفيذ هذا الأمر، لكن لا أستطيع القيام بذلك لأسباب صحية، وتحديداً بسبب الألم في أطرافي".
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