ترامب يحقق حلم طفل بتعيينه في جهاز الخدمة السرية... فيديو
© AP Photo / Ben Curtisترامب في خطابه أمام الكونغرس 4 مارس 2025
© AP Photo / Ben Curtis
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في لحظة استثنائية خلال خطابه في الكونغرس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين الطفل دي.جيه دانيال، الناجي من سرطان الدماغ، كعضو فخري في جهاز الخدمة السرية الأمريكية.
الطفل البالغ من العمر 13 عامًا، والذي كان يرتدي زي شرطة هيوستن وجلس بجانب والده في قاعة مجلس النواب، طالما حلم بأن يصبح رجل شرطة.
Trump: "Our message to every child in America is that you are perfect exactly the way God made you." pic.twitter.com/rLqLnVsh5H— NEWSMAX (@NEWSMAX) March 5, 2025
وأثناء حديثه عنه، قال ترامب، "في عام 2018، تم تشخيص إصابة دي.جيه بسرطان الدماغ، وأكد الأطباء أن أمامه 5 أشهر فقط للحياة، لكن ها هو اليوم، بعد أكثر من 6 سنوات، يتجاوز كل التوقعات".
Words cannot describe how disgusted I am with the Democratic representatives in Congress tonight.— End Tribalism in Politics (@EndTribalism) March 5, 2025
During his speech, President Trump honored a terminally ill child with brain cancer by presenting an honorary Secret Service award.
Yet, the Democrats refused to stand or applaud… pic.twitter.com/dH7aRoezca
وأشار ترامب إلى أن دي.جيه حصل على تعيينات فخرية عديدة في جهات إنفاذ القانون، لكن الليلة كان بانتظاره التكريم الأكبر، حيث دعا مدير جهاز الخدمة السرية الجديد، شون كوران، لمنحه رسميا عضوية فخرية في الجهاز.
وحين سماع ذلك، اتسعت عينا الطفل دهشة وتأثرا، بينما حمله والده وسط تصفيق مدوٍّ. وبعد أن تسلم بطاقة الاعتماد من كوران، رفعها بفخر أمام الحضور قبل أن يعانقه بحرارة.