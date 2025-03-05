https://sarabic.ae/20250305/خبير-لـسبوتنيك-السلطة-الفلسطينية-ستدير-غزة-من-دون-استبعاد-حماس-فوق-الأرض-أو-تحتها-1098420431.html

خبير لـ"سبوتنيك": السلطة الفلسطينية ستدير غزة من دون استبعاد "حماس" فوق الأرض أو تحتها

خبير لـ"سبوتنيك": السلطة الفلسطينية ستدير غزة من دون استبعاد "حماس" فوق الأرض أو تحتها

سبوتنيك عربي

اعتبر الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأكاديمي الدكتور محمد نعيم فرحات، أن النوايا التي أُعلن عنها في القمة جيدة ولكن تحتاج إلى التطبيق، وذلك تعليقاً على... 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T18:40+0000

2025-03-05T18:40+0000

2025-03-05T18:40+0000

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وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك، رأى الدكتور فرحات أن المشكلة ستكون في آليات الضغط والمتابعة والمعادلات التي سيتعين على المجتمع العربي القيام بها لناحية تطبيقة هذه المخرجات، مشيراً إلى أنه لدى الدول العربية أوراق ضغط كثيرة للمضي بالخطة العربية وتطبيقها ولكنهم لا يستخدمونها بسبب الخوف.وعن شكل الحكم في غزة، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أنه "رسمياً وبحسب الخطة العربية السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن التابعة لها والتي ستدربها لجنة عربية هي من ستدير القطاع، ولكن من الناحية الفعلية والعملية ليس بمقدور أحد أن يستبعد وجود "حماس" فوق الأرض وتحت الأرض في غزة".ولفت الدكتور فرحات إلى أن "رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيظل يُناور ويتحدث عن تصعيد في غزة طالما هناك أسرى إسرائيليين لدى "حماس"، ولكن عندما يجري تسليم آخر رهينة هنا على الجميع النظر جدياً إلى تهديدات نتنياهو"، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول الابتزاز عبر التلميح بوقف العمل بالاتفاق، وإذا لم يدخل متغيّر جديد أو خلق واقع آخر فإسرائيل ماضية في مخططاتها وتهديداتها.

https://sarabic.ae/20250305/وزير-الخارجية-المصري-يجب-تنفيذ-المرحلة-الثانية-والثالثة-من-الاتفاق-بين-حماس-وإسرائيل-1098419130.html

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