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الرئيس الصربي: أجريت محادثة جيدة ومهمة مع بوتين
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https://sarabic.ae/20250307/الإعلان-عن-إضراب-في-11-مطارا-ألمانيا-الاثنين-المقبل-1098472669.html
الإعلان عن إضراب في 11 مطارا ألمانيا الاثنين المقبل
الإعلان عن إضراب في 11 مطارا ألمانيا الاثنين المقبل
سبوتنيك عربي
أفاد اتحاد نقابات العمال الألمانية "فيردي"، اليوم الجمعة، بأن العاملين في مطارات رئيسية، من بينها أكبر مطار في فرانكفورت، سيضربون عن العمل يوم الاثنين ولمدة 24... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T12:39+0000
2025-03-07T12:39+0000
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وذكرت مصادر إعلامية غربية، مساء اليوم الجمعة، أن العاملين في القطاع العام وخدمات المناولة الأرضية (للطائرات) قد دعوا إلى الإضراب عن العمل لمدة 24 ساعة كاملة.وأعلن الاتحاد الألماني في بيان له، والذي يطالب بزيادة الأجور بنسبة 8 %، أو زيادتها 350 يورو (379.79 دولارا) شهريا على الأقل، الدعوة إلى الإضراب بعد فشل جولة ثانية وجديدة من المفاوضات الجماعية الشهر الماضي.وأشارت صحيفة غربية إلى أن "أصحاب العمل رفضوا هذه الزيادة وقالوا إنهم لا يستطيعون تحملها"، على أن تستمر المفاوضات في وقت لاحق من الشهر الجاري.ومن ضمن المطارات الألمانية الرئيسة التي ستدخل الإضراب يوم الاثنين المقبل، "مطار ميونيخ، ثاني أكثر مطارات ألمانيا ازدحاما، ومطارات شتوتجارت وكولونيا/بون دوسلدورف ودورتموند وهانوفر وبريمن وهامبورج وبرلين ولايبزيج-هاله".ويعد الإضراب المقرر، يوم الاثنين المقبل، تصعيدا كبيرا في المفاوضات الجارية منذ فترة زمنية طويلة، خاصة بعد أن نظم اتحاد نقابات العمال الألمانية "فيردي" عدة إضرابات في بعض المطارات، كان من أهمها إضراب لمدة يومين في مطار ميونيخ الشهر الماضي.ومن جانبه، أكد اتحاد المطارات الألمانية "إيه.دي.في" أن "الإضرابات لمدة أقصر في مطارات دوسلدورف وكولونيا/بون أدت إلى إلغاء ما يقرب من 280 رحلة كانت ستنقل حوالي 48 ألف مسافر".ويشار إلى أنه في شهر يناير 2023، طالبت النقابة العمالية في مطار برلين بـ500 يورو إضافية، بشكل شهري، لعمال المناولة الأرضية وموظفي شركة المطارات، كجزء من مفاوضات الأجور، آنذاك.
https://sarabic.ae/20230124/الخطوط-التركية-تلغي-رحلات-إلى-ألمانيا-الأربعاء-على-خلفية-إضراب-العاملين-في-مطار-برلين-1072658568.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار ألمانيا

الإعلان عن إضراب في 11 مطارا ألمانيا الاثنين المقبل

12:39 GMT 07.03.2025
© AP Photo / Christian Charisiusمطار هامبورغ - ألمانيا
مطار هامبورغ - ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Christian Charisius
تابعنا عبر
أفاد اتحاد نقابات العمال الألمانية "فيردي"، اليوم الجمعة، بأن العاملين في مطارات رئيسية، من بينها أكبر مطار في فرانكفورت، سيضربون عن العمل يوم الاثنين ولمدة 24 ساعة.
وذكرت مصادر إعلامية غربية، مساء اليوم الجمعة، أن العاملين في القطاع العام وخدمات المناولة الأرضية (للطائرات) قد دعوا إلى الإضراب عن العمل لمدة 24 ساعة كاملة.
وأعلن الاتحاد الألماني في بيان له، والذي يطالب بزيادة الأجور بنسبة 8 %، أو زيادتها 350 يورو (379.79 دولارا) شهريا على الأقل، الدعوة إلى الإضراب بعد فشل جولة ثانية وجديدة من المفاوضات الجماعية الشهر الماضي.
وأشارت صحيفة غربية إلى أن "أصحاب العمل رفضوا هذه الزيادة وقالوا إنهم لا يستطيعون تحملها"، على أن تستمر المفاوضات في وقت لاحق من الشهر الجاري.
مطار أتاتورك، اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
الخطوط التركية تلغي رحلات إلى ألمانيا غدا على خلفية إضراب العاملين في مطار برلين
24 يناير 2023, 13:55 GMT
ومن ضمن المطارات الألمانية الرئيسة التي ستدخل الإضراب يوم الاثنين المقبل، "مطار ميونيخ، ثاني أكثر مطارات ألمانيا ازدحاما، ومطارات شتوتجارت وكولونيا/بون دوسلدورف ودورتموند وهانوفر وبريمن وهامبورج وبرلين ولايبزيج-هاله".
ويعد الإضراب المقرر، يوم الاثنين المقبل، تصعيدا كبيرا في المفاوضات الجارية منذ فترة زمنية طويلة، خاصة بعد أن نظم اتحاد نقابات العمال الألمانية "فيردي" عدة إضرابات في بعض المطارات، كان من أهمها إضراب لمدة يومين في مطار ميونيخ الشهر الماضي.
ومن جانبه، أكد اتحاد المطارات الألمانية "إيه.دي.في" أن "الإضرابات لمدة أقصر في مطارات دوسلدورف وكولونيا/بون أدت إلى إلغاء ما يقرب من 280 رحلة كانت ستنقل حوالي 48 ألف مسافر".
ويشار إلى أنه في شهر يناير 2023، طالبت النقابة العمالية في مطار برلين بـ500 يورو إضافية، بشكل شهري، لعمال المناولة الأرضية وموظفي شركة المطارات، كجزء من مفاوضات الأجور، آنذاك.
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