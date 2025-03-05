https://sarabic.ae/20250305/لافروف-يتحدث-في-اجتماع-مجلس-أمناء-معهد-موسكو-للعلاقات-الدولية-فيديو-1098401307.html
لافروف يتحدث في اجتماع مجلس أمناء معهد موسكو للعلاقات الدولية... فيديو
لافروف يتحدث في اجتماع مجلس أمناء معهد موسكو للعلاقات الدولية... فيديو
سبوتنيك عربي
يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في اجتماع لمجلس أمناء معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T08:09+0000
2025-03-05T08:09+0000
2025-03-05T09:16+0000
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لافروف يتحدث في اجتماع مجلس أمناء معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية
سبوتنيك عربي
لافروف يتحدث في اجتماع مجلس أمناء معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية
2025-03-05T08:09+0000
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لافروف يتحدث في اجتماع مجلس أمناء معهد موسكو للعلاقات الدولية... فيديو
08:09 GMT 05.03.2025 (تم التحديث: 09:16 GMT 05.03.2025)
يتبع
يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في اجتماع لمجلس أمناء معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية.