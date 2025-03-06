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https://sarabic.ae/20250306/خطوات-أول-رجل-في-العالم-بعد-ربط-دماغه-بعموده-الفقري-فيديو-1098443050.html
خطوات أول رجل في العالم بعد ربط دماغه بعموده الفقري... فيديو
خطوات أول رجل في العالم بعد ربط دماغه بعموده الفقري... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر شخصا مشلولا استطاع المشي والحركة، بعد خضوعه لأول عملية جراحية من نوعها في شنغهاي بالصين. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
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ورصد الفيديو اللحظات الأولى التي خطا فيها الرجل على الأرض بمساعدة روبوت، بالإضافة إلى قدرته على تحريك قدميه على عدة مراحل.واستطاع المريض في غضون 24 ساعة فقط، تحريك ساقيه من جديد، وبدء إجراءات العلاج الفيزيائي لاستعادة مرونة العضلات.
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نادي الفيديو, علوم
نادي الفيديو, علوم

خطوات أول رجل في العالم بعد ربط دماغه بعموده الفقري... فيديو

14:16 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 15:00 GMT 06.03.2025)
© Photo / Unsplash/ billow926 علامة للمقعدين
علامة للمقعدين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Photo / Unsplash/ billow926
تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر شخصا مشلولا استطاع المشي والحركة، بعد خضوعه لأول عملية جراحية من نوعها في شنغهاي بالصين.
ورصد الفيديو اللحظات الأولى التي خطا فيها الرجل على الأرض بمساعدة روبوت، بالإضافة إلى قدرته على تحريك قدميه على عدة مراحل.

وتعتبر هذه العملية بمثابة إنجاز طبي مذهل، تم من خلالها ربط الدماغ بالعمود الفقري باستخدام "جسر رقمي" يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ويضاف إلى ذلك، زراعة شريحتين كهربائيتين في دماغ المريض وحبله الشوكي لاستعادة الاتصالات العصبية المفقودة.
واستطاع المريض في غضون 24 ساعة فقط، تحريك ساقيه من جديد، وبدء إجراءات العلاج الفيزيائي لاستعادة مرونة العضلات.

وحظي هذا الفيديو بتفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل، إذ أشادوا بجهود الأطباء والجراحين الذين نجحوا بتغيير حياة هذا الشخص، واعتبروها خطوة مهمة نحو مستقبل علاجات الشلل وإعادة الأمل للكثيرين.

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