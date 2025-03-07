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الجيش الروسي يشن ضربات مشتركة بأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية للقوات الأوكرانية
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تصويت... برأيك هل أحداث سوريا هي نتيجة تدخل خارجي أم حراك شعبي؟
تصويت... برأيك هل أحداث سوريا هي نتيجة تدخل خارجي أم حراك شعبي؟
سبوتنيك عربي
أرّقت الأحداث التي شهدتها سوريا المواطنين في عدد من مناطق البلاد، على رأسها محافظتي اللاذقية وطروطوس الساحليتين وبعض أحياء مدينة حمص، وذلك على خلفية حدوث... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
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واختلف السوريون حول الأسباب الرئيسية لهذه الأحدث، حيث أنها تزامنت أيضا مع احتجاجات في مدينة السويداء، وقبلها، حدوث اشتباكات في مدينة الصنمين السورية، وسلسلة من الأحداث شهدتها بلدات عدة على مدى أسابيع.برأيك هل هذه الأحداث التي تشهدها مدن سورية عدة نتيجة لتدخل خارجي أم نتجية حراك شعبي مرتبط بالإقصاء؟
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, السويداء, طرطوس, اللاذقية, حمص, ريف حمص, حماة, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, السويداء, طرطوس, اللاذقية, حمص, ريف حمص, حماة, опросы

تصويت... برأيك هل أحداث سوريا هي نتيجة تدخل خارجي أم حراك شعبي؟

07:35 GMT 07.03.2025
© AP Photo / Hussein Mallaمسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا
مسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أرّقت الأحداث التي شهدتها سوريا المواطنين في عدد من مناطق البلاد، على رأسها محافظتي اللاذقية وطروطوس الساحليتين وبعض أحياء مدينة حمص، وذلك على خلفية حدوث اشتباكات بين العناصر الأمنية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، ومجموعات مسلحة قيل إنها تتبع للنظام السابق، بالتزامن مع خروج احتجاجات في عدد من المدن.
واختلف السوريون حول الأسباب الرئيسية لهذه الأحدث، حيث أنها تزامنت أيضا مع احتجاجات في مدينة السويداء، وقبلها، حدوث اشتباكات في مدينة الصنمين السورية، وسلسلة من الأحداث شهدتها بلدات عدة على مدى أسابيع.

ووجه البعض أصابع الاتهام إلى وجود "دولة خارجية" تدعم هذا المشهد، أو تحاول فرض أجندتها في البلاد، مستندين إلى عدد من الأخبار التي نشرتها وسائل إعلام عربية داعمة للحكومة السورية المؤقته. فيما حذر آخرون من أن هذا المشهد هو نتيجة تراكمات حدثت خلال الأشهر الأخيرة من فصل موظفين مدنيين بالجملة، وعملية إقصاء وتهميش لجزء من المجتمع السوري، وخطاب طائفي بات شائعا على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أعمال فردية لم تتراجع حدتها حتى اللحظة.

برأيك هل هذه الأحداث التي تشهدها مدن سورية عدة نتيجة لتدخل خارجي أم نتجية حراك شعبي مرتبط بالإقصاء؟
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