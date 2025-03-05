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ترامب يحقق حلم طفل بتعيينه في جهاز الخدمة السرية... فيديو
ترامب يحقق حلم طفل بتعيينه في جهاز الخدمة السرية... فيديو
سبوتنيك عربي
في لحظة استثنائية خلال خطابه في الكونغرس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين الطفل دي.جيه دانيال، الناجي من سرطان الدماغ، كعضو فخري في جهاز الخدمة السرية... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T09:16+0000
2025-03-05T09:16+0000
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الطفل البالغ من العمر 13 عامًا، والذي كان يرتدي زي شرطة هيوستن وجلس بجانب والده في قاعة مجلس النواب، طالما حلم بأن يصبح رجل شرطة.وأثناء حديثه عنه، قال ترامب، "في عام 2018، تم تشخيص إصابة دي.جيه بسرطان الدماغ، وأكد الأطباء أن أمامه 5 أشهر فقط للحياة، لكن ها هو اليوم، بعد أكثر من 6 سنوات، يتجاوز كل التوقعات".وأشار ترامب إلى أن دي.جيه حصل على تعيينات فخرية عديدة في جهات إنفاذ القانون، لكن الليلة كان بانتظاره التكريم الأكبر، حيث دعا مدير جهاز الخدمة السرية الجديد، شون كوران، لمنحه رسميا عضوية فخرية في الجهاز.
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ترامب يحقق حلم طفل بتعيينه في جهاز الخدمة السرية... فيديو

09:16 GMT 05.03.2025
© AP Photo / Ben Curtisترامب في خطابه أمام الكونغرس 4 مارس 2025
ترامب في خطابه أمام الكونغرس 4 مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
تابعنا عبر
في لحظة استثنائية خلال خطابه في الكونغرس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين الطفل دي.جيه دانيال، الناجي من سرطان الدماغ، كعضو فخري في جهاز الخدمة السرية الأمريكية.
الطفل البالغ من العمر 13 عامًا، والذي كان يرتدي زي شرطة هيوستن وجلس بجانب والده في قاعة مجلس النواب، طالما حلم بأن يصبح رجل شرطة.
وأثناء حديثه عنه، قال ترامب، "في عام 2018، تم تشخيص إصابة دي.جيه بسرطان الدماغ، وأكد الأطباء أن أمامه 5 أشهر فقط للحياة، لكن ها هو اليوم، بعد أكثر من 6 سنوات، يتجاوز كل التوقعات".
وأشار ترامب إلى أن دي.جيه حصل على تعيينات فخرية عديدة في جهات إنفاذ القانون، لكن الليلة كان بانتظاره التكريم الأكبر، حيث دعا مدير جهاز الخدمة السرية الجديد، شون كوران، لمنحه رسميا عضوية فخرية في الجهاز.

وحين سماع ذلك، اتسعت عينا الطفل دهشة وتأثرا، بينما حمله والده وسط تصفيق مدوٍّ. وبعد أن تسلم بطاقة الاعتماد من كوران، رفعها بفخر أمام الحضور قبل أن يعانقه بحرارة.

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