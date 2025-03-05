https://sarabic.ae/20250305/مشهد-درامي-لإنقاذ-سباحين-من-قبضة-الموت-فيديو-1098417921.html
مشهد درامي لإنقاذ سباحين من "قبضة الموت"... فيديو
مشهد درامي لإنقاذ سباحين من "قبضة الموت"... فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن خفر السواحل الإسباني من إنقاذ سباحين كانوا في خطر بالقرب من شاطئ لوس جيغانتيس في تينيريفي بجزر الكناري، بعملية نوعية. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T16:42+0000
2025-03-05T16:42+0000
2025-03-05T16:42+0000
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق قيام خفر السواحل الإسباني من إنقاذ سباحين كانوا في خطر بالقرب من شاطئ لوس جيغانتيس في تينيريفي بجزر الكناري، بعملية نوعيةالجدير بالذكر، أن جهود الإنقاذ حالت دون وقوع كارثة، حيث تُعرف المنطقة بتياراتها القوية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
مشهد درامي لإنقاذ سباحين من "قبضة الموت"... فيديو
تمكن خفر السواحل الإسباني من إنقاذ سباحين كانوا في خطر بالقرب من شاطئ لوس جيغانتيس في تينيريفي بجزر الكناري، بعملية نوعية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق قيام خفر السواحل الإسباني من إنقاذ سباحين كانوا في خطر بالقرب من شاطئ لوس جيغانتيس في تينيريفي بجزر الكناري، بعملية نوعية
الجدير بالذكر، أن جهود الإنقاذ حالت دون وقوع كارثة، حيث تُعرف المنطقة بتياراتها القوية.