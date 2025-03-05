لافروف يتحدث في اجتماع مجلس أمناء معهد موسكو للعلاقات الدولية... فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
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البرنامج المسائي
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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https://sarabic.ae/20250305/لافروف-يتحدث-في-اجتماع-مجلس-أمناء-معهد-موسكو-للعلاقات-الدولية-فيديو-1098401307.html
لافروف يتحدث في اجتماع مجلس أمناء معهد موسكو للعلاقات الدولية... فيديو
لافروف يتحدث في اجتماع مجلس أمناء معهد موسكو للعلاقات الدولية... فيديو
سبوتنيك عربي
يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في اجتماع لمجلس أمناء معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
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feedback.arabic@sputniknews.com
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60
لافروف يتحدث في اجتماع مجلس أمناء معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية
سبوتنيك عربي
لافروف يتحدث في اجتماع مجلس أمناء معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف يتحدث في اجتماع مجلس أمناء معهد موسكو للعلاقات الدولية... فيديو

08:09 GMT 05.03.2025 (تم التحديث: 09:16 GMT 05.03.2025)
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يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في اجتماع لمجلس أمناء معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية.
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